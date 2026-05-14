Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Miles de familias continúan buscando opciones de alimentos gratis en ante el aumento del costo de vida y la necesidad de apoyo comunitario en distintos vecindarios del condado. Para este fin de semana, del 15 al 17 de mayo, varias iglesias, fundaciones y centros comunitarios confirmaron nuevas jornadas de entrega de despensas, cajas de comida y productos básicos. Algunas distribuciones están abiertas al público general, mientras que otras recomiendan llamar antes para confirmar disponibilidad y requisitos. Además de estas entregas, residentes de Los Ángeles también pueden solicitar ayuda alimentaria a través de programas como CalFresh, WIC y servicios para adultos mayores disponibles en el condado.

Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

El señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como , y . Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

Diversas iglesias y organizaciones entregarán alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana. | Crédito: LA Food Bank
Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 15 al 17 de mayo

Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.

DíaOrganizaciónHorarioDirección
Viernes 15 de mayoAdventures to Dreams Enrichment12 p.m. - 2 p.m.903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813
All Peoples Community Center9:30 a.m. - 12:30 p.m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
Ananda Marga of L.A., Inc.8:30 a.m. - 10:30 a.m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
Anointed To Minister Ministries4 p.m. - 6 p.m.169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
Antelope Valley Boys & Girls Club10 a.m. - 12 p.m.45404 Division St, Lancaster, CA 93535
Atheists United3:30 p.m. - 5:30 p.m.2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026
Autism Doesn’t Define Me1 p.m. - 3 p.m.1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
Build Plus Community Marketplace, Inc.10 a.m. - 1 p.m.1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
California State University Dominguez Hills9 a.m. - 1 p.m. y 2 p.m. - 5 p.m.1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
Calvary Chapel Downey10 a.m. - 12 p.m.12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
Carson Hope Community Church9:30 a.m. - 2 p.m.129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745
Catholic Charities9 a.m. - 12 p.m. y 1 p.m. - 4 p.m.4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
Catholic Charities - Brownson House9 a.m. - 12:30 p.m.1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
Catholic Rainbow Outreach11 a.m. - 12 p.m.11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
Cerritos College Foundation8 a.m. - 4 p.m.11110 Alondra Blvd, Norwalk, CA 90650
Sábado 16 de mayoAfricActive Foundation, Inc.11 a.m. - 1 p.m.5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
Agape Community Church9:30 a.m. - 10:30 a.m.1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
All Nations Christian Fellowship7 a.m. - 9 a.m.5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201
All Saints Conference9 a.m. - 11 a.m.3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032
Bethany Church9 a.m. - 10:30 a.m.763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790
Blessed Sacrament Food Pantry9 a.m. - 12 p.m.6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
Boundless Church11 a.m. - 1 p.m.8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602
Buddhist Tzu Chi Foundation9:30 a.m. - 11 a.m.6720 Miles Ave, Huntington Park, CA 90255
Carson Christian Reaching Out10 a.m. - 1 p.m.17705 Central Ave, Carson, CA 90746
Catholic Rainbow Outreach10:30 a.m. - 11:30 a.m.11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
Central Baptist Church8 a.m. - 10 a.m.1641 E. Carson Street, Carson, CA 90745
Chapel of Peace Lutheran Church9 a.m. - 12 p.m.1009 N. Market Street, Inglewood, CA 90302
Domingo 17 de mayoAssembly of God Of Hawthorne12 p.m. - 1:30 p.m.3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene8:30 a.m. - 9:30 a.m.12229 E. Del Amo Blvd, Cerritos, CA 90703

Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del .

¿Dónde dan comida gratis en Estados Unidos?

En Estados Unidos puedes conseguir comida gratis a través de bancos de alimentos, iglesias y centros comunitarios. También puedes llamar al 211 para conocer los puntos de distribución disponibles en tu comunidad.

Otra opción es comunicarse con la Línea Nacional Contra el Hambre:

  • 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273)
  • 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479)

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

