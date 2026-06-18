Los alimentos gratis en Los Ángeles representan un apoyo esencial para muchas familias que buscan cubrir sus necesidades básicas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Los Ángeles representan un apoyo esencial para muchas familias que buscan cubrir sus necesidades básicas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tendrán varias opciones entre el 19 y el 21 de junio gracias a las distribuciones organizadas por iglesias, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos días, distintos puntos de entrega en LA ofrecerán asistencia alimentaria a personas que atraviesan dificultades económicas o que simplemente necesitan apoyo para complementar la despensa del hogar. Los residentes podrán acceder a alimentos gratuitos en horarios programados a lo largo del fin de semana. A continuación, presentamos una lista con los lugares donde darán alimentos gratis en Los Ángeles, incluyendo direcciones, horarios y datos de contacto para facilitar el acceso a este importante recurso comunitario.

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Alimentos gratis en Los Ángeles del 19 al 21 de junio: puntos de entrega y horarios confirmados

Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.

DíaHorarioOrganizaciónDirecciónTeléfono
Vie 19 de junio9:00 am – 12:00 pmChinese Community Service Center1725 Beverly Blvd, Suite 1-B, Los Angeles, CA 90026(213) 483-3035
9:30 am – 12:30 pmCrusaders Temple Church of God In Christ9100 Hooper Ave, Los Angeles, CA 90002(323) 569-5831
9:00 am – 11:00 amGods Pantry1040 E. Gladstone St, Azusa, CA 91702909-766-8038
11:30 am – 12:30 pmHelp Me Help You (Lime Ave)515 Lime Ave, Long Beach, CA 90802562-612-5001
1:00 pm – 2:00 pmAutism Doesn’t Define Me1827 E. 103rd St, Los Angeles, CA 90002(424) 242-8195
12:00 pm – 2:00 pmAdventures to Dreams Enrichment903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813(562) 233-6223
3:00 pm – 4:00 pmGabrieleno-Tongva Tribal Council203 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776(626) 286-1632
3:30 pm – 5:30 pmAtheists United2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026(626) 590-4496
Sáb 20 de junio8:00 am – 10:00 amCentral Baptist Church1641 E. Carson St, Carson, CA 90745310-830-2596
8:30 am – 12:00 pmChrist Living Gospel2221 Workman St, Los Angeles, CA 90031(323) 534-8980
9:00 am – 10:30 amBethany Church763 N. Sunset Ave, West Covina, CA 91790(626) 962-8501
9:30 am – 11:00 amBuddhist Tzu Chi Foundation6720 Miles Ave, Huntington Park, CA 90255909-447-7799
9:00 am – 12:00 pmChapel of Peace Lutheran Church1009 N. Market St, Inglewood, CA 90302(310) 673-2584
10:00 am – 1:00 pmCarson Christian Reaching Out17705 Central Ave, Carson, CA 90746(310) 609-2300
10:00 am – 1:00 pmCity of Bell Gardens6662 Loveland St, Bell Gardens, CA 90201(562) 806-7654
Dom 21 de junio8:00 am – 10:00 amLong Beach S.D.A. Church1001 E. 3rd St, Long Beach, CA 90802562-437-2805
9:00 am – 12:00 pmSt. Mary and St. Athanasius Coptic Church17431 Roscoe Blvd, Northridge, CA 91325(818) 342-4414
11:30 am – 12:30 pmRescue Mission Alliance - Christian Life Assembly3250 Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535661-946-7157
12:00 pm – 1:00 pmFor the Love of Our Veterans601 W Rosecrans, Los Angeles, CA 90222(310) 801-1490

Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial de Los Angeles Regional Food Bank: .

Durante este fin de semana, distintos puntos comunitarios ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles en horarios y ubicaciones específicas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Durante este fin de semana, distintos puntos comunitarios ofrecerán alimentos gratis en Los Ángeles en horarios y ubicaciones específicas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

Acceder a alimentos gratis en Los Ángeles puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan momentos de dificultad económica. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Acceder a alimentos gratis en Los Ángeles puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan momentos de dificultad económica. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo conseguir alimentos gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.

Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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