Para este nuevo inicio de semana, distintas despensas en Los Ángeles beneficiarán a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, ya que se confirmó la entrega de alimentos gratis del lunes 25 al jueves 28 de mayo. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, lee la siguiente nota para descubrir los puntos y los horarios disponibles.

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Residir en Los Ángeles suele ser un desafío, ya que es considerada como una ciudad con elevado costo de vida. Por consecuente, muchas familias tienen dificultades para ahorrar o pagar sus cuentas, pues el dinero que perciben no es suficiente.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos de la ciudad pretenden brindar esta ayuda con la finalidad de aliviar la carga económica de los hogares; los ciudadanos ya no tendrán la necesidad de gastar su dinero en productos nutritivos.

En las fechas señaladas, Los Angeles Food Bank se encargará de distribuir alimentos para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, para aprovechar este beneficio, es necesario conocer correctamente los horarios y las despensas disponibles.

Las despensas de Los Ángeles entregarán alimentos nutritivos para las jornadas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles desde el 25 hasta el 28 de mayo

Lunes 25 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 9 a.m. a 12:30 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 2 a 4 p.m.

Martes 26 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.

Presta atención a los horarios y los puntos de entrega para que recibas estos productos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Miércoles 27 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO PUENTE Learning Center 501 South Boyle Ave., Los Angeles, CA 90033 12:30 a 3:30 p.m. Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun 2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90057 10 a 11 a.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m. El Santo Nino Community Center 601 E. 23rd St., Los Angeles, CA 90011 1 a 2:30 p.m.

Jueves 28 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. The Dream Center 2130 1st St., Los Angeles, CA 90033 10:30 a 11:30 a.m. Pico Union Project 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015 10:30 a 12:30 p.m. United University Church 1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 90007 8 a 10 a.m.

¿Consideras que las despensas recomendadas están lejanas a tu domicilio? No tienes de qué preocuparte; tan solo ingresado al sitio web de LA Food Bank e insertando tu dirección o código postal, el sistema te arrojará los centros de distribución más cercanos a tu hogar.

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