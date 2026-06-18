Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tendrán varias opciones entre el 19 y el 21 de junio gracias a las distribuciones organizadas por iglesias, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos días, distintos puntos de entrega en LA ofrecerán asistencia alimentaria a personas que atraviesan dificultades económicas o que simplemente necesitan apoyo para complementar la despensa del hogar. Los residentes podrán acceder a alimentos gratuitos en horarios programados a lo largo del fin de semana. A continuación, presentamos una lista con los lugares donde darán alimentos gratis en Los Ángeles, incluyendo direcciones, horarios y datos de contacto para facilitar el acceso a este importante recurso comunitario.
Alimentos gratis en Los Ángeles del 19 al 21 de junio: puntos de entrega y horarios confirmados
Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.
|Día
|Horario
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Vie 19 de junio
|9:00 am – 12:00 pm
|Chinese Community Service Center
|1725 Beverly Blvd, Suite 1-B, Los Angeles, CA 90026
|(213) 483-3035
|9:30 am – 12:30 pm
|Crusaders Temple Church of God In Christ
|9100 Hooper Ave, Los Angeles, CA 90002
|(323) 569-5831
|9:00 am – 11:00 am
|Gods Pantry
|1040 E. Gladstone St, Azusa, CA 91702
|909-766-8038
|11:30 am – 12:30 pm
|Help Me Help You (Lime Ave)
|515 Lime Ave, Long Beach, CA 90802
|562-612-5001
|1:00 pm – 2:00 pm
|Autism Doesn’t Define Me
|1827 E. 103rd St, Los Angeles, CA 90002
|(424) 242-8195
|12:00 pm – 2:00 pm
|Adventures to Dreams Enrichment
|903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813
|(562) 233-6223
|3:00 pm – 4:00 pm
|Gabrieleno-Tongva Tribal Council
|203 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776
|(626) 286-1632
|3:30 pm – 5:30 pm
|Atheists United
|2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026
|(626) 590-4496
|Sáb 20 de junio
|8:00 am – 10:00 am
|Central Baptist Church
|1641 E. Carson St, Carson, CA 90745
|310-830-2596
|8:30 am – 12:00 pm
|Christ Living Gospel
|2221 Workman St, Los Angeles, CA 90031
|(323) 534-8980
|9:00 am – 10:30 am
|Bethany Church
|763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790
|(626) 962-8501
|9:30 am – 11:00 am
|Buddhist Tzu Chi Foundation
|6720 Miles Ave, Huntington Park, CA 90255
|909-447-7799
|9:00 am – 12:00 pm
|Chapel of Peace Lutheran Church
|1009 N. Market St, Inglewood, CA 90302
|(310) 673-2584
|10:00 am – 1:00 pm
|Carson Christian Reaching Out
|17705 Central Ave, Carson, CA 90746
|(310) 609-2300
|10:00 am – 1:00 pm
|City of Bell Gardens
|6662 Loveland St, Bell Gardens, CA 90201
|(562) 806-7654
|Dom 21 de junio
|8:00 am – 10:00 am
|Long Beach S.D.A. Church
|1001 E. 3rd St, Long Beach, CA 90802
|562-437-2805
|9:00 am – 12:00 pm
|St. Mary and St. Athanasius Coptic Church
|17431 Roscoe Blvd, Northridge, CA 91325
|(818) 342-4414
|11:30 am – 12:30 pm
|Rescue Mission Alliance - Christian Life Assembly
|3250 Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535
|661-946-7157
|12:00 pm – 1:00 pm
|For the Love of Our Veterans
|601 W Rosecrans, Los Angeles, CA 90222
|(310) 801-1490
Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial de Los Angeles Regional Food Bank: AQUÍ.
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles
Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.
Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.
¿Cómo conseguir alimentos gratis en Los Ángeles?
Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.
Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.
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