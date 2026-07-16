Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tienen una nueva oportunidad de acceder a productos sin costo durante el fin de semana del 17 al 19 de julio. A través de la red de organizaciones asociadas al Los Angeles Regional Food Bank, se han programado decenas de jornadas de distribución en distintos puntos del condado, con horarios específicos para facilitar el acceso de la comunidad. Conocer con anticipación los lugares y horas de atención puede ayudarte a encontrar el centro de entrega más cercano y planificar tu visita.

El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Consulta los horarios de los alimentos gratis en Los Ángeles para encontrar una jornada cercana a tu ubicación. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 17 al 19 de julio

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados para el 17, 18 y 19 de julio.

Viernes 17 de julio Atheists United 3:30 p.m. – 5:30 p.m. 2535 W. Temple St., Los Ángeles, CA 90026 Autism Doesn’t Define Me 1:00 p.m. – 3:00 p.m. 1827 E. 103rd St., Los Ángeles, CA 90002 Chinese Community Service Center 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 1725 Beverly Blvd., Suite 1-B, Los Ángeles, CA 90026 Crusaders Temple Church of God In Christ 9:30 a.m. – 12:30 p.m. 9100 Hooper Ave., Los Ángeles, CA 90002 Gabrieleno-Tongva Tribal Council 3:00 p.m. – 4:00 p.m. 203 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776 Help Me Help You 11:30 a.m. – 12:30 p.m. 515 Lime Ave., Long Beach, CA 90802 Help Me Help You 1:00 p.m. – 2:00 p.m. 668 Obispo Ave., Long Beach, CA 90814 Hope Chapel Lancaster

(pañales para bebés) 9:30 a.m. – 11:00 a.m. 6015 W. Avenue J8, Quartz Hill, CA 93536 Hope Chapel Lancaster – Mayflower Gardens 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 6570 W. Avenue L12, Quartz Hill, CA 93536 Iglesia Un Renuevo

(pañales para bebés) 5:30 p.m. – 8:00 p.m. 13216 Fairford Ave., Norwalk, CA 90650 Impact LA 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 1010 E. 10th St., Los Ángeles, CA 90021 JFS/SOVA Community Food & Resource Program 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 801 N. Kings Rd., West Hollywood, CA 90069 Sábado 18 de julio Bethany Church 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 763 N. Sunset Ave., West Covina, CA 91790 Buddhist Tzu Chi Foundation 9:30 a.m. – 11:00 a.m. 6720 Miles Ave., Huntington Park, CA 90255 Carson Christian Reaching Out 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 17705 Central Ave., Carson, CA 90746 Central Baptist Church 8:00 a.m. – 10:00 a.m. 1641 E. Carson St., Carson, CA 90745 Chapel of Peace Lutheran Church

(pañales para bebés) 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 1009 N. Market St., Inglewood, CA 90302 Christ Living Gospel 8:30 a.m. – 12:00 p.m. 2221 Workman St., Los Ángeles, CA 90031 Church of the Nazarene – Rosemead 9:30 a.m. – 11:00 a.m. 2703 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770 City of Bell Gardens 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 6662 Loveland St., Bell Gardens, CA 90201 Destiny Praise Worship Center 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 5115 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90805 Dominion International Center 10:00 a.m. – 11:00 a.m. 16630 S. Broadway, Suite B, Gardena, CA 90248 Education & Economic Development Community Center 11:00 a.m. – 2:00 p.m. 8204 S. Avalon Blvd., Los Ángeles, CA 90003 Faithful Walk Ministries 11:00 a.m. – 1:00 p.m. 6125 S. San Pedro St., Los Ángeles, CA 90003 First Presbyterian Church 9:00 a.m. – 11:00 a.m. 1809 West Blvd., Los Ángeles, CA 90019 Focus North America 11:30 a.m. – 12:30 p.m. 2368 Sonoma St., Torrance, CA 90501 Domingo 19 de julio For the Love of Our Veterans 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 601 W. Rosecrans, Los Ángeles, CA 90222 Hawthorne S.D.A. Church 10:00 a.m. – 12:00 p.m. 3939 Marine Ave., Hawthorne, CA 90250 Long Beach S.D.A. Church 8:00 a.m. – 10:00 a.m. 1001 E. 3rd St., Long Beach, CA 90802 Rescue Mission Alliance – Christian Life Assembly 11:30 a.m. – 12:30 p.m. 3250 Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535 St. Mary and St. Athanasius Coptic Church 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 17431 Roscoe Blvd., Northridge, CA 91325

Nota: Algunos puntos de distribución también entregan pañales para bebés, según la programación de cada organización. Es recomendable llegar con anticipación y verificar los requisitos antes de asistir.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: AQUÍ.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán mediante organizaciones comunitarias afiliadas al Los Angeles Regional Food Bank. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas .

. Proteínas congeladas .

. Sopas y alimentos enlatados .

. Frijoles.

Pasta .

. Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras un banco de alimentos cerca?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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