Miles de familias continúan buscando opciones de alimentos gratis en Los Ángeles ante el aumento del costo de vida y la necesidad de apoyo comunitario en distintos vecindarios del condado. Para este fin de semana, del 22 al 24 de mayo, varias iglesias, fundaciones y centros comunitarios confirmaron nuevas jornadas de entrega de despensas, cajas de comida y productos básicos. Algunas distribuciones están abiertas al público general, mientras que otras recomiendan llamar antes para confirmar disponibilidad y requisitos. Además de estas entregas, residentes de Los Ángeles también pueden solicitar ayuda alimentaria a través de programas como CalFresh, WIC y servicios para adultos mayores disponibles en el condado.
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles
El Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.
Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.
¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?
Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.
Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.
Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 22 al 24 de mayo
Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.
|Fecha
|Organización
|Horario
|Dirección
|Ciudad
|22 de mayo
|2hunned Inc Nonprofit
|1:00 pm – 5:00 pm
|2028 E. El Segundo Blvd
|Compton
|Antelope Valley Partners for Health
|8:00 am – 11:00 am
|44247 10th St. West
|Lancaster
|Christ the Good Shepherd Episcopal
|9:00 am – 11:00 am
|3303 W. Vernon Avenue
|Los Ángeles
|Christ the Savior American Coptic Orthodox Church
|5:00 pm – 7:00 pm
|10347 Mason Ave
|Chatsworth
|El Hajj Malik Shabazz Islamic Center
|2:00 pm – 3:30 pm
|2914 W. Jefferson Blvd
|Los Ángeles
|Feed My Sheep Christian Fellowship
|10:00 am – 1:00 pm
|1305 E. Compton Blvd
|Compton
|23 de mayo
|A World With Compassion
|12:00 pm – 3:00 pm
|2912 Guirado St
|Los Ángeles
|All Peoples Community Center
|9:30 am – 12:30 pm
|822 E. 20th Street
|Los Ángeles
|Ancon Club Los Angeles
|10:00 am – 12:00 pm
|15307 Crenshaw Blvd
|Gardena
|Atherton Baptist Church
|10:00 am – 1:00 pm
|2627 W. 116th St
|Hawthorne
|Bethel Unspeakable Joy Christian Church
|8:00 am – 10:00 am
|8724 S. Central Avenue
|Los Ángeles
|Bethesda Temple Church
|9:00 am – 12:00 pm
|4915 Crenshaw Boulevard
|Los Ángeles
|Boulevard Community Church of Lancaster
|9:00 am – 10:00 am
|603 E. Lancaster Boulevard
|Lancaster
|Buddhist Tzu Chi Foundation
|9:15 am – 10:30 am
|1355 Broad Ave
|Wilmington
|Christ Apostole Church of America
|10:00 am – 12:00 pm
|6625 4th Ave
|Los Ángeles
|CUSH Foundation
|10:00 am – 12:00 pm
|2343 North San Antonio Ave.
|Pomona
|Detours Mentoring Group Inc.
|12:00 pm – 2:00 pm
|1202 West 135th St
|Gardena
|Eagle Rock Lutheran Church
|10:30 am – 12:00 pm
|5032 N Maywood Ave
|Los Ángeles
|Ephesus S.D.A. Church
|10:30 am – 11:30 am
|7005 S. Western Avenue
|Los Ángeles
|Fifty-fourth Street S.D.A. Church
|2:30 pm – 3:30 pm
|1973 West 54th Street
|Los Ángeles
|Filipino Christian Church
|10:00 am – 11:00 am
|301 N. Union Avenue
|Los Ángeles
|First African Methodist Episcopal Church
|9:00 am – 12:00 pm
|2270 S. Harvard Boulevard
|Los Ángeles
|First Christian Church Wilmington
|9:00 am – 10:00 am
|444 E. Lomita Blvd
|Wilmington
|Focus SoCal
|10:00 am – 11:30 am
|2300 W. 3rd St
|Los Ángeles
|24 de mayo
|Community of Faith Bible Church
|1:00 pm – 3:00 pm
|12025 Industrial Ave
|South Gate
Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank.
¿Dónde dan comida gratis en Estados Unidos?
En Estados Unidos puedes conseguir comida gratis a través de bancos de alimentos, iglesias y centros comunitarios. También puedes llamar al 211 para conocer los puntos de distribución disponibles en tu comunidad.
Otra opción es comunicarse con la Línea Nacional Contra el Hambre:
- 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273)
- 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479)
