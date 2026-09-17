Durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, distintas organizaciones de Los Ángeles y ciudades cercanas ofrecerán alimentos gratis para las personas que necesiten apoyo. Las jornadas se realizarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales, con horarios que varían según cada punto de distribución. Si buscas alimentos gratis en Los Ángeles, revisa las fechas, horas y direcciones disponibles para planificar tu visita y acudir al lugar más conveniente durante estos tres días.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 18 al 20 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 18 al 20 de septiembre:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 18 de septiembre 8:30 a.m. – 10:30 a.m. Ananda Marga of L.A., Inc. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 9:30 a.m. – 12:30 p.m. All Peoples Community Center 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 10:00 a.m. – 12:00 p.m. Antelope Valley Boys & Girls Club 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 12:00 p.m. – 2:00 p.m. Adventures to Dreams Enrichment 903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813 3:30 p.m. – 5:30 p.m. Atheists United 2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Anointed To Minister Ministries 169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534 Sábado 19 de septiembre 7:00 a.m. – 9:00 a.m. All Nations Christian Fellowship 5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201 9:00 a.m. – 10:30 a.m. Bethany Church 763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Blessed Sacrament Food Pantry 6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 9:30 a.m. – 10:30 a.m. Agape Community Church 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 11:00 a.m. – 1:00 p.m. AfricActive Foundation, Inc. 5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016 11:00 a.m. – 1:00 p.m. Boundless Church 8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602 Domingo 20 de septiembre 8:00 a.m. – 10:00 a.m. El Sereno Spanish S.D.A. Church 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 8:30 a.m. – 9:30 a.m. Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703 8:30 a.m. – 9:30 a.m. Good Shepherd Lutheran Church 1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732 12:00 p.m. – 1:00 p.m. Food on Foot 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 12:00 p.m. – 1:30 p.m. Assembly of God Of Hawthorne 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 12:30 p.m. – 1:30 p.m. Gardena Valley Assembly of God 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.