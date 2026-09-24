Si resides en algún condado de Los Ángeles, te interesará saber esta reciente información. Para este fin de semana, distintas despensas de la ciudad estarán disponibles para que las familias accedan a alimentos gratis. En caso quieras aprovechar este beneficio o conoces a una persona que le vendría excelente esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para que conozcas más detalles de los horarios y los centros de distribución disponibles.

Los Ángeles es una de las ciudades que presentan un alto costo de vida, lo que obliga a sus residentes contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable. Sin embargo, la realidad suele ser diferente.

Sucede que existen distintas familias que tienen complicaciones para lograr que sus ingresos alcancen hasta finalizar cada mes; eso se debe a que necesitan pagar cuentas, deudas, entre otros gastos. Entonces, aceptarían cualquier ayuda gratuita.

Por esa razón, los bancos de alimentos de Los Ángeles se pusieron una mano al corazón y decidieron distribuir alimentos nutritivos a las despensas aliadas. De esa manera, cada hogar podrá disfrutar de distintos platos por varios días.

Las distintas familias pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 25 al 27 de septiembre

Viernes 25 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. St. Athanasius Episcopal Church - St. Paul’s Commons 840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 90026 8 a 11 a.m. Church of the Epiphany 2808 Altura Street, Los Angeles 8 a 11 a.m. St. Vincent de Paul Church 621 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90007 8 a 10 a.m. Koreatown Youth Community Center Inc. 1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA 11 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 3232 Estrada St., Los Angeles, CA 90023 10:30 a 11:30 a.m.

Sábado 26 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Filipino Christian Church 301 N. Union Avenue, Los Angeles, CA 90026 10 a 11 a.m. White Memorial S.D.A. Church 401 N. State Street, Los Angeles, CA 90033 1 a 2 p.m. Focus SoCal 2300 W. 3rd St., Los Angeles, CA 90057 10 a 11:30 a.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. Central Spanish SDA Church 1366 S. Alvarado St., Los Angeles, CA 90006 12 a 5 p.m. Second Baptist Church of LA 2412 Griffith Avenue, Los Angeles, CA 90011 9 a.m. a 12 p.m. Los Angeles First Church of the Nazarene - Hope Net 3401 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 90020 8 a 10 a.m. Islamic Center of Southern CA - Hope Net 434 S. Vermont Boulevard, Los Angeles, CA 90020 9:30 a 11 a.m.

Domingo 27 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Open Door Skidrow Ministries 419 E. 6th Street, Los Angeles, CA 90014 11 a.m. a 12 p.m. Los Angeles Boys & Girls Club 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031 11 a.m. a 1 p.m. Living Hope SDA Church 650 W. 21st St., Los Angeles, CA 90007 1 a 3 p.m. Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion 122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 90033 4:30 a 5:30 p.m. Karsh Family Social Service Center 3750 W. 6th Street, Los Angeles, CA 8 a 9:30 a.m. El Sereno Spanish S.D.A. Church 3304 N Eastern Ave., AveLos 8 a 10 a.m.

Ciertas despensas de la ciudad californiana repartirán comidas en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si las opciones que te brindé en las listas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank . En el buscador ingresa tu dirección, ciudad o código postal y así obtendrás las despensas más cercanas a tu ubicación.

En caso estés pasando por una situación económica complicada, aprovecha esta oportunidad de acceder alimentos gratuitos que te pueden durar por varios días. Recuerda acudir con puntualidad.