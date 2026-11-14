Una buena oportunidad para que los habitantes accedan a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una buena oportunidad para que los habitantes accedan a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Si resides en y necesitas apoyo para llevar comida a tu mesa, tienes que prestar atención a la información que te brindaré. Del 16 al 19 de noviembre, se habilitarán despensas con la finalidad de que los habitantes se acerquen y puedan recibir alimentos gratis. Se trata de una ayuda que no puedes desaprovechar en las fechas señaladas. Si te interesa, te invito a leer este artículo para que sepas más detalles al respecto.

Muchas familias tienen complicaciones económicas ante el alto costo de vida que presenta esta ciudad perteneciente a California. Hay hogares que no les alcanza sus ingresos para solventar los costos de las distintas cuentas que necesitan cancelar.

Ante esta realidad, Los Angeles Regional Food Bank confirmaron que sus despensas aliadas abrirán sus puertas para que cada persona acuda y reciba una canasta con distintos productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar.

Es posible que cada interesado(a) obtenga proteínas, lácteos, frutas, verduras. enlatados, legumbres y otras opciones. Es más no se descarta la entrega de artículos de aseo personal y comidas calientes.

Cada visitante puede obtener una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada visitante puede obtener una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 16 al 19 de noviembre

  • Lunes 16 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA2 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles City College Foundation855 N. Vermont Ave, Los Angeles, CA 900299 a.m. a 12 p.m. y 1 a 3:30 p.m.
  • Martes 17 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
United University Church1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 900078 a 10 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 18 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd, Los Angeles, CA 9000610:30 a 11:30 a.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 19 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 9001311:30 a.m. a 1 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Esta ayuda permitirá que cientas de familias disfruten de deliciosas comidas por varios días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Esta ayuda permitirá que cientas de familias disfruten de deliciosas comidas por varios días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ricardo_Villasenor

Si consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas, puedes ingresar a la . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.

No desaproveches esta gran oportunidad de acceder a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Eso sí, es importante acudir antes de la hora pactada para evitar largas colas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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