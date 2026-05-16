A pocos días de iniciar una nueva semana, se confirmó la entrega de alimentos gratis en la ciudad de Los Ángeles . La iniciativa parte de distintos bancos de alimentos que están dispuestos a brindar alivio económico a las decenas de familias que residen en esta área. Si estás interesado en aceptar este beneficio, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas cuáles son los horarios disponibles y los puntos de entrega.

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Aunque la iniciativa está dirigida especialmente para las familias con bajos recursos económicos, cualquier habitante puede acceder a estos productos nutritivos. Eso sí, cada persona deberá corroborar que reside en algún barrio de la ciudad mencionada.

Para estas nuevas jornadas, Los Angeles Food Bank se encargará de la distribución de estos alimentos a distintas despensas, las cuales facilitarán en su repartición. Es necesario conocer los puntos de entrega y los horarios disponibles.

Todos los habitantes de Los Ángeles pueden aprovechar de la entrega de estos alimentos gratuitos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 18 al 21 de mayo

LUNES 18 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart. 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 2 a 4 p.m. Vision 4 Tomorrow, Inc. 4511 S. Avalon Blvd., Los Angeles, CA 90011 11 a.m. a 2 p.m.

MARTES 19 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012. 2:30 a 3:30 p.m. The Dream Center 353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.

Existe la posibilidad de que algunas despensas te soliciten algún documento para corroborar que radicas en Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO The Dream Center 650 S. Park View St.,Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m. The Dream Center 2680 James M Wood Blvd.,Los Angeles, CA 90006 10:30 a 11:30 a.m. Children’s Hospital Los Angeles 3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027 10 a 11 a.m. Immanuel Presbyterian Church 663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005 9 a.m. a 12 p.m. St. Francis Center - South Central LAMP 892 E. 48th Street, Los Angeles, CA 90011 10:30 a.m. a 12 p.m.

JUEVES 21 DE MAYO

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO The Dream Center 1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. The Dream Center 2130 1st St., Los Angeles, CA 90033 10:30 a 11:30 a.m. Pico Union Project 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los Angeles Boys & Girls Club 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031 4 a 6 p.m. United University Church 1053 W. 23rd Street,Los Angeles, CA 90007 8 a 10 a.m.

En caso no hayas identificado una despensa cerca a tu domicilio en los días señalados, ingresa a este ENLACE . Con solo colocar la dirección de tu hogar, observarás los distintos puntos de entrega disponibles en dichas jornadas.

Eso sí, ten en cuenta que se podrían registrar filas de personas esperando recibir estos alimentos gratis. Como se trata de un beneficio, cientos de habitantes no dudarán en accederlo; por esa razón, es necesario que acudas antes de lo previsto.

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