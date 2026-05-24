Para este nuevo inicio de semana, distintas despensas en Los Ángeles beneficiarán a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, ya que se confirmó la entrega de alimentos gratis del lunes 25 al jueves 28 de mayo. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, lee la siguiente nota para descubrir los puntos y los horarios disponibles.
Residir en Los Ángeles suele ser un desafío, ya que es considerada como una ciudad con elevado costo de vida. Por consecuente, muchas familias tienen dificultades para ahorrar o pagar sus cuentas, pues el dinero que perciben no es suficiente.
Ante esta realidad, los bancos de alimentos de la ciudad pretenden brindar esta ayuda con la finalidad de aliviar la carga económica de los hogares; los ciudadanos ya no tendrán la necesidad de gastar su dinero en productos nutritivos.
En las fechas señaladas, Los Angeles Food Bank se encargará de distribuir alimentos para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, para aprovechar este beneficio, es necesario conocer correctamente los horarios y las despensas disponibles.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles desde el 25 hasta el 28 de mayo
- Lunes 25 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
- Martes 26 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
- Miércoles 27 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|PUENTE Learning Center
|501 South Boyle Ave., Los Angeles, CA 90033
|12:30 a 3:30 p.m.
|Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun
|2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90057
|10 a 11 a.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|El Santo Nino Community Center
|601 E. 23rd St., Los Angeles, CA 90011
|1 a 2:30 p.m.
- Jueves 28 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a 12:30 p.m.
|United University Church
|1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 90007
|8 a 10 a.m.
¿Consideras que las despensas recomendadas están lejanas a tu domicilio? No tienes de qué preocuparte; tan solo ingresado al sitio web de LA Food Bank e insertando tu dirección o código postal, el sistema te arrojará los centros de distribución más cercanos a tu hogar.
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