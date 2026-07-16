Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 17 al 19 de julio en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 17 al 19 de julio en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tienen una nueva oportunidad de acceder a productos sin costo durante el fin de semana del 17 al 19 de julio. A través de la red de organizaciones asociadas al Los Angeles Regional Food Bank, se han programado decenas de jornadas de distribución en distintos puntos del condado, con horarios específicos para facilitar el acceso de la comunidad. Conocer con anticipación los lugares y horas de atención puede ayudarte a encontrar el centro de entrega más cercano y planificar tu visita.

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El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Consulta los horarios de los alimentos gratis en Los Ángeles para encontrar una jornada cercana a tu ubicación. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Consulta los horarios de los alimentos gratis en Los Ángeles para encontrar una jornada cercana a tu ubicación. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 17 al 19 de julio

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados para el 17, 18 y 19 de julio.

Viernes 17 de julioAtheists United3:30 p.m. – 5:30 p.m.2535 W. Temple St., Los Ángeles, CA 90026
Autism Doesn’t Define Me1:00 p.m. – 3:00 p.m.1827 E. 103rd St., Los Ángeles, CA 90002
Chinese Community Service Center9:00 a.m. – 12:00 p.m.1725 Beverly Blvd., Suite 1-B, Los Ángeles, CA 90026
Crusaders Temple Church of God In Christ9:30 a.m. – 12:30 p.m.9100 Hooper Ave., Los Ángeles, CA 90002
Gabrieleno-Tongva Tribal Council3:00 p.m. – 4:00 p.m.203 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776
Help Me Help You11:30 a.m. – 12:30 p.m.515 Lime Ave., Long Beach, CA 90802
Help Me Help You1:00 p.m. – 2:00 p.m.668 Obispo Ave., Long Beach, CA 90814
Hope Chapel Lancaster
(pañales para bebés)		9:30 a.m. – 11:00 a.m.6015 W. Avenue J8, Quartz Hill, CA 93536
Hope Chapel Lancaster – Mayflower Gardens12:00 p.m. – 1:00 p.m.6570 W. Avenue L12, Quartz Hill, CA 93536
Iglesia Un Renuevo
(pañales para bebés)		5:30 p.m. – 8:00 p.m.13216 Fairford Ave., Norwalk, CA 90650
Impact LA10:00 a.m. – 12:00 p.m.1010 E. 10th St., Los Ángeles, CA 90021
JFS/SOVA Community Food & Resource Program9:00 a.m. – 11:00 a.m.801 N. Kings Rd., West Hollywood, CA 90069
Sábado 18 de julioBethany Church9:00 a.m. – 10:30 a.m.763 N. Sunset Ave., West Covina, CA 91790
Buddhist Tzu Chi Foundation9:30 a.m. – 11:00 a.m.6720 Miles Ave., Huntington Park, CA 90255
Carson Christian Reaching Out10:00 a.m. – 1:00 p.m.17705 Central Ave., Carson, CA 90746
Central Baptist Church8:00 a.m. – 10:00 a.m.1641 E. Carson St., Carson, CA 90745
Chapel of Peace Lutheran Church
(pañales para bebés)		9:00 a.m. – 12:00 p.m.1009 N. Market St., Inglewood, CA 90302
Christ Living Gospel8:30 a.m. – 12:00 p.m.2221 Workman St., Los Ángeles, CA 90031
Church of the Nazarene – Rosemead9:30 a.m. – 11:00 a.m.2703 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770
City of Bell Gardens10:00 a.m. – 12:00 p.m.6662 Loveland St., Bell Gardens, CA 90201
Destiny Praise Worship Center10:00 a.m. – 12:00 p.m.5115 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90805
Dominion International Center10:00 a.m. – 11:00 a.m.16630 S. Broadway, Suite B, Gardena, CA 90248
Education & Economic Development Community Center11:00 a.m. – 2:00 p.m.8204 S. Avalon Blvd., Los Ángeles, CA 90003
Faithful Walk Ministries11:00 a.m. – 1:00 p.m.6125 S. San Pedro St., Los Ángeles, CA 90003
First Presbyterian Church9:00 a.m. – 11:00 a.m.1809 West Blvd., Los Ángeles, CA 90019
Focus North America11:30 a.m. – 12:30 p.m.2368 Sonoma St., Torrance, CA 90501
Domingo 19 de julioFor the Love of Our Veterans12:00 p.m. – 1:00 p.m.601 W. Rosecrans, Los Ángeles, CA 90222
Hawthorne S.D.A. Church10:00 a.m. – 12:00 p.m.3939 Marine Ave., Hawthorne, CA 90250
Long Beach S.D.A. Church8:00 a.m. – 10:00 a.m.1001 E. 3rd St., Long Beach, CA 90802
Rescue Mission Alliance – Christian Life Assembly11:30 a.m. – 12:30 p.m.3250 Lancaster Blvd., Lancaster, CA 93535
St. Mary and St. Athanasius Coptic Church9:00 a.m. – 12:00 p.m.17431 Roscoe Blvd., Northridge, CA 91325

Nota: Algunos puntos de distribución también entregan pañales para bebés, según la programación de cada organización. Es recomendable llegar con anticipación y verificar los requisitos antes de asistir.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: .

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán mediante organizaciones comunitarias afiliadas al Los Angeles Regional Food Bank. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán mediante organizaciones comunitarias afiliadas al Los Angeles Regional Food Bank. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras un banco de alimentos cerca?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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