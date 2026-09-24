Es una buena oportunidad para que las familias de Los Ángeles aprovechen. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una buena oportunidad para que las familias de Los Ángeles aprovechen. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si resides en algún condado de Los Ángeles, te interesará saber esta reciente información. Para este fin de semana, distintas despensas de la ciudad estarán disponibles para que las familias accedan a alimentos gratis. En caso quieras aprovechar este beneficio o conoces a una persona que le vendría excelente esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para que conozcas más detalles de los horarios y los centros de distribución disponibles.

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Los Ángeles es una de las ciudades que presentan un alto costo de vida, lo que obliga a sus residentes contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable. Sin embargo, la realidad suele ser diferente.

Sucede que existen distintas familias que tienen complicaciones para lograr que sus ingresos alcancen hasta finalizar cada mes; eso se debe a que necesitan pagar cuentas, deudas, entre otros gastos. Entonces, aceptarían cualquier ayuda gratuita.

Por esa razón, los bancos de alimentos de Los Ángeles se pusieron una mano al corazón y decidieron distribuir alimentos nutritivos a las despensas aliadas. De esa manera, cada hogar podrá disfrutar de distintos platos por varios días.

Las distintas familias pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Las distintas familias pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 25 al 27 de septiembre

  • Viernes 25 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
St. Athanasius Episcopal Church - St. Paul’s Commons840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 900268 a 11 a.m.
Church of the Epiphany2808 Altura Street, Los Angeles8 a 11 a.m.
St. Vincent de Paul Church621 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 900078 a 10 a.m.
Koreatown Youth Community Center Inc.1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA11 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center3232 Estrada St., Los Angeles, CA 9002310:30 a 11:30 a.m.
  • Sábado 26 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Filipino Christian Church301 N. Union Avenue, Los Angeles, CA 9002610 a 11 a.m.
White Memorial S.D.A. Church401 N. State Street, Los Angeles, CA 900331 a 2 p.m.
Focus SoCal2300 W. 3rd St., Los Angeles, CA 9005710 a 11:30 a.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
Central Spanish SDA Church1366 S. Alvarado St., Los Angeles, CA 9000612 a 5 p.m.
Second Baptist Church of LA2412 Griffith Avenue, Los Angeles, CA 900119 a.m. a 12 p.m.
Los Angeles First Church of the Nazarene - Hope Net3401 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 900208 a 10 a.m.
Islamic Center of Southern CA - Hope Net434 S. Vermont Boulevard, Los Angeles, CA 900209:30 a 11 a.m.
  • Domingo 27 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Open Door Skidrow Ministries419 E. 6th Street, Los Angeles, CA 9001411 a.m. a 12 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 9003111 a.m. a 1 p.m.
Living Hope SDA Church650 W. 21st St., Los Angeles, CA 900071 a 3 p.m.
Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 900334:30 a 5:30 p.m.
Karsh Family Social Service Center3750 W. 6th Street, Los Angeles, CA8 a 9:30 a.m.
El Sereno Spanish S.D.A. Church3304 N Eastern Ave., AveLos8 a 10 a.m.
Ciertas despensas de la ciudad californiana repartirán comidas en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Ciertas despensas de la ciudad californiana repartirán comidas en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si las opciones que te brindé en las listas te quedan lejanas, puedes ingresar a la . En el buscador ingresa tu dirección, ciudad o código postal y así obtendrás las despensas más cercanas a tu ubicación.

En caso estés pasando por una situación económica complicada, aprovecha esta oportunidad de acceder alimentos gratuitos que te pueden durar por varios días. Recuerda acudir con puntualidad.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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