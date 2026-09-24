Si resides en algún condado de Los Ángeles, te interesará saber esta reciente información. Para este fin de semana, distintas despensas de la ciudad estarán disponibles para que las familias accedan a alimentos gratis. En caso quieras aprovechar este beneficio o conoces a una persona que le vendría excelente esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para que conozcas más detalles de los horarios y los centros de distribución disponibles.
Los Ángeles es una de las ciudades que presentan un alto costo de vida, lo que obliga a sus residentes contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable. Sin embargo, la realidad suele ser diferente.
Sucede que existen distintas familias que tienen complicaciones para lograr que sus ingresos alcancen hasta finalizar cada mes; eso se debe a que necesitan pagar cuentas, deudas, entre otros gastos. Entonces, aceptarían cualquier ayuda gratuita.
Por esa razón, los bancos de alimentos de Los Ángeles se pusieron una mano al corazón y decidieron distribuir alimentos nutritivos a las despensas aliadas. De esa manera, cada hogar podrá disfrutar de distintos platos por varios días.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 25 al 27 de septiembre
- Viernes 25 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Athanasius Episcopal Church - St. Paul’s Commons
|840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 90026
|8 a 11 a.m.
|Church of the Epiphany
|2808 Altura Street, Los Angeles
|8 a 11 a.m.
|St. Vincent de Paul Church
|621 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90007
|8 a 10 a.m.
|Koreatown Youth Community Center Inc.
|1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA
|11 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|3232 Estrada St., Los Angeles, CA 90023
|10:30 a 11:30 a.m.
- Sábado 26 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Filipino Christian Church
|301 N. Union Avenue, Los Angeles, CA 90026
|10 a 11 a.m.
|White Memorial S.D.A. Church
|401 N. State Street, Los Angeles, CA 90033
|1 a 2 p.m.
|Focus SoCal
|2300 W. 3rd St., Los Angeles, CA 90057
|10 a 11:30 a.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Central Spanish SDA Church
|1366 S. Alvarado St., Los Angeles, CA 90006
|12 a 5 p.m.
|Second Baptist Church of LA
|2412 Griffith Avenue, Los Angeles, CA 90011
|9 a.m. a 12 p.m.
|Los Angeles First Church of the Nazarene - Hope Net
|3401 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 90020
|8 a 10 a.m.
|Islamic Center of Southern CA - Hope Net
|434 S. Vermont Boulevard, Los Angeles, CA 90020
|9:30 a 11 a.m.
- Domingo 27 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Open Door Skidrow Ministries
|419 E. 6th Street, Los Angeles, CA 90014
|11 a.m. a 12 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|11 a.m. a 1 p.m.
|Living Hope SDA Church
|650 W. 21st St., Los Angeles, CA 90007
|1 a 3 p.m.
|Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion
|122 S. Evergreen Avenue, Los Angeles, CA 90033
|4:30 a 5:30 p.m.
|Karsh Family Social Service Center
|3750 W. 6th Street, Los Angeles, CA
|8 a 9:30 a.m.
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|3304 N Eastern Ave., AveLos
|8 a 10 a.m.
Si las opciones que te brindé en las listas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank. En el buscador ingresa tu dirección, ciudad o código postal y así obtendrás las despensas más cercanas a tu ubicación.
En caso estés pasando por una situación económica complicada, aprovecha esta oportunidad de acceder alimentos gratuitos que te pueden durar por varios días. Recuerda acudir con puntualidad.