Decenas de organizaciones repartirán alimentos gratis en Los Ángeles del 12 al 14 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Decenas de organizaciones repartirán alimentos gratis en Los Ángeles del 12 al 14 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tendrán varias opciones entre el 12 y el 14 de junio gracias a las distribuciones organizadas por iglesias, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos días, distintos puntos de entrega en LA ofrecerán asistencia alimentaria a personas que atraviesan dificultades económicas o que simplemente necesitan apoyo para complementar la despensa del hogar. Los residentes podrán acceder a alimentos gratuitos en horarios programados a lo largo del fin de semana. A continuación, presentamos una lista con los lugares donde darán alimentos gratis en , incluyendo direcciones, horarios y datos de contacto para facilitar el acceso a este importante recurso comunitario.

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Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 12 al 14 de junio

Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.

FechaOrganizaciónHorarioDirecciónCiudadTeléfono
Viernes 12 de junio2hunned Inc Nonprofit1:00 p.m. - 5:00 p.m.2028 E. El Segundo BlvdCompton(424) 414-8906
All Peoples Community Center9:30 a.m. - 12:30 p.m.822 E. 20th StreetLos Ángeles(213) 747-6357
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a.m. - 10:30 a.m.1245 S Norton AvenueLos Ángeles(818) 414-7737
Anointed To Minister Ministries4:00 p.m. - 6:00 p.m.169 W. Ave J-5 #ALancaster(661) 948-1800
Antelope Valley Boys & Girls Club10:00 a.m. - 12:00 p.m.45404 Division StLancaster(661) 267-2582
Antelope Valley Partners for Health8:00 a.m. - 11:00 a.m.44247 10th St. WestLancaster(661) 942-4719
Calvary Chapel Downey10:00 a.m. - 12:00 p.m.12808 Woodruff AveDowney(562) 803-5631
Sábado 13 de junioAll Peoples Community Center9:30 a.m. - 12:30 p.m.822 E. 20th StreetLos Ángeles(213) 747-6357
AfricActive Foundation, Inc.11:00 a.m. - 1:00 p.m.5036 Exposition BlvdLos Ángeles(714) 299-1042
Agape Community Church9:30 a.m. - 10:30 a.m.1722 E Lancaster BlvdLancaster(661) 433-9238
All Nations Christian Fellowship7:00 a.m. - 9:00 a.m.5602 E. Gage AveBell Gardens(323) 424-9342
Blessed Sacrament Food Pantry9:00 a.m. - 12:00 p.m.6657 Sunset Blvd.Hollywood(323) 874-5577
Boundless Church11:00 a.m. - 1:00 p.m.8434 S. Greenleaf AvenueWhittier(562) 698-6737
Champions of Caring Connections10:00 a.m. - 12:00 p.m.1019 N. Harris AveCompton(310) 635-9536
Domingo 14 de junioAssembly of God Of Hawthorne12:00 p.m. - 1:30 p.m.3841 W. 130th St.Hawthorne(310) 675-4137
Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 a.m. - 9:30 a.m.12229 E. Del Amo BlvdCerritos(562) 809-4143
El Sereno Spanish S.D.A. Church8:00 a.m. - 10:00 a.m.3304 N. Eastern AveLos Ángeles(626) 780-0836

Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del .

Las familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles en iglesias y centros comunitarios. | Crédito: Magnific
Las familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles en iglesias y centros comunitarios. | Crédito: Magnific

Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

Consulta los horarios y ubicaciones donde entregarán alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Consulta los horarios y ubicaciones donde entregarán alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo conseguir alimentos gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.

Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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