Las jornadas de alimentos gratis en Los Ángeles continúan entre el 10 y el 12 de julio, ofreciendo a miles de familias la posibilidad de acceder sin costo a productos frescos, alimentos no perecibles y otros artículos esenciales del hogar. Las distribuciones son coordinadas por Los Angeles Regional Food Bank a través de una amplia red de organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda de la ciudad. Si necesitas apoyo alimentario, aquí te explico dónde y cuándo acudir para encontrar los puntos habilitados más cercanos durante estas fechas.

El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Si buscas alimentos gratis en Los Ángeles, consulta los horarios y lugares habilitados por el Los Angeles Regional Food Bank. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 10 al 12 de julio

A continuación, algunos de los puntos de distribución programados para este fin de semana:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 10 de julio 8:30 a.m. – 10:30 a.m. Ananda Marga of L.A., Inc. 1245 S. Norton Avenue, Los Ángeles 9:00 a.m. – 12:00 p.m. y 1:00 p.m. – 4:00 p.m. Catholic Charities 4171 Tyler Avenue, El Monte 9:00 a.m. – 12:30 p.m. Catholic Charities – Brownson House 1307 Warren Street, Los Ángeles 9:00 a.m. – 1:00 p.m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m. California State University Dominguez Hills 1000 E. Victoria Street, Carson 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Build Plus Community Marketplace 1686 E. 103rd Street, Los Ángeles 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Calvary Chapel Downey 12808 Woodruff Ave, Downey 1:00 p.m. – 5:00 p.m. 2hunned Inc Nonprofit 2028 E. El Segundo Blvd, Compton 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Anointed To Minister Ministries 169 W. Ave J-5 #A, Lancaster Sábado 11 de julio 7:00 a.m. – 9:00 a.m. All Nations Christian Fellowship Bell Gardens 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Blessed Sacrament Food Pantry 6657 Sunset Blvd., Hollywood 9:00 a.m. – 11:00 a.m. All Saints Conference 3431 Portola Avenue, Los Ángeles 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Ancon Club Los Angeles 15307 Crenshaw Blvd, Gardena 11:00 a.m. – 1:00 p.m. AfricActive Foundation 5036 Exposition Blvd, Los Ángeles Domingo 12 de julio 8:30 a.m. – 9:30 a.m. Cerritos Crossroads Family Church 12229 E. Del Amo Blvd, Cerritos 12:00 p.m. – 1:00 p.m. Food on Foot 1625 Schrader Blvd, Los Ángeles 12:30 p.m. – 1:30 p.m. Gardena Valley Assembly of God 1473 W. 182nd Street, Gardena

Importante: Los horarios y fechas pueden modificarse. Se recomienda comunicarse directamente con cada organización antes de acudir.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Miles de residentes podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles sin necesidad de registrarse previamente en las jornadas programadas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué hacer si no encuentras un banco de alimentos cerca?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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