Un voluntario del banco de alimentos preparando las cajas que la organización reparte con alimentos a quienes más lo necesitan (Foto: LA Food Bank)
Pedro Bustamante
En el corazón de , donde se mezclan el olor a tacos al pastor, el bullicio de los mercados sobre ruedas y el tráfico eterno de la 110, también late una realidad silenciosa: miles de familias hispanas se las ven cada mes para poner comida suficiente en la mesa, incluso cuando trabajan dos o tres turnos. En ese contexto, la labor del banco de alimentos de Los Ángeles y de toda su red de iglesias, centros comunitarios y organizaciones de barrio se vuelve vital, porque no se trata solo de despensas: es una red de apoyo que se extiende por vecindarios como South LA, Boyle Heights, Pico-Union, Koreatown, El Sereno o Hollywood, donde mucha gente prefiere ahorrarse un almuerzo para poder o mandar algo de dinero a su familia en México, Centroamérica o Sudamérica. Estos puntos de distribución, repartidos por toda la ciudad, representan una tabla de salvación para padres solteros, abuelos que cuidan a sus nietos, trabajadores indocumentados y jóvenes que estudian de día y trabajan de noche para salir adelante en Estados Unidos.

Para la comunidad latina en Los Ángeles, pedir ayuda no siempre es fácil. Muchos crecimos con la idea de que “uno se las arregla como puede” y que la familia es la primera red de apoyo, pero la realidad de vivir en esta ciudad —con rentas altísimas, pagos de seguro del carro, gasolina y comida cada vez más cara— ha obligado a mucha gente a superar esa pena y acercarse a los bancos de alimentos y a las distribuciones semanales. En parroquias católicas donde se reza el rosario en español, en iglesias cristianas con servicio bilingüe y en centros comunitarios donde se habla más spanglish que inglés, las filas para recibir alimentos son hoy parte del paisaje habitual del vecindario. En estos espacios, además de arroz, frijoles, vegetales frescos o pañales para bebés, muchas personas encuentran algo igual de importante: información, compañía y la sensación de que no están solos en esta ciudad gigante.

Los fines de semana, especialmente los sábados, es común ver familias completas acercándose a los puntos de distribución después del trabajo, de la escuela de los niños o de alguna actividad de la iglesia. En barrios como Watts, Florence, Westlake o el Eastside, la entrega de comida se convierte casi en una pequeña reunión comunitaria: la señora que siempre lleva su bolsa reutilizable, el señor que llega directo del turno nocturno con su chaleco reflectante, los jóvenes que ayudan a cargar las cajas para los adultos mayores, y los voluntarios —muchos también latinos— que saludan por nombre a quienes hacen fila cada semana. Esa dinámica refleja la cultura hispana en Los Ángeles: solidaridad, cercanía, el “mijo, mija, aquí estamos para ayudarnos” que se escucha una y otra vez mientras se reparten los alimentos.

Es importante entender que estos programas de alimentos no son solo para personas sin hogar. En Los Ángeles hay una creciente población de “trabajadores pobres”: personas que tienen empleo, pagan impuestos y aun así no les alcanza para cubrir los gastos básicos porque el costo de vida sube mucho más rápido que los salarios. Entre ellos hay inmigrantes recién llegados, residentes de larga data con hijos nacidos aquí, estudiantes de community college, familias mixtas con estatus migratorio diverso y adultos mayores que dependen de un cheque fijo cada mes. Para todos ellos, saber que en su propio vecindario —en una iglesia de la cuadra, en un club de jóvenes, en un centro comunitario cerca del freeway— hay un lugar donde pueden recibir alimentos sin ser juzgados, marca una diferencia enorme a la hora de decidir entre comer bien o seguir recortando comidas.

Por todo esto, contar con un mapa claro y actualizado de los puntos de distribución de comida en Los Ángeles, con sus direcciones, horarios y días específicos de atención, es una herramienta esencial para la comunidad hispana. No solo ayuda a las familias a planear mejor su semana —saber qué martes, qué jueves o qué domingo hay despensa cerca de casa—, sino que también facilita que vecinos, líderes comunitarios, promotores de salud y organizaciones locales compartan esta información boca a boca, en grupos de WhatsApp, en redes sociales o después de misa. En una ciudad tan grande y diversa como LA, donde los latinos representan una parte fundamental de la vida cultural, económica y social, difundir estos recursos en español y con un lenguaje cercano a la experiencia de quienes viven aquí es una forma concreta de apoyar a la comunidad y de asegurarnos de que nadie tenga que pasar hambre en silencio.

Una voluntaria del banco de alimentos preparando las cajas para repartir a quienes más necesitan (Foto: LA Food Bank)
MARTES 21 DE ABRIL

1. Aaron Community Cultural Center (ACCC)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044, United States(310) 977-2053Atiende todos los martes (“Tuesdays 10am-12pm”).
 

2. East Side Riders Club

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.1513 E.103rd St., Los Angeles, CA 90002, United States(213) 925-5567Atiende todos los martes (“Tuesdays 10 am - 12 pm”).
 

3. H.O.P.E. Helping Other People Excel

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.7615 S. Western Ave, Los Angeles, CA 90047, United States(323) 567-8524Atiende los martes (“Tuesday 10 am - 12 pm”).
 

4. Journey of Love (sitio del centro)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 20266:00 p.m. – 7:00 p.m.423 S San Pedro, Los Angeles, CA 90013, United States(562) 547-9821Atiende el 2.º martes de cada mes (“2nd Tuesday 6 pm - 7 pm”).
 

5. JFS/SOVA Community Food & Resource Program (Santa Monica Blvd)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.7377 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90046, United States(818) 988-7682Atiende los martes (“Tuesday 10 am - 12 pm”).
 

6. MFP- South Central Family Health Center- LA

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 20269:00 a.m. – 11:00 a.m.4425 S. Central Ave, Los Angeles, CA 90011, United States(323) 908-4200Atiende el 2.º martes (“2nd Tuesday 9 am - 11am”).
 

7. MFP- Holy Cross Center (cerca de USC, LA)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 20269:00 a.m. – 11:00 a.m.104 W. 47th Place, Los Angeles, CA 90037, United States(323) 234-5984Atiende el 3.er martes (“3rd Tuesday 9 am - 11 am”).
 

8. WSFB- St. Gerard’s Social Services

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas / recurrencia
Martes21 de abril de 20269:00 a.m. – 10:00 a.m.4439 Inglewood Boulevard, Los Angeles, CA 90066, United States310-828-6016 Ext 10Atiende los martes (“Tuesday 9 am - 10 am”).
 

9. Los Angeles County Aging and Disabilities Dept. (Sunol Dr.)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Martes21 de abril de 20269:30 a.m. – 12:00 p.m.; 2:00 p.m. – 4:00 p.m.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063, United States(323) 260-2801Atiende lunes y martes (“Tuesdays 9:30 am - 12 pm, 2 pm - 4 pm”).
 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

1. Bread of Life Foursquare Gospel Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202611:30 a.m. – 1:30 p.m.5175 1/2 W. Washington Blvd., Los Angeles, CA 90016, United States(323) 309-0670
 

2. Bryant Temple AME Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.2514 W. Vernon Ave, Los Angeles, CA 90008, United States(310) 422-7193
 

3. Chapter Two Inc (Avalon Blvd)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202611:00 a.m. – 3:00 p.m.10127 S. Avalon Blvd, Los Angeles, CA 90003, United States323-750-8585
 

4. Christ Gospel Prayer Center

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202611:00 a.m. – 1:30 p.m.4702 S Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90037, United States(323) 732-1394
 

5. Christ Our Shepherd Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202610:00 a.m. – 3:00 p.m.3571 Eagle Rock Blvd, Los Angeles, CA 90065, United States(323) 344-2337
 

6. East L.A. Bilingual S.D.A. Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 20262:00 p.m. – 4:00 p.m.700 Hoefner Avenue, Los Angeles, CA 90022, United States(562) 284-6215
 

7. El Santo Niño Community Center

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Miércoles22 de abril de 20261:00 p.m. – 2:30 p.m.601 E. 23rd St, Los Angeles, CA 90011, United States(213) 318-5701Atiende 2.º y 4.º miércoles.
 

8. El Sereno Spanish S.D.A. Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Domingo (ver abajo)26 de abril de 20268:00 a.m. – 10:00 a.m.3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032, United States(626) 780-0836Indica “CLOSED 4/25” (sábado), pero el domingo sigue operativo.
 

9. FMBC-Helping Hands (pañales)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.1300 E. 57th Street, Los Angeles, CA 90011, United States(310) 350-4686
 

10. Manos Que Sobreviven

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 20267:00 a.m. – 2:00 p.m.2930 Fletcher Dr, Los Angeles, CA 90065, United States(323) 561-5504
 

11. Mission Church of the Hour

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 20266:30 a.m. – 11:00 a.m.3611 S. Western Ave, Los Angeles, CA 90018, United States(323) 371-0624
 

12. St. Francis Center (Hope Street, pañales)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202611:00 a.m. – 12:30 p.m.1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015, United States(213) 747-5347
 

13. St. Francis Center - South Central LAMP

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 202610:30 a.m. – 12:00 p.m.892 E. 48th Street, Los Angeles, CA 90011, United States213.747.5347
 

14. The Dream Center – varios sitios en LA (miércoles)

Te agrupo los de miércoles:

a) 650 S. Park View St.

b) 4409 W Adams Blvd

c) 3135 Drew St

d) 2680 James M Wood Blvd

Para cada uno:

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Miércoles22 de abril de 20262:30 p.m. – 3:30 p.m.650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057, United States(213) 273-7029
 
Miércoles22 de abril de 20262:30 p.m. – 3:30 p.m.4409 W Adams Blvd, Los Angeles, CA 90016, United States(213) 273-7042
 
Miércoles22 de abril de 202610:30 a.m. – 11:30 a.m.3135 Drew St, Los Angeles, CA 90065, United States(213) 273-7029
 
Miércoles22 de abril de 202610:30 a.m. – 11:30 a.m.2680 James M Wood Blvd, Los Angeles, CA 90006, United States(213) 273-7029
 

JUEVES 23 DE ABRIL

1. Anzac Child Development Services

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Jueves23 de abril de 20263:00 p.m. – 6:00 p.m.10332 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90047, United States(323) 335-9622Atiende 2.º y 4.º jueves.
 

2. Chapter Two Inc (62nd Street)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 202611:00 a.m. – 2:00 p.m.1535 W. 62nd Street, Los Angeles, CA 90047, United States323-750-8585
 

3. Door to Door II, Inc.

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 202612:00 p.m. – 3:00 p.m.2405 W. Florence Avenue, Los Angeles, CA 90043, United States(323) 751-5100

4. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 20269:00 a.m. – 12:00 p.m.267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026, United States(213) 318-5793

5. Grant AME Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 20269:00 a.m. – 11:00 a.m.1147 E. 105th Street., Los Angeles, CA 90002, United States(323) 564-1151
 

6. Guadalupe Food Program

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 20263:30 p.m. – 5:30 p.m.4018 Hammel St, Los Angeles, CA 90063, United States(323) 261-8051
 

7. Lighthouse Community Outreach Inc

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 202611:00 a.m. – 3:00 p.m.1976 E. 103rd St, Los Angeles, CA 90002, United States(323) 996-5068
 

8. St. Francis Center- Hubert Humphrey Medical Clinic

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Jueves23 de abril de 202610:30 a.m. – 12:00 p.m.5850 S. Main Street, Los Angeles, CA 90003, United States(323) 897-6000Atiende en fechas específicas de jueves.
 

9. St. Francis Center-Los Angeles Trade Tech

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 202610:30 a.m. – 12:00 p.m.400 W. Washington Blvd, Los Angeles, CA 90015, United States(213) 763-3996
 

10. St. James Episcopal Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 20268:00 a.m. – 9:00 a.m.3903 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010, United States(213) 388-3417 ext. 102
 

11. St. Lawrence of Brindisi

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 20267:00 a.m. – 8:30 a.m.10122 Compton Avenue, Los Angeles, CA 90002, United States(323) 567-1439
 

12. The Dream Center – diversos jueves en LA

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves23 de abril de 202610:30 a.m. – 11:30 a.m.1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026, United States(213) 273-7042
Jueves23 de abril de 202610:30 a.m. – 11:30 a.m.430 E 41st Place, Los Angeles, CA 90011, United States(213) 273-7029
Jueves23 de abril de 202610:30 a.m. – 11:30 a.m.2130 1st St., Los Angeles, CA 90033, United States(213) 273-7029

VIERNES 24 DE ABRIL

1. Ananda Marga of L.A., Inc.

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 20268:30 a.m. – 10:30 a.m.1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019, United States818-414-7737
 

2. Build Plus Community Marketplace, Inc.

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Viernes24 de abril de 202610:00 a.m. – 1:00 p.m.1686 E. 103rd Street, Los Angeles, CA 90002, United States(323) 945-9210Abre en viernes alternos según calendario anual.
 

3. Eastmont Community Center (pañales)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 20268:30 a.m. – 10:00 a.m.701 Hoefner Avenue, Los Angeles, CA 90022, United States(323) 726-7998
 

4. El Hajj Malik Shabazz Islamic Center

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 20262:00 p.m. – 3:30 p.m.2914 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018, United States(424) 227-0352
 

5. Esmirna Pentecostal Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 202610:00 a.m. – 1:00 p.m.5414 N. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90042, United States(323) 254-0191
 

6. Family Health Care Resources

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 20269:00 a.m. – 3:00 p.m.3444 Whitter Blvd., Los Angeles, CA 90023, United States(213) 703-6295
 

7. First New Christian Fellowship

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Jueves y viernes23–24 de abril de 2026jueves 9:00 a.m. – 4:00 p.m.; viernes sin especificar adicional1555 W. 108th Street, Los Angeles, CA 90047, United States(323) 756-2541

8. Freedom of Spirit Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 202611:30 a.m. – 1:00 p.m.6010 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003, United States(818) 694-0868

9. Iglesia Cristiana El Shaddai USA – incluye viernes 4/24 explícito

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Viernes24 de abril de 20269:00 a.m. – 10:00 a.m.5518 S. Broadway, Los Angeles, CA 90037, United States(323) 235-5988En la lista: “Friday 4/10, 4/24, 5/8… 9 am -10 am”.
 

10. Iglesia Pentecostal Peniel

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 202610:30 a.m. – 4:00 p.m.2614 Pasadena Ave, Los Angeles, CA 90031, United States(323) 944-8410
 

11. Immanuel Presbyterian Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 20269:00 a.m. – 12:00 p.m.663 S. Berendo Street, Los Angeles, CA 90005, United States(213) 389-3191

12. Impact LA

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.1010 East 10th Street, Los Angeles, CA 90021, United States213-928-1040 ext 702
 

13. Kedren Community Care Clinic

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Viernes24 de abril de 20269:00 a.m. – 10:30 a.m.4211 S. Avalon Blvd Suite A, Los Angeles, CA 90011, United States(323) 802-0474Tiene la serie de viernes con 4/24 incluido.
 

14. St. Vincent de Paul Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 20268:00 a.m. – 10:00 a.m.621 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90007, United States(213) 749-8950 Ext 113
 

15. Testimonial Community Love Center

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 20268:30 a.m. – 10:30 a.m.5721 S. Western Avenue, Los Angeles, CA 90062, United States(323) 291-6753
 

16. Timelist Group Inc.

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 202610:00 a.m. – 12:00 p.m.355 E. 105th Street, Los Angeles, CA 90003, United States(818) 378-0530
 

17. Tri-State Community Healthcare Center

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes24 de abril de 202610:00 a.m. – 1:00 p.m.4137 Verdugo Road, Los Angeles, CA 90065, United States(909) 991-0800
 

18. WSFB - Holman United Methodist Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Viernes24 de abril de 20261:00 p.m. – 3:00 p.m.3320 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90018, United States(323) 731-7285Atiende lunes, miércoles y viernes con referencia.
 

SÁBADO 25 DE ABRIL

1. A World With Compassion

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Sábado25 de abril de 202612:00 p.m. – 3:00 p.m.2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023, United States(562) 396-3893

2. All Peoples Community Center

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Sábado25 de abril de 20269:30 a.m. – 12:30 p.m.822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011, United States(213) 747-63572.º y 4.º sábado.
 

3. Bethel Unspeakable Joy Christian Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Sábado25 de abril de 20268:00 a.m. – 10:00 a.m.8724 S. Central Avenue, Los Angeles, CA 90002, United States(323) 585-5939
 

4. Bethesda Temple Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Sábado25 de abril de 20269:00 a.m. – 12:00 p.m.4915 Crenshaw Boulevard, Los Angeles, CA 90043, United States(323) 299-2591

5. Central Spanish SDA Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Sábado25 de abril de 202612:00 p.m. – 5:00 p.m.1366 S. Alvarado St, Los Angeles, CA 90006, United States(213) 423-8206Lista de sábados con fechas; 4/25 aparece en la cadena.
 

6. Christ Living Gospel

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Sábado25 de abril de 20268:30 a.m. – 12:00 p.m.2221 Workman St., Los Angeles, CA 90031, United States(323) 534-8980

7. Christ the Good Shepherd Episcopal

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Viernes (ver arriba)24 de abril de 20269:00 a.m. – 11:00 a.m.3303 W. Vernon Avenue, Los Angeles, CA 90008, United States(323) 295-4139 / (310) 889-4092

DOMINGO 26 DE ABRIL

1. Los Angeles Boys & Girls Club

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Domingo26 de abril de 202611:00 a.m. – 1:00 p.m.2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031, United States(323) 221-9111

2. El Sereno Spanish S.D.A. Church

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Domingo26 de abril de 20268:00 a.m. – 10:00 a.m.3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032, United States(626) 780-0836“Sundays 8 am - 10 am CLOSED 4/25” (cierre del sábado, no del domingo).
 

3. Food on Foot (Hollywood)

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Domingo26 de abril de 20261:00 p.m. – 3:45 p.m.1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028, United States(310) 860-0022
 

4. Greater Good News Church of God in Christ

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Domingo26 de abril de 202610:00 a.m. – 11:00 a.m.5840 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003, United States(562) 980-2210

5. Juntos Por Una Sonrisa

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfonoNotas
Sábado25 de abril de 202611:00 a.m. – 1:00 p.m.3309 S. Central Ave., Los Angeles, CA 90011, United States(323) 638-6254Cerrado el último sábado del mes, el resto abre.
 

6. WSFB - Faith Tabernacle Pantry

DíaFechaHorarioDirecciónTeléfono
Domingo26 de abril de 202612:30 p.m. – 1:30 p.m.2147 Purdue Avenue, Los Angeles, CA 90025, United States(310) 473-3135
 

