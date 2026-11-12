De residir en la ciudad de Los Ángeles , tienes una buena oportunidad de ahorro con la iniciativa realizada por los bancos de alimentos de la ciudad. Sucede que, del 13 al 15 de noviembre, cada habitante puede recibir una caja con distintos productos nutritivos. Si quieres aprovechar esta ayuda o algún conocido realmente lo necesita, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y las despensas disponibles.

Muchas familias pasan por complicaciones económicas debido al alto costo de vida que se registra actualmente en la ciudad. Es así que tienen dificultades para cancelar deudas o pagar las cuentas que poseen.

Ante esta realidad, Los Angeles Regional Food Bank ha decidido distribuir alimentos nutritivos a sus despensas aliadas con el fin de que cada interesado pueda solicitarlo sin gastar un dólar.

Se espera que cada caja cuente con varios kilos de alimentos nutritivos, los cuales destacan legumbres, proteínas, frutas, verduras, enlatados, lácteos, entre otras opciones. Es más, no se descarta la entrega de comida caliente en ciertos puntos de distribución.

Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Horarios y despensas disponibles en Los Ángeles del 13 al 15 de noviembre

Viernes 13 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. St. Athanasius Episcopal Church - St. Paul’s Commons 840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 90026 8 a 11 a.m. All Peoples Community Center 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

Sábado 14 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Focus SoCal 2300 W. 3rd St, Los Angeles, CA 90057 10 a 11:30 a.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. Central Spanish SDA Church 1366 S. Alvarado St, Los Angeles, CA 90006 12:30 a 1:30 p.m. A World With Compassion 2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023 12 a 3 p.m. First Unitarian Church 2936 W. 8th Street, Los Angeles, CA 90005 7 a 9:30 a.m. Los Angeles First Church of the Nazarene - Hope Net 3401 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 90020 8 a 10 a.m. Pentecostal City Mission Church 4610 S. Hooper Avenue, Los Angeles, CA 90011 9:30 a 11 a.m. Metropolitan Community Church of L.A. 4607 Prospect Avenue, Los Angeles, CA 90027 7:30 a 9:30 a.m.

Domingo 15 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Los Angeles Boys & Girls Club 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031 11 a.m. a 1 p.m. Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion 122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 90033 4:30 a 5:30 p.m. Karsh Family Social Service Center 3750 W. 6th Street, Los Angeles, CA 90020 8 a 9:30 a.m. El Sereno Spanish S.D.A. Church 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 8 a 10 a.m.

Las despensas repartirán cajas con distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes ingresar a la plataforma oficial de Los Angeles Regional Food Bank . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará las despensas más cercanas.

Recuerda acudir con puntualidad, pues habrá residentes en las filas para aprovechar esta gran oportunidad de ahorro. Es una buena ocasión para que tus gastos se reduzcan de manera temporal.