Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan dificultades económicas. diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de alimentos gratis en Los Ángeles del 21 al 23 de agosto, con entregas programadas en distintos barrios de la ciudad y sus alrededores. A continuación, te cuento cuáles son los lugares habilitados, los horarios de atención y los principales requisitos que debes cumplir para recibir esta ayuda sin costo.
El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.
¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 21 al 23 de agosto?
De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 21 al 23 de agosto:
|Día
|Lugar
|Horario
|Dirección
|Viernes 21 de agosto
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a. m. – 10:30 a. m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|All Peoples Community Center*
|9:30 a. m. – 12:30 p. m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10 a. m. – 12 p. m.
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|Adventures to Dreams Enrichment
|12 p. m. – 2 p. m.
|903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813
|Atheists United
|3:30 p. m. – 5:30 p. m.
|2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026
|Anointed To Minister Ministries
|4 p. m. – 6 p. m.
|169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534
|Autism Doesn’t Define Me
|1 p. m. – 3 p. m.
|1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
|Sábado 22 de agosto
|City of El Monte
|12 p. m. – 5 p. m.
|4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731
|City of El Monte
|12 p. m. – 5 p. m.
|12127 Elliott Ave, El Monte, CA 91731
|City of El Monte
|12 p. m. – 5 p. m.
|3125 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
|City of El Monte
|12 p. m. – 5 p. m.
|11431 McGirk Street, El Monte, CA 91731
|Del Aire Baptist Church*
|9 a. m. – 11 a. m.
|4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250
|Meet Each Need with Dignity*
|9 a. m. – 12 p. m.
|10641 San Fernando Rd, Pacoima, CA 91331
|New Hope Tenth St. Baptist Church
|10 a. m. – 12 p. m.
|1160 E. New York St., Long Beach, CA 90813
|One Generation
|10 a. m. – 2 p. m.
|18255 Victory Blvd., Reseda, CA 91335
|Long Beach Community Table
|12 p. m. – 2 p. m.
|151 W. Victoria St., Long Beach, CA 90805
|Domingo 23 de agosto
|One Generation
|10 a. m. – 2 p. m.
|18255 Victory Blvd., Reseda, CA 91335
|Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion
|4:30 p. m. – 5:30 p. m.
|122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 90033
* All Peoples Community Center, Del Aire Baptist Church y Meet Each Need with Dignity figuran en la información proporcionada con entrega de pañales para bebés, no necesariamente como distribución general de alimentos.
Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.
Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ.
¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?
El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.
Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.
¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?
El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:
- Frutas y verduras frescas.
- Proteínas congeladas.
- Sopas y alimentos enlatados.
- Frijoles.
- Pasta.
- Productos no perecibles.
En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.
¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?
Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.
También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.
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