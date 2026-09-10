Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán encontrar distintas opciones de alimentos gratis en durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. Varias organizaciones, iglesias y centros comunitarios tienen programadas jornadas de distribución en diferentes zonas del condado, con horarios específicos para cada punto. Las entregas también alcanzan ciudades cercanas como Compton, Lancaster, Hawthorne, Gardena y South Gate. A continuación, conoce dónde acudir, qué día se realizará cada jornada y cuáles son los horarios establecidos para recoger los alimentos gratis en Los Ángeles.

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¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 11 al 13 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 07 al 10 de septiembre:

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 11 de septiembre8:00 a. m. - 10:30 a. m.Antelope Valley Partners for Health858 W. Jackman St., Lancaster, CA 93534
8:30 a. m. - 10:30 a. m.Ananda Marga of L.A., Inc.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
9:30 a. m. - 12:30 p. m.All Peoples Community Center822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
10:00 a. m. - 12:00 p. m.Antelope Valley Boys & Girls Club45404 Division St., Lancaster, CA 93535
1:00 p. m. - 5:00 p. m.2hunned Inc Nonprofit2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222
4:00 p. m. - 6:00 p. m.Anointed To Minister Ministries169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534
Sábado 12 de septiembre9:00 a. m. - 11:00 a. m.All Saints Conference3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032
9:30 a. m. - 10:30 a. m.Agape Community Church1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
10:00 a. m. - 12:00 p. m.Ancon Club Los Angeles15307 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249
10:00 a. m. - 1:00 p. m.Atherton Baptist Church2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250
11:00 a. m. - 1:00 p. m.AfricActive Foundation, Inc.5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
12:00 p. m. - 3:00 p. m.A World With Compassion2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023
Domingo 13 de septiembre8:00 a. m. - 10:00 a. m.El Sereno Spanish S.D.A. Church3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
8:30 a. m. - 9:30 a. m.Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703
12:00 p. m. - 1:00 p. m.Food on Foot1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028
12:00 p. m. - 1:30 p. m.Assembly of God Of Hawthorne3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
12:30 p. m. - 1:30 p. m.Gardena Valley Assembly of God1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248
1:00 p. m. - 3:00 p. m.Community of Faith Bible Church12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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