Las familias que buscan apoyo para cubrir sus necesidades básicas podrán encontrar distintas opciones de alimentos gratis en Los Ángeles durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre. Varias organizaciones, iglesias y centros comunitarios tienen programadas jornadas de distribución en diferentes zonas del condado, con horarios específicos para cada punto. Las entregas también alcanzan ciudades cercanas como Compton, Lancaster, Hawthorne, Gardena y South Gate. A continuación, conoce dónde acudir, qué día se realizará cada jornada y cuáles son los horarios establecidos para recoger los alimentos gratis en Los Ángeles.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 11 al 13 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 07 al 10 de septiembre:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 11 de septiembre 8:00 a. m. - 10:30 a. m. Antelope Valley Partners for Health 858 W. Jackman St., Lancaster, CA 93534 8:30 a. m. - 10:30 a. m. Ananda Marga of L.A., Inc. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 9:30 a. m. - 12:30 p. m. All Peoples Community Center 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 10:00 a. m. - 12:00 p. m. Antelope Valley Boys & Girls Club 45404 Division St., Lancaster, CA 93535 1:00 p. m. - 5:00 p. m. 2hunned Inc Nonprofit 2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222 4:00 p. m. - 6:00 p. m. Anointed To Minister Ministries 169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534 Sábado 12 de septiembre 9:00 a. m. - 11:00 a. m. All Saints Conference 3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032 9:30 a. m. - 10:30 a. m. Agape Community Church 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 10:00 a. m. - 12:00 p. m. Ancon Club Los Angeles 15307 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249 10:00 a. m. - 1:00 p. m. Atherton Baptist Church 2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250 11:00 a. m. - 1:00 p. m. AfricActive Foundation, Inc. 5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016 12:00 p. m. - 3:00 p. m. A World With Compassion 2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023 Domingo 13 de septiembre 8:00 a. m. - 10:00 a. m. El Sereno Spanish S.D.A. Church 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 8:30 a. m. - 9:30 a. m. Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703 12:00 p. m. - 1:00 p. m. Food on Foot 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 12:00 p. m. - 1:30 p. m. Assembly of God Of Hawthorne 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 12:30 p. m. - 1:30 p. m. Gardena Valley Assembly of God 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 1:00 p. m. - 3:00 p. m. Community of Faith Bible Church 12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.