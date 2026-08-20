Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 21 al 23 de agosto en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 21 al 23 de agosto en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Encontrar apoyo alimentario puede marcar una gran diferencia para quienes atraviesan dificultades económicas. diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos realizarán jornadas de alimentos gratis en del 21 al 23 de agosto, con entregas programadas en distintos barrios de la ciudad y sus alrededores. A continuación, te cuento cuáles son los lugares habilitados, los horarios de atención y los principales requisitos que debes cumplir para recibir esta ayuda sin costo.

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El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Los Ángeles ofrecerá alimentos gratis entre el 21 y el 23 de agosto en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank
Los Ángeles ofrecerá alimentos gratis entre el 21 y el 23 de agosto en distintos puntos de la ciudad y zonas cercanas. | Crédito: Los Angeles Regional Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 21 al 23 de agosto?

De acuerdo con el cronograma publicado por el , estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 21 al 23 de agosto:

DíaLugarHorarioDirección
Viernes 21 de agostoAnanda Marga of L.A., Inc.8:30 a. m. – 10:30 a. m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
All Peoples Community Center*9:30 a. m. – 12:30 p. m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
Antelope Valley Boys & Girls Club10 a. m. – 12 p. m.45404 Division St, Lancaster, CA 93535
Adventures to Dreams Enrichment12 p. m. – 2 p. m.903 De Forest Ave, Long Beach, CA 90813
Atheists United3:30 p. m. – 5:30 p. m.2535 W. Temple St, Los Angeles, CA 90026
Anointed To Minister Ministries4 p. m. – 6 p. m.169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534
Autism Doesn’t Define Me1 p. m. – 3 p. m.1827 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002
Sábado 22 de agostoCity of El Monte12 p. m. – 5 p. m.4140 Gibson Road, El Monte, CA 91731
City of El Monte12 p. m. – 5 p. m.12127 Elliott Ave, El Monte, CA 91731
City of El Monte12 p. m. – 5 p. m.3125 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
City of El Monte12 p. m. – 5 p. m.11431 McGirk Street, El Monte, CA 91731
Del Aire Baptist Church*9 a. m. – 11 a. m.4951 W. 119th Place, Hawthorne, CA 90250
Meet Each Need with Dignity*9 a. m. – 12 p. m.10641 San Fernando Rd, Pacoima, CA 91331
New Hope Tenth St. Baptist Church10 a. m. – 12 p. m.1160 E. New York St., Long Beach, CA 90813
One Generation10 a. m. – 2 p. m.18255 Victory Blvd., Reseda, CA 91335
Long Beach Community Table12 p. m. – 2 p. m.151 W. Victoria St., Long Beach, CA 90805
Domingo 23 de agostoOne Generation10 a. m. – 2 p. m.18255 Victory Blvd., Reseda, CA 91335
Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion4:30 p. m. – 5:30 p. m.122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 90033

* All Peoples Community Center, Del Aire Baptist Church y Meet Each Need with Dignity figuran en la información proporcionada con entrega de pañales para bebés, no necesariamente como distribución general de alimentos.

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 21 al 23 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank
Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 21 al 23 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

  • Frutas y verduras frescas.
  • Proteínas congeladas.
  • Sopas y alimentos enlatados.
  • Frijoles.
  • Pasta.
  • Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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