En el corazón de Los Ángeles, donde se mezclan el olor a tacos al pastor, el bullicio de los mercados sobre ruedas y el tráfico eterno de la 110, también late una realidad silenciosa: miles de familias hispanas se las ven cada mes para poner comida suficiente en la mesa, incluso cuando trabajan dos o tres turnos. En ese contexto, la labor del banco de alimentos de Los Ángeles y de toda su red de iglesias, centros comunitarios y organizaciones de barrio se vuelve vital, porque no se trata solo de despensas: es una red de apoyo que se extiende por vecindarios como South LA, Boyle Heights, Pico-Union, Koreatown, El Sereno o Hollywood, donde mucha gente prefiere ahorrarse un almuerzo para poder pagar la renta o mandar algo de dinero a su familia en México, Centroamérica o Sudamérica. Estos puntos de distribución, repartidos por toda la ciudad, representan una tabla de salvación para padres solteros, abuelos que cuidan a sus nietos, trabajadores indocumentados y jóvenes que estudian de día y trabajan de noche para salir adelante en Estados Unidos.
Para la comunidad latina en Los Ángeles, pedir ayuda no siempre es fácil. Muchos crecimos con la idea de que “uno se las arregla como puede” y que la familia es la primera red de apoyo, pero la realidad de vivir en esta ciudad —con rentas altísimas, pagos de seguro del carro, gasolina y comida cada vez más cara— ha obligado a mucha gente a superar esa pena y acercarse a los bancos de alimentos y a las distribuciones semanales. En parroquias católicas donde se reza el rosario en español, en iglesias cristianas con servicio bilingüe y en centros comunitarios donde se habla más spanglish que inglés, las filas para recibir alimentos son hoy parte del paisaje habitual del vecindario. En estos espacios, además de arroz, frijoles, vegetales frescos o pañales para bebés, muchas personas encuentran algo igual de importante: información, compañía y la sensación de que no están solos en esta ciudad gigante.
Los fines de semana, especialmente los sábados, es común ver familias completas acercándose a los puntos de distribución después del trabajo, de la escuela de los niños o de alguna actividad de la iglesia. En barrios como Watts, Florence, Westlake o el Eastside, la entrega de comida se convierte casi en una pequeña reunión comunitaria: la señora que siempre lleva su bolsa reutilizable, el señor que llega directo del turno nocturno con su chaleco reflectante, los jóvenes que ayudan a cargar las cajas para los adultos mayores, y los voluntarios —muchos también latinos— que saludan por nombre a quienes hacen fila cada semana. Esa dinámica refleja la cultura hispana en Los Ángeles: solidaridad, cercanía, el “mijo, mija, aquí estamos para ayudarnos” que se escucha una y otra vez mientras se reparten los alimentos.
Es importante entender que estos programas de alimentos no son solo para personas sin hogar. En Los Ángeles hay una creciente población de “trabajadores pobres”: personas que tienen empleo, pagan impuestos y aun así no les alcanza para cubrir los gastos básicos porque el costo de vida sube mucho más rápido que los salarios. Entre ellos hay inmigrantes recién llegados, residentes de larga data con hijos nacidos aquí, estudiantes de community college, familias mixtas con estatus migratorio diverso y adultos mayores que dependen de un cheque fijo cada mes. Para todos ellos, saber que en su propio vecindario —en una iglesia de la cuadra, en un club de jóvenes, en un centro comunitario cerca del freeway— hay un lugar donde pueden recibir alimentos sin ser juzgados, marca una diferencia enorme a la hora de decidir entre comer bien o seguir recortando comidas.
Por todo esto, contar con un mapa claro y actualizado de los puntos de distribución de comida en Los Ángeles, con sus direcciones, horarios y días específicos de atención, es una herramienta esencial para la comunidad hispana. No solo ayuda a las familias a planear mejor su semana —saber qué martes, qué jueves o qué domingo hay despensa cerca de casa—, sino que también facilita que vecinos, líderes comunitarios, promotores de salud y organizaciones locales compartan esta información boca a boca, en grupos de WhatsApp, en redes sociales o después de misa. En una ciudad tan grande y diversa como LA, donde los latinos representan una parte fundamental de la vida cultural, económica y social, difundir estos recursos en español y con un lenguaje cercano a la experiencia de quienes viven aquí es una forma concreta de apoyar a la comunidad y de asegurarnos de que nadie tenga que pasar hambre en silencio.
MARTES 21 DE ABRIL
1. Aaron Community Cultural Center (ACCC)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044, United States
|(310) 977-2053
|Atiende todos los martes (“Tuesdays 10am-12pm”).
2. East Side Riders Club
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1513 E.103rd St., Los Angeles, CA 90002, United States
|(213) 925-5567
|Atiende todos los martes (“Tuesdays 10 am - 12 pm”).
3. H.O.P.E. Helping Other People Excel
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|7615 S. Western Ave, Los Angeles, CA 90047, United States
|(323) 567-8524
|Atiende los martes (“Tuesday 10 am - 12 pm”).
4. Journey of Love (sitio del centro)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|6:00 p.m. – 7:00 p.m.
|423 S San Pedro, Los Angeles, CA 90013, United States
|(562) 547-9821
|Atiende el 2.º martes de cada mes (“2nd Tuesday 6 pm - 7 pm”).
5. JFS/SOVA Community Food & Resource Program (Santa Monica Blvd)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|7377 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90046, United States
|(818) 988-7682
|Atiende los martes (“Tuesday 10 am - 12 pm”).
6. MFP- South Central Family Health Center- LA
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|4425 S. Central Ave, Los Angeles, CA 90011, United States
|(323) 908-4200
|Atiende el 2.º martes (“2nd Tuesday 9 am - 11am”).
7. MFP- Holy Cross Center (cerca de USC, LA)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|104 W. 47th Place, Los Angeles, CA 90037, United States
|(323) 234-5984
|Atiende el 3.er martes (“3rd Tuesday 9 am - 11 am”).
8. WSFB- St. Gerard’s Social Services
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas / recurrencia
|Martes
|21 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 10:00 a.m.
|4439 Inglewood Boulevard, Los Angeles, CA 90066, United States
|310-828-6016 Ext 10
|Atiende los martes (“Tuesday 9 am - 10 am”).
9. Los Angeles County Aging and Disabilities Dept. (Sunol Dr.)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Martes
|21 de abril de 2026
|9:30 a.m. – 12:00 p.m.; 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063, United States
|(323) 260-2801
|Atiende lunes y martes (“Tuesdays 9:30 am - 12 pm, 2 pm - 4 pm”).
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
1. Bread of Life Foursquare Gospel Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|11:30 a.m. – 1:30 p.m.
|5175 1/2 W. Washington Blvd., Los Angeles, CA 90016, United States
|(323) 309-0670
2. Bryant Temple AME Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|2514 W. Vernon Ave, Los Angeles, CA 90008, United States
|(310) 422-7193
3. Chapter Two Inc (Avalon Blvd)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|11:00 a.m. – 3:00 p.m.
|10127 S. Avalon Blvd, Los Angeles, CA 90003, United States
|323-750-8585
4. Christ Gospel Prayer Center
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|11:00 a.m. – 1:30 p.m.
|4702 S Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90037, United States
|(323) 732-1394
5. Christ Our Shepherd Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 3:00 p.m.
|3571 Eagle Rock Blvd, Los Angeles, CA 90065, United States
|(323) 344-2337
6. East L.A. Bilingual S.D.A. Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|2:00 p.m. – 4:00 p.m.
|700 Hoefner Avenue, Los Angeles, CA 90022, United States
|(562) 284-6215
7. El Santo Niño Community Center
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|1:00 p.m. – 2:30 p.m.
|601 E. 23rd St, Los Angeles, CA 90011, United States
|(213) 318-5701
|Atiende 2.º y 4.º miércoles.
8. El Sereno Spanish S.D.A. Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Domingo (ver abajo)
|26 de abril de 2026
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032, United States
|(626) 780-0836
|Indica “CLOSED 4/25” (sábado), pero el domingo sigue operativo.
9. FMBC-Helping Hands (pañales)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1300 E. 57th Street, Los Angeles, CA 90011, United States
|(310) 350-4686
10. Manos Que Sobreviven
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|7:00 a.m. – 2:00 p.m.
|2930 Fletcher Dr, Los Angeles, CA 90065, United States
|(323) 561-5504
11. Mission Church of the Hour
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|6:30 a.m. – 11:00 a.m.
|3611 S. Western Ave, Los Angeles, CA 90018, United States
|(323) 371-0624
12. St. Francis Center (Hope Street, pañales)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|11:00 a.m. – 12:30 p.m.
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015, United States
|(213) 747-5347
13. St. Francis Center - South Central LAMP
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 12:00 p.m.
|892 E. 48th Street, Los Angeles, CA 90011, United States
|213.747.5347
14. The Dream Center – varios sitios en LA (miércoles)
Te agrupo los de miércoles:
a) 650 S. Park View St.
b) 4409 W Adams Blvd
c) 3135 Drew St
d) 2680 James M Wood Blvd
Para cada uno:
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|2:30 p.m. – 3:30 p.m.
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057, United States
|(213) 273-7029
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|2:30 p.m. – 3:30 p.m.
|4409 W Adams Blvd, Los Angeles, CA 90016, United States
|(213) 273-7042
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 11:30 a.m.
|3135 Drew St, Los Angeles, CA 90065, United States
|(213) 273-7029
|Miércoles
|22 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 11:30 a.m.
|2680 James M Wood Blvd, Los Angeles, CA 90006, United States
|(213) 273-7029
JUEVES 23 DE ABRIL
1. Anzac Child Development Services
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Jueves
|23 de abril de 2026
|3:00 p.m. – 6:00 p.m.
|10332 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90047, United States
|(323) 335-9622
|Atiende 2.º y 4.º jueves.
2. Chapter Two Inc (62nd Street)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|1535 W. 62nd Street, Los Angeles, CA 90047, United States
|323-750-8585
3. Door to Door II, Inc.
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|12:00 p.m. – 3:00 p.m.
|2405 W. Florence Avenue, Los Angeles, CA 90043, United States
|(323) 751-5100
4. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026, United States
|(213) 318-5793
5. Grant AME Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|1147 E. 105th Street., Los Angeles, CA 90002, United States
|(323) 564-1151
6. Guadalupe Food Program
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|3:30 p.m. – 5:30 p.m.
|4018 Hammel St, Los Angeles, CA 90063, United States
|(323) 261-8051
7. Lighthouse Community Outreach Inc
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|11:00 a.m. – 3:00 p.m.
|1976 E. 103rd St, Los Angeles, CA 90002, United States
|(323) 996-5068
8. St. Francis Center- Hubert Humphrey Medical Clinic
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Jueves
|23 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 12:00 p.m.
|5850 S. Main Street, Los Angeles, CA 90003, United States
|(323) 897-6000
|Atiende en fechas específicas de jueves.
9. St. Francis Center-Los Angeles Trade Tech
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 12:00 p.m.
|400 W. Washington Blvd, Los Angeles, CA 90015, United States
|(213) 763-3996
10. St. James Episcopal Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|8:00 a.m. – 9:00 a.m.
|3903 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010, United States
|(213) 388-3417 ext. 102
11. St. Lawrence of Brindisi
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|7:00 a.m. – 8:30 a.m.
|10122 Compton Avenue, Los Angeles, CA 90002, United States
|(323) 567-1439
12. The Dream Center – diversos jueves en LA
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves
|23 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 11:30 a.m.
|1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, United States
|(213) 273-7042
|Jueves
|23 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 11:30 a.m.
|430 E 41st Place, Los Angeles, CA 90011, United States
|(213) 273-7029
|Jueves
|23 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 11:30 a.m.
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033, United States
|(213) 273-7029
VIERNES 24 DE ABRIL
1. Ananda Marga of L.A., Inc.
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019, United States
|818-414-7737
2. Build Plus Community Marketplace, Inc.
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Viernes
|24 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002, United States
|(323) 945-9210
|Abre en viernes alternos según calendario anual.
3. Eastmont Community Center (pañales)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|8:30 a.m. – 10:00 a.m.
|701 Hoefner Avenue, Los Angeles, CA 90022, United States
|(323) 726-7998
4. El Hajj Malik Shabazz Islamic Center
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|2:00 p.m. – 3:30 p.m.
|2914 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018, United States
|(424) 227-0352
5. Esmirna Pentecostal Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|5414 N. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90042, United States
|(323) 254-0191
6. Family Health Care Resources
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 3:00 p.m.
|3444 Whitter Blvd., Los Angeles, CA 90023, United States
|(213) 703-6295
7. First New Christian Fellowship
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Jueves y viernes
|23–24 de abril de 2026
|jueves 9:00 a.m. – 4:00 p.m.; viernes sin especificar adicional
|1555 W. 108th Street, Los Angeles, CA 90047, United States
|(323) 756-2541
8. Freedom of Spirit Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|11:30 a.m. – 1:00 p.m.
|6010 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003, United States
|(818) 694-0868
9. Iglesia Cristiana El Shaddai USA – incluye viernes 4/24 explícito
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Viernes
|24 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 10:00 a.m.
|5518 S. Broadway, Los Angeles, CA 90037, United States
|(323) 235-5988
|En la lista: “Friday 4/10, 4/24, 5/8… 9 am -10 am”.
10. Iglesia Pentecostal Peniel
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|10:30 a.m. – 4:00 p.m.
|2614 Pasadena Ave, Los Angeles, CA 90031, United States
|(323) 944-8410
11. Immanuel Presbyterian Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005, United States
|(213) 389-3191
12. Impact LA
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|1010 East 10th Street, Los Angeles, CA 90021, United States
|213-928-1040 ext 702
13. Kedren Community Care Clinic
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Viernes
|24 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 10:30 a.m.
|4211 S. Avalon Blvd Suite A, Los Angeles, CA 90011, United States
|(323) 802-0474
|Tiene la serie de viernes con 4/24 incluido.
14. St. Vincent de Paul Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|621 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90007, United States
|(213) 749-8950 Ext 113
15. Testimonial Community Love Center
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|8:30 a.m. – 10:30 a.m.
|5721 S. Western Avenue, Los Angeles, CA 90062, United States
|(323) 291-6753
16. Timelist Group Inc.
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 12:00 p.m.
|355 E. 105th Street, Los Angeles, CA 90003, United States
|(818) 378-0530
17. Tri-State Community Healthcare Center
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes
|24 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|4137 Verdugo Road, Los Angeles, CA 90065, United States
|(909) 991-0800
18. WSFB - Holman United Methodist Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Viernes
|24 de abril de 2026
|1:00 p.m. – 3:00 p.m.
|3320 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90018, United States
|(323) 731-7285
|Atiende lunes, miércoles y viernes con referencia.
SÁBADO 25 DE ABRIL
1. A World With Compassion
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Sábado
|25 de abril de 2026
|12:00 p.m. – 3:00 p.m.
|2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023, United States
|(562) 396-3893
2. All Peoples Community Center
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Sábado
|25 de abril de 2026
|9:30 a.m. – 12:30 p.m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011, United States
|(213) 747-6357
|2.º y 4.º sábado.
3. Bethel Unspeakable Joy Christian Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Sábado
|25 de abril de 2026
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|8724 S. Central Avenue, Los Angeles, CA 90002, United States
|(323) 585-5939
4. Bethesda Temple Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Sábado
|25 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 12:00 p.m.
|4915 Crenshaw Boulevard, Los Angeles, CA 90043, United States
|(323) 299-2591
5. Central Spanish SDA Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Sábado
|25 de abril de 2026
|12:00 p.m. – 5:00 p.m.
|1366 S. Alvarado St, Los Angeles, CA 90006, United States
|(213) 423-8206
|Lista de sábados con fechas; 4/25 aparece en la cadena.
6. Christ Living Gospel
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Sábado
|25 de abril de 2026
|8:30 a.m. – 12:00 p.m.
|2221 Workman St., Los Angeles, CA 90031, United States
|(323) 534-8980
7. Christ the Good Shepherd Episcopal
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes (ver arriba)
|24 de abril de 2026
|9:00 a.m. – 11:00 a.m.
|3303 W. Vernon Avenue, Los Angeles, CA 90008, United States
|(323) 295-4139 / (310) 889-4092
DOMINGO 26 DE ABRIL
1. Los Angeles Boys & Girls Club
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Domingo
|26 de abril de 2026
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031, United States
|(323) 221-9111
2. El Sereno Spanish S.D.A. Church
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Domingo
|26 de abril de 2026
|8:00 a.m. – 10:00 a.m.
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032, United States
|(626) 780-0836
|“Sundays 8 am - 10 am CLOSED 4/25” (cierre del sábado, no del domingo).
3. Food on Foot (Hollywood)
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Domingo
|26 de abril de 2026
|1:00 p.m. – 3:45 p.m.
|1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028, United States
|(310) 860-0022
4. Greater Good News Church of God in Christ
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Domingo
|26 de abril de 2026
|10:00 a.m. – 11:00 a.m.
|5840 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003, United States
|(562) 980-2210
5. Juntos Por Una Sonrisa
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Notas
|Sábado
|25 de abril de 2026
|11:00 a.m. – 1:00 p.m.
|3309 S. Central Ave., Los Angeles, CA 90011, United States
|(323) 638-6254
|Cerrado el último sábado del mes, el resto abre.
6. WSFB - Faith Tabernacle Pantry
|Día
|Fecha
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Domingo
|26 de abril de 2026
|12:30 p.m. – 1:30 p.m.
|2147 Purdue Avenue, Los Angeles, CA 90025, United States
|(310) 473-3135
