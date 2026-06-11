Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tendrán varias opciones entre el 12 y el 14 de junio gracias a las distribuciones organizadas por iglesias, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos días, distintos puntos de entrega en LA ofrecerán asistencia alimentaria a personas que atraviesan dificultades económicas o que simplemente necesitan apoyo para complementar la despensa del hogar. Los residentes podrán acceder a alimentos gratuitos en horarios programados a lo largo del fin de semana. A continuación, presentamos una lista con los lugares donde darán alimentos gratis en Los Ángeles, incluyendo direcciones, horarios y datos de contacto para facilitar el acceso a este importante recurso comunitario.
Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 12 al 14 de junio
Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.
|Fecha
|Organización
|Horario
|Dirección
|Ciudad
|Teléfono
|Viernes 12 de junio
|2hunned Inc Nonprofit
|1:00 p.m. - 5:00 p.m.
|2028 E. El Segundo Blvd
|Compton
|(424) 414-8906
|All Peoples Community Center
|9:30 a.m. - 12:30 p.m.
|822 E. 20th Street
|Los Ángeles
|(213) 747-6357
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1245 S Norton Avenue
|Los Ángeles
|(818) 414-7737
|Anointed To Minister Ministries
|4:00 p.m. - 6:00 p.m.
|169 W. Ave J-5 #A
|Lancaster
|(661) 948-1800
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|45404 Division St
|Lancaster
|(661) 267-2582
|Antelope Valley Partners for Health
|8:00 a.m. - 11:00 a.m.
|44247 10th St. West
|Lancaster
|(661) 942-4719
|Calvary Chapel Downey
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|12808 Woodruff Ave
|Downey
|(562) 803-5631
|Sábado 13 de junio
|All Peoples Community Center
|9:30 a.m. - 12:30 p.m.
|822 E. 20th Street
|Los Ángeles
|(213) 747-6357
|AfricActive Foundation, Inc.
|11:00 a.m. - 1:00 p.m.
|5036 Exposition Blvd
|Los Ángeles
|(714) 299-1042
|Agape Community Church
|9:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1722 E Lancaster Blvd
|Lancaster
|(661) 433-9238
|All Nations Christian Fellowship
|7:00 a.m. - 9:00 a.m.
|5602 E. Gage Ave
|Bell Gardens
|(323) 424-9342
|Blessed Sacrament Food Pantry
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|6657 Sunset Blvd.
|Hollywood
|(323) 874-5577
|Boundless Church
|11:00 a.m. - 1:00 p.m.
|8434 S. Greenleaf Avenue
|Whittier
|(562) 698-6737
|Champions of Caring Connections
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|1019 N. Harris Ave
|Compton
|(310) 635-9536
|Domingo 14 de junio
|Assembly of God Of Hawthorne
|12:00 p.m. - 1:30 p.m.
|3841 W. 130th St.
|Hawthorne
|(310) 675-4137
|Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene
|8:30 a.m. - 9:30 a.m.
|12229 E. Del Amo Blvd
|Cerritos
|(562) 809-4143
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|8:00 a.m. - 10:00 a.m.
|3304 N. Eastern Ave
|Los Ángeles
|(626) 780-0836
Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank.
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles
Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.
Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.
¿Cómo conseguir alimentos gratis en Los Ángeles?
Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.
Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.
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