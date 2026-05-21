Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles del 22 al 24 de mayo en distintos puntos de entrega comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles del 22 al 24 de mayo en distintos puntos de entrega comunitarios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias continúan buscando opciones de alimentos gratis en ante el aumento del costo de vida y la necesidad de apoyo comunitario en distintos vecindarios del condado. Para este fin de semana, del 22 al 24 de mayo, varias iglesias, fundaciones y centros comunitarios confirmaron nuevas jornadas de entrega de despensas, cajas de comida y productos básicos. Algunas distribuciones están abiertas al público general, mientras que otras recomiendan llamar antes para confirmar disponibilidad y requisitos. Además de estas entregas, residentes de Los Ángeles también pueden solicitar ayuda alimentaria a través de programas como CalFresh, WIC y servicios para adultos mayores disponibles en el condado.

MIRA TAMBIÉN:

Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

El señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo conseguir comida gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como , y .

Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de familias podrán acceder a alimentos gratis en Los Ángeles este fin de semana en distintos puntos de distribución. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 22 al 24 de mayo

Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.

FechaOrganizaciónHorarioDirecciónCiudad
22 de mayo2hunned Inc Nonprofit1:00 pm – 5:00 pm2028 E. El Segundo BlvdCompton
Antelope Valley Partners for Health8:00 am – 11:00 am44247 10th St. WestLancaster
Christ the Good Shepherd Episcopal9:00 am – 11:00 am3303 W. Vernon AvenueLos Ángeles
Christ the Savior American Coptic Orthodox Church5:00 pm – 7:00 pm10347 Mason AveChatsworth
El Hajj Malik Shabazz Islamic Center2:00 pm – 3:30 pm2914 W. Jefferson BlvdLos Ángeles
Feed My Sheep Christian Fellowship10:00 am – 1:00 pm1305 E. Compton BlvdCompton
23 de mayoA World With Compassion12:00 pm – 3:00 pm2912 Guirado StLos Ángeles
All Peoples Community Center9:30 am – 12:30 pm822 E. 20th StreetLos Ángeles
Ancon Club Los Angeles10:00 am – 12:00 pm15307 Crenshaw BlvdGardena
Atherton Baptist Church10:00 am – 1:00 pm2627 W. 116th StHawthorne
Bethel Unspeakable Joy Christian Church8:00 am – 10:00 am8724 S. Central AvenueLos Ángeles
Bethesda Temple Church9:00 am – 12:00 pm4915 Crenshaw BoulevardLos Ángeles
Boulevard Community Church of Lancaster9:00 am – 10:00 am603 E. Lancaster BoulevardLancaster
Buddhist Tzu Chi Foundation9:15 am – 10:30 am1355 Broad AveWilmington
Christ Apostole Church of America10:00 am – 12:00 pm6625 4th AveLos Ángeles
CUSH Foundation10:00 am – 12:00 pm2343 North San Antonio Ave.Pomona
Detours Mentoring Group Inc.12:00 pm – 2:00 pm1202 West 135th StGardena
Eagle Rock Lutheran Church10:30 am – 12:00 pm5032 N Maywood AveLos Ángeles
Ephesus S.D.A. Church10:30 am – 11:30 am7005 S. Western AvenueLos Ángeles
Fifty-fourth Street S.D.A. Church2:30 pm – 3:30 pm1973 West 54th StreetLos Ángeles
Filipino Christian Church10:00 am – 11:00 am301 N. Union AvenueLos Ángeles
First African Methodist Episcopal Church9:00 am – 12:00 pm2270 S. Harvard BoulevardLos Ángeles
First Christian Church Wilmington9:00 am – 10:00 am444 E. Lomita BlvdWilmington
Focus SoCal10:00 am – 11:30 am2300 W. 3rd StLos Ángeles
24 de mayoCommunity of Faith Bible Church1:00 pm – 3:00 pm12025 Industrial AveSouth Gate

Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del .

¿Dónde dan comida gratis en Estados Unidos?

En Estados Unidos puedes conseguir comida gratis a través de bancos de alimentos, iglesias y centros comunitarios. También puedes llamar al 211 para conocer los puntos de distribución disponibles en tu comunidad.

Otra opción es comunicarse con la Línea Nacional Contra el Hambre:

  • 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273)
  • 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC