Esta iniciativa pretende aliviar la carga económica de cientos de familias que residen en Los Ángeles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Esta iniciativa pretende aliviar la carga económica de cientos de familias que residen en Los Ángeles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Para este nuevo inicio de semana, distintas despensas en beneficiarán a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, ya que se confirmó la entrega de del lunes 25 al jueves 28 de mayo. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, lee la siguiente nota para descubrir los puntos y los horarios disponibles.

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Residir en Los Ángeles suele ser un desafío, ya que es considerada como una ciudad con elevado costo de vida. Por consecuente, muchas familias tienen dificultades para ahorrar o pagar sus cuentas, pues el dinero que perciben no es suficiente.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos de la ciudad pretenden brindar esta ayuda con la finalidad de aliviar la carga económica de los hogares; los ciudadanos ya no tendrán la necesidad de gastar su dinero en productos nutritivos.

En las fechas señaladas, Los Angeles Food Bank se encargará de distribuir alimentos para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, para aprovechar este beneficio, es necesario conocer correctamente los horarios y las despensas disponibles.

Las despensas de Los Ángeles entregarán alimentos nutritivos para las jornadas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las despensas de Los Ángeles entregarán alimentos nutritivos para las jornadas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles desde el 25 hasta el 28 de mayo

  • Lunes 25 de mayo
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA9 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 26 de mayo
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
Presta atención a los horarios y los puntos de entrega para que recibas estos productos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Presta atención a los horarios y los puntos de entrega para que recibas estos productos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
  • Miércoles 27 de mayo
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
PUENTE Learning Center501 South Boyle Ave., Los Angeles, CA 9003312:30 a 3:30 p.m.
Estrella Del Mar de L.A. (Regis House CoMun2212 Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 9005710 a 11 a.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
El Santo Nino Community Center601 E. 23rd St., Los Angeles, CA 900111 a 2:30 p.m.
  • Jueves 28 de mayo
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center2130 1st St., Los Angeles, CA 9003310:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a 12:30 p.m.
United University Church1053 W. 23rd Street, Los Angeles, CA 900078 a 10 a.m.

¿Consideras que las despensas recomendadas están lejanas a tu domicilio? No tienes de qué preocuparte; tan solo ingresado al e insertando tu dirección o código postal, el sistema te arrojará los centros de distribución más cercanos a tu hogar.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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