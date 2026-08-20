Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan dificultades económicas. diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de alimentos gratis en Los Ángeles del 21 al 23 de agosto, con entregas programadas en distintos barrios de la ciudad y sus alrededores. A continuación, te cuento cuáles son los lugares habilitados, los horarios de atención y los principales requisitos que debes cumplir para recibir esta ayuda sin costo.

El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Los Ángeles ofrecerá alimentos gratis entre el 21 y el 23 de agosto en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 21 al 23 de agosto?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 21 al 23 de agosto:

Día Lugar Horario Dirección Viernes 21 de agosto Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a. m. – 10:30 a. m. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 All Peoples Community Center* 9:30 a. m. – 12:30 p. m. 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 Antelope Valley Boys & Girls Club 10 a. m. – 12 p. m. 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 Adventures to Dreams Enrichment 12 p. m. – 2 p. m. 903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813 Atheists United 3:30 p. m. – 5:30 p. m. 2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026 Anointed To Minister Ministries 4 p. m. – 6 p. m. 169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534 Autism Doesn’t Define Me 1 p. m. – 3 p. m. 1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002 Sábado 22 de agosto City of El Monte 12 p. m. – 5 p. m. 4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731 City of El Monte 12 p. m. – 5 p. m. 12127 Elliott Ave, El Monte, CA 91731 City of El Monte 12 p. m. – 5 p. m. 3125 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731 City of El Monte 12 p. m. – 5 p. m. 11431 McGirk Street, El Monte, CA 91731 Del Aire Baptist Church* 9 a. m. – 11 a. m. 4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250 Meet Each Need with Dignity* 9 a. m. – 12 p. m. 10641 San Fernando Rd, Pacoima, CA 91331 New Hope Tenth St. Baptist Church 10 a. m. – 12 p. m. 1160 E. New York St., Long Beach, CA 90813 One Generation 10 a. m. – 2 p. m. 18255 Victory Blvd., Reseda, CA 91335 Long Beach Community Table 12 p. m. – 2 p. m. 151 W. Victoria St., Long Beach, CA 90805 Domingo 23 de agosto One Generation 10 a. m. – 2 p. m. 18255 Victory Blvd., Reseda, CA 91335 Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion 4:30 p. m. – 5:30 p. m. 122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 90033

* All Peoples Community Center, Del Aire Baptist Church y Meet Each Need with Dignity figuran en la información proporcionada con entrega de pañales para bebés, no necesariamente como distribución general de alimentos.

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 21 al 23 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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