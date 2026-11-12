Se trata de una ayuda que beneficiará a gran parte de las familias de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una ayuda que beneficiará a gran parte de las familias de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
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De residir en la , tienes una buena oportunidad de ahorro con la iniciativa realizada por los bancos de alimentos de la ciudad. Sucede que, del 13 al 15 de noviembre, cada habitante puede recibir una caja con distintos productos nutritivos. Si quieres aprovechar esta ayuda o algún conocido realmente lo necesita, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y las despensas disponibles.

Muchas familias pasan por complicaciones económicas debido al alto costo de vida que se registra actualmente en la ciudad. Es así que tienen dificultades para cancelar deudas o pagar las cuentas que poseen.

Ante esta realidad, Los Angeles Regional Food Bank ha decidido distribuir alimentos nutritivos a sus despensas aliadas con el fin de que cada interesado pueda solicitarlo sin gastar un dólar.

Se espera que cada caja cuente con varios kilos de alimentos nutritivos, los cuales destacan legumbres, proteínas, frutas, verduras, enlatados, lácteos, entre otras opciones. Es más, no se descarta la entrega de comida caliente en ciertos puntos de distribución.

Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y despensas disponibles en Los Ángeles del 13 al 15 de noviembre

  • Viernes 13 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
St. Athanasius Episcopal Church - St. Paul’s Commons840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 900268 a 11 a.m.
All Peoples Community Center822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Sábado 14 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Focus SoCal2300 W. 3rd St, Los Angeles, CA 9005710 a 11:30 a.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
Central Spanish SDA Church1366 S. Alvarado St, Los Angeles, CA 9000612:30 a 1:30 p.m.
A World With Compassion2912 Guirado St, Los Angeles, CA 9002312 a 3 p.m.
First Unitarian Church2936 W. 8th Street, Los Angeles, CA 900057 a 9:30 a.m.
Los Angeles First Church of the Nazarene - Hope Net3401 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 900208 a 10 a.m.
Pentecostal City Mission Church4610 S. Hooper Avenue, Los Angeles, CA 900119:30 a 11 a.m.
Metropolitan Community Church of L.A.4607 Prospect Avenue, Los Angeles, CA 900277:30 a 9:30 a.m.
  • Domingo 15 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 9003111 a.m. a 1 p.m.
Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 900334:30 a 5:30 p.m.
Karsh Family Social Service Center3750 W. 6th Street, Los Angeles, CA 900208 a 9:30 a.m.
El Sereno Spanish S.D.A. Church3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 900328 a 10 a.m.
Las despensas repartirán cajas con distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Las despensas repartirán cajas con distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes ingresar a la . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará las despensas más cercanas.

Recuerda acudir con puntualidad, pues habrá residentes en las filas para aprovechar esta gran oportunidad de ahorro. Es una buena ocasión para que tus gastos se reduzcan de manera temporal.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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