Miles de familias continúan buscando opciones de alimentos gratis en Los Ángeles ante el aumento del costo de vida y la necesidad de apoyo comunitario en distintos vecindarios del condado. Para este fin de semana, del 15 al 17 de mayo, varias iglesias, fundaciones y centros comunitarios confirmaron nuevas jornadas de entrega de despensas, cajas de comida y productos básicos. Algunas distribuciones están abiertas al público general, mientras que otras recomiendan llamar antes para confirmar disponibilidad y requisitos. Además de estas entregas, residentes de Los Ángeles también pueden solicitar ayuda alimentaria a través de programas como CalFresh, WIC y servicios para adultos mayores disponibles en el condado.
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles
El Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.
Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.
¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?
Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank. Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.
Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 15 al 17 de mayo
Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.
|Día
|Organización
|Horario
|Dirección
|Viernes 15 de mayo
|Adventures to Dreams Enrichment
|12 p.m. - 2 p.m.
|903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813
|All Peoples Community Center
|9:30 a.m. - 12:30 p.m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|Anointed To Minister Ministries
|4 p.m. - 6 p.m.
|169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10 a.m. - 12 p.m.
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|Atheists United
|3:30 p.m. - 5:30 p.m.
|2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026
|Autism Doesn’t Define Me
|1 p.m. - 3 p.m.
|1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
|Build Plus Community Marketplace, Inc.
|10 a.m. - 1 p.m.
|1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
|California State University Dominguez Hills
|9 a.m. - 1 p.m. y 2 p.m. - 5 p.m.
|1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
|Calvary Chapel Downey
|10 a.m. - 12 p.m.
|12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
|Carson Hope Community Church
|9:30 a.m. - 2 p.m.
|129 E. 223rd Street, Carson, CA 90745
|Catholic Charities
|9 a.m. - 12 p.m. y 1 p.m. - 4 p.m.
|4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
|Catholic Charities - Brownson House
|9 a.m. - 12:30 p.m.
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|Catholic Rainbow Outreach
|11 a.m. - 12 p.m.
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
|Cerritos College Foundation
|8 a.m. - 4 p.m.
|11110 Alondra Blvd, Norwalk, CA 90650
|Sábado 16 de mayo
|AfricActive Foundation, Inc.
|11 a.m. - 1 p.m.
|5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
|Agape Community Church
|9:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
|All Nations Christian Fellowship
|7 a.m. - 9 a.m.
|5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201
|All Saints Conference
|9 a.m. - 11 a.m.
|3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032
|Bethany Church
|9 a.m. - 10:30 a.m.
|763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790
|Blessed Sacrament Food Pantry
|9 a.m. - 12 p.m.
|6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
|Boundless Church
|11 a.m. - 1 p.m.
|8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602
|Buddhist Tzu Chi Foundation
|9:30 a.m. - 11 a.m.
|6720 Miles Ave, Huntington Park, CA 90255
|Carson Christian Reaching Out
|10 a.m. - 1 p.m.
|17705 Central Ave, Carson, CA 90746
|Catholic Rainbow Outreach
|10:30 a.m. - 11:30 a.m.
|11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605
|Central Baptist Church
|8 a.m. - 10 a.m.
|1641 E. Carson Street, Carson, CA 90745
|Chapel of Peace Lutheran Church
|9 a.m. - 12 p.m.
|1009 N. Market Street, Inglewood, CA 90302
|Domingo 17 de mayo
|Assembly of God Of Hawthorne
|12 p.m. - 1:30 p.m.
|3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
|Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene
|8:30 a.m. - 9:30 a.m.
|12229 E. Del Amo Blvd, Cerritos, CA 90703
Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank.
¿Dónde dan comida gratis en Estados Unidos?
En Estados Unidos puedes conseguir comida gratis a través de bancos de alimentos, iglesias y centros comunitarios. También puedes llamar al 211 para conocer los puntos de distribución disponibles en tu comunidad.
Otra opción es comunicarse con la Línea Nacional Contra el Hambre:
- 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273)
- 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479)
