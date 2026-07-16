Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tienen una nueva oportunidad de acceder a productos sin costo durante el fin de semana del 17 al 19 de julio. A través de la red de organizaciones asociadas al Los Angeles Regional Food Bank, se han programado decenas de jornadas de distribución en distintos puntos del condado, con horarios específicos para facilitar el acceso de la comunidad. Conocer con anticipación los lugares y horas de atención puede ayudarte a encontrar el centro de entrega más cercano y planificar tu visita.
El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.
Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 17 al 19 de julio
De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados para el 17, 18 y 19 de julio.
|Viernes 17 de julio
|Atheists United
|3:30 p.m. – 5:30 p.m.
|2535 W. Temple St., Los Ángeles, CA 90026
|Autism Doesn’t Define Me
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|1827 E. 103rd St., Los Ángeles, CA 90002
|Chinese Community Service Center
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1725 Beverly Blvd., Suite 1-B, Los Ángeles, CA 90026
|Crusaders Temple Church of God In Christ
|9:30 a.m. – 12:30 p.m.
|9100 Hooper Ave., Los Ángeles, CA 90002
|Gabrieleno-Tongva Tribal Council
|3:00 p.m. – 4:00 p.m.
|203 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776
|Help Me Help You
|11:30 a.m. – 12:30 p.m.
|515 Lime Ave., Long Beach, CA 90802
|Help Me Help You
|1:00 p.m. – 2:00 p.m.
|668 Obispo Ave., Long Beach, CA 90814
|Hope Chapel Lancaster
(pañales para bebés)
|9:30 a.m. – 11:00 a.m.
|6015 W. Avenue J8, Quartz Hill, CA 93536
|Hope Chapel Lancaster – Mayflower Gardens
|12:00 p.m. – 1:00 p.m.
|6570 W. Avenue L12, Quartz Hill, CA 93536
|Iglesia Un Renuevo
(pañales para bebés)
|5:30 p.m. – 8:00 p.m.
|13216 Fairford Ave., Norwalk, CA 90650
|Impact LA
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1010 E. 10th St., Los Ángeles, CA 90021
|JFS/SOVA Community Food & Resource Program
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|801 N. Kings Rd., West Hollywood, CA 90069
|Sábado 18 de julio
|Bethany Church
|9:00 a.m. – 10:30 a.m.
|763 N. Sunset Ave., West Covina, CA 91790
|Buddhist Tzu Chi Foundation
|9:30 a.m. – 11:00 a.m.
|6720 Miles Ave., Huntington Park, CA 90255
|Carson Christian Reaching Out
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|17705 Central Ave., Carson, CA 90746
|Central Baptist Church
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|1641 E. Carson St., Carson, CA 90745
|Chapel of Peace Lutheran Church
(pañales para bebés)
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1009 N. Market St., Inglewood, CA 90302
|Christ Living Gospel
|8:30 a.m. – 12:00 p.m.
|2221 Workman St., Los Ángeles, CA 90031
|Church of the Nazarene – Rosemead
|9:30 a.m. – 11:00 a.m.
|2703 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770
|City of Bell Gardens
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|6662 Loveland St., Bell Gardens, CA 90201
|Destiny Praise Worship Center
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|5115 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90805
|Dominion International Center
|10:00 a.m. – 11:00 a.m.
|16630 S. Broadway, Suite B, Gardena, CA 90248
|Education & Economic Development Community Center
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|8204 S. Avalon Blvd., Los Ángeles, CA 90003
|Faithful Walk Ministries
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|6125 S. San Pedro St., Los Ángeles, CA 90003
|First Presbyterian Church
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|1809 West Blvd., Los Ángeles, CA 90019
|Focus North America
|11:30 a.m. – 12:30 p.m.
|2368 Sonoma St., Torrance, CA 90501
|Domingo 19 de julio
|For the Love of Our Veterans
|12:00 p.m. – 1:00 p.m.
|601 W. Rosecrans, Los Ángeles, CA 90222
|Hawthorne S.D.A. Church
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|3939 Marine Ave., Hawthorne, CA 90250
|Long Beach S.D.A. Church
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|1001 E. 3rd St., Long Beach, CA 90802
|Rescue Mission Alliance – Christian Life Assembly
|11:30 a.m. – 12:30 p.m.
|3250 Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535
|St. Mary and St. Athanasius Coptic Church
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|17431 Roscoe Blvd., Northridge, CA 91325
Nota: Algunos puntos de distribución también entregan pañales para bebés, según la programación de cada organización. Es recomendable llegar con anticipación y verificar los requisitos antes de asistir.
Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: AQUÍ.
¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?
El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.
Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.
¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?
El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:
- Frutas y verduras frescas.
- Proteínas congeladas.
- Sopas y alimentos enlatados.
- Frijoles.
- Pasta.
- Productos no perecibles.
En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.
¿Qué hacer si no encuentras un banco de alimentos cerca?
Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.
También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.
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