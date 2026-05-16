A pocos días de iniciar una nueva semana, se confirmó la entrega de alimentos gratis en la ciudad de Los Ángeles. La iniciativa parte de distintos bancos de alimentos que están dispuestos a brindar alivio económico a las decenas de familias que residen en esta área. Si estás interesado en aceptar este beneficio, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas cuáles son los horarios disponibles y los puntos de entrega.
Aunque la iniciativa está dirigida especialmente para las familias con bajos recursos económicos, cualquier habitante puede acceder a estos productos nutritivos. Eso sí, cada persona deberá corroborar que reside en algún barrio de la ciudad mencionada.
Para estas nuevas jornadas, Los Angeles Food Bank se encargará de la distribución de estos alimentos a distintas despensas, las cuales facilitarán en su repartición. Es necesario conocer los puntos de entrega y los horarios disponibles.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 18 al 21 de mayo
LUNES 18 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
|Vision 4 Tomorrow, Inc.
|4511 S. Avalon Blvd., Los Angeles, CA 90011
|11 a.m. a 2 p.m.
MARTES 19 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012.
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|650 S. Park View St.,Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd.,Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
|Children’s Hospital Los Angeles
|3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027
|10 a 11 a.m.
|Immanuel Presbyterian Church
|663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center - South Central LAMP
|892 E. 48th Street, Los Angeles, CA 90011
|10:30 a.m. a 12 p.m.
JUEVES 21 DE MAYO
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
|United University Church
|1053 W. 23rd Street,Los Angeles, CA 90007
|8 a 10 a.m.
En caso no hayas identificado una despensa cerca a tu domicilio en los días señalados, ingresa a este ENLACE. Con solo colocar la dirección de tu hogar, observarás los distintos puntos de entrega disponibles en dichas jornadas.
Eso sí, ten en cuenta que se podrían registrar filas de personas esperando recibir estos alimentos gratis. Como se trata de un beneficio, cientos de habitantes no dudarán en accederlo; por esa razón, es necesario que acudas antes de lo previsto.
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