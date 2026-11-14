Si resides en Los Ángeles y necesitas apoyo para llevar comida a tu mesa, tienes que prestar atención a la información que te brindaré. Del 16 al 19 de noviembre, se habilitarán despensas con la finalidad de que los habitantes se acerquen y puedan recibir alimentos gratis. Se trata de una ayuda que no puedes desaprovechar en las fechas señaladas. Si te interesa, te invito a leer este artículo para que sepas más detalles al respecto.
Muchas familias tienen complicaciones económicas ante el alto costo de vida que presenta esta ciudad perteneciente a California. Hay hogares que no les alcanza sus ingresos para solventar los costos de las distintas cuentas que necesitan cancelar.
Ante esta realidad, Los Angeles Regional Food Bank confirmaron que sus despensas aliadas abrirán sus puertas para que cada persona acuda y reciba una canasta con distintos productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar.
Es posible que cada interesado(a) obtenga proteínas, lácteos, frutas, verduras. enlatados, legumbres y otras opciones. Es más no se descarta la entrega de artículos de aseo personal y comidas calientes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 16 al 19 de noviembre
- Lunes 16 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles City College Foundation
|855 N. Vermont Ave, Los Angeles, CA 90029
|9 a.m. a 12 p.m. y 1 a 3:30 p.m.
- Martes 17 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|United University Church
|1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 90007
|8 a 10 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 18 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd, Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 19 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
Si consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.
No desaproveches esta gran oportunidad de acceder a alimentos sin la necesidad de gastar un dólar. Eso sí, es importante acudir antes de la hora pactada para evitar largas colas.