Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, distintas organizaciones de y ciudades cercanas ofrecerán alimentos gratis para las personas que necesiten apoyo. Las jornadas se realizarán en iglesias, centros comunitarios y organizaciones locales, con horarios que varían según cada punto de distribución. Si buscas alimentos gratis en Los Ángeles, revisa las fechas, horas y direcciones disponibles para planificar tu visita y acudir al lugar más conveniente durante estos tres días.

MIRA TAMBIÉN:

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 18 al 20 de septiembre?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 18 al 20 de septiembre:

FechaHorarioLugarDirección
Viernes 18 de septiembre8:30 a.m. – 10:30 a.m.Ananda Marga of L.A., Inc.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
9:30 a.m. – 12:30 p.m.All Peoples Community Center822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
10:00 a.m. – 12:00 p.m.Antelope Valley Boys & Girls Club45404 Division St, Lancaster, CA 93535
12:00 p.m. – 2:00 p.m.Adventures to Dreams Enrichment903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813
3:30 p.m. – 5:30 p.m.Atheists United2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026
4:00 p.m. – 6:00 p.m.Anointed To Minister Ministries169 W. Ave J-5 #A, Lancaster, CA 93534
Sábado 19 de septiembre7:00 a.m. – 9:00 a.m.All Nations Christian Fellowship5602 E. Gage Ave, Bell Gardens, CA 90201
9:00 a.m. – 10:30 a.m.Bethany Church763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790
9:00 a.m. – 12:00 p.m.Blessed Sacrament Food Pantry6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028
9:30 a.m. – 10:30 a.m.Agape Community Church1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
11:00 a.m. – 1:00 p.m.AfricActive Foundation, Inc.5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016
11:00 a.m. – 1:00 p.m.Boundless Church8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602
Domingo 20 de septiembre8:00 a.m. – 10:00 a.m.El Sereno Spanish S.D.A. Church3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
8:30 a.m. – 9:30 a.m.Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703
8:30 a.m. – 9:30 a.m.Good Shepherd Lutheran Church1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732
12:00 p.m. – 1:00 p.m.Food on Foot1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028
12:00 p.m. – 1:30 p.m.Assembly of God Of Hawthorne3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
12:30 p.m. – 1:30 p.m.Gardena Valley Assembly of God1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶

Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra opciones de alimentos gratis en Los Ángeles y conoce los lugares donde puedes acceder a este apoyo. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Encuentra alimentos gratis en Los Ángeles y planifica tu visita al punto de distribución más cercano. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC