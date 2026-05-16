Es una iniciativa dirigida para miles de personas que están atravesando un duro momento económico. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Es una iniciativa dirigida para miles de personas que están atravesando un duro momento económico. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A pocos días de iniciar una nueva semana, se confirmó la entrega de en la . La iniciativa parte de distintos bancos de alimentos que están dispuestos a brindar alivio económico a las decenas de familias que residen en esta área. Si estás interesado en aceptar este beneficio, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas cuáles son los horarios disponibles y los puntos de entrega.

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Aunque la iniciativa está dirigida especialmente para las familias con bajos recursos económicos, cualquier habitante puede acceder a estos productos nutritivos. Eso sí, cada persona deberá corroborar que reside en algún barrio de la ciudad mencionada.

Para estas nuevas jornadas, se encargará de la distribución de estos alimentos a distintas despensas, las cuales facilitarán en su repartición. Es necesario conocer los puntos de entrega y los horarios disponibles.

Todos los habitantes de Los Ángeles pueden aprovechar de la entrega de estos alimentos gratuitos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Todos los habitantes de Los Ángeles pueden aprovechar de la entrega de estos alimentos gratuitos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 18 al 21 de mayo

LUNES 18 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
Vision 4 Tomorrow, Inc.4511 S. Avalon Blvd., Los Angeles, CA 9001111 a.m. a 2 p.m.

MARTES 19 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012.2:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
Existe la posibilidad de que algunas despensas te soliciten algún documento para corroborar que radicas en Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Existe la posibilidad de que algunas despensas te soliciten algún documento para corroborar que radicas en Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center650 S. Park View St.,Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd.,Los Angeles, CA 90006 10:30 a 11:30 a.m.
Children’s Hospital Los Angeles3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 9002710 a 11 a.m.
Immanuel Presbyterian Church663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 900059 a.m. a 12 p.m.
St. Francis Center - South Central LAMP892 E. 48th Street, Los Angeles, CA 9001110:30 a.m. a 12 p.m.

JUEVES 21 DE MAYO

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center2130 1st St., Los Angeles, CA 9003310:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 900314 a 6 p.m.
United University Church1053 W. 23rd Street,Los Angeles, CA 90007 8 a 10 a.m.

En caso no hayas identificado una despensa cerca a tu domicilio en los días señalados, ingresa a este . Con solo colocar la dirección de tu hogar, observarás los distintos puntos de entrega disponibles en dichas jornadas.

Eso sí, ten en cuenta que se podrían registrar filas de personas esperando recibir estos alimentos gratis. Como se trata de un beneficio, cientos de habitantes no dudarán en accederlo; por esa razón, es necesario que acudas antes de lo previsto.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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