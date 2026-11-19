¿Resides en Los Ángeles? Te interesará conocer este reciente anuncio. Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, decenas de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos gratis a cada familia de la ciudad. Se trata de una iniciativa que pretende ayudar a los hogares que pasan complicaciones económicas. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.
Cada mes, cientas de familias intentan estirar sus ingresos económicos para solventar las distintas cuentas o gastos que presentan. Sin embargo, esto significa que cada día sientan estrés y preocupación.
Ante esta dura realidad que les toca afrontar, Los Angeles Regional Food Bank ha distribuido distintos productos nutritivos a sus despensas aliadas para que los faciliten a estas familias. De esa manera, les permite ahorrar gran parte de su dinero.
Los interesados pueden recibir distintos alimentos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados y otras opciones. Es más, no se descarta la entrega de artículos de aseo personal y comida caliente.
Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles del 20 al 22 de noviembre
- Viernes 20 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Family Health Care Resources
|3444 Whitter Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Athanasius Episcopal Church - St. Paul’s Commons
|840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 90026
|8 a 11 a.m.
|MFP- LAC/USC Medical Center
|1200 N. State St., Los Angeles, CA 90033
|9 a 11 a.m.
|All Peoples Community Center
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|9:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|3457 N Mission Rd, Los Angeles, CA 90031
|10:30 a 11:30 a.m.
- Sábado 21 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|RJC Foundation
|1212 Stanford Ave, Los Angeles, CA 90021
|8 a.m. a 2 p.m.
|Christ Living Gospel
|2221 Workman St., Los Angeles, CA 90031
|8:30 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|First Unitarian Church
|2936 W. 8th Street, Los Angeles, CA 90005
|7 a 9:30 a.m.
|Los Angeles First Church of the Nazarene - Hope Net
|3401 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 90020
|8 a 10 a.m.
|Islamic Center of Southern CA - Hope Net
|434 S. Vermont Boulevard, Los Angeles, CA 90020
|9:30 a 11 a.m.
|Pentecostal City Mission Church
|4610 S. Hooper Avenue, Los Angeles, CA 90011
|9:30 a 11 a.m.
- Domingo 22 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|11 a.m. a 1 p.m.
|Living Hope SDA Church
|650 W. 21st St, Los Angeles, CA 90007
|1 a 3 p.m.
|St. John’s Cathedral
|514 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90007
|8:30 a 10:30 a.m.
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
|8 a 10 a.m.
¿Las opciones brindadas te quedan lejanas a tu hogar? No tienes por qué lamentarte. Con solo ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank, solo basta que ingreses tu dirección o código postal para que visualices las despensas más favorables.
Recuerda, intenta acudir antes de la hora pactada para que evites cualquier complicación o demora en estos lugares. Aprovecha esta gran oportunidad de ahorro.