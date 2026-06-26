Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 26 al 28 de junio en distintos puntos del condado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán del 26 al 28 de junio en distintos puntos del condado. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Los alimentos gratis en volverán a distribuirse entre el 26 y el 28 de junio, brindando apoyo a miles de familias que necesitan complementar la despensa de su hogar. Durante esos tres días, iglesias, organizaciones sin fines de lucro y centros comunitarios habilitarán decenas de puntos de entrega en distintos barrios y ciudades del condado, con horarios establecidos para facilitar el acceso a la ayuda alimentaria. A continuación, conoce los lugares confirmados, las fechas y los horarios para recibir alimentos sin costo este fin de semana.

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Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 26 al 28 de junio

Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.

FechaOrganizaciónHorarioLugar
Viernes 26 de junio de 20262hunned Inc Nonprofit1:00 pm – 5:00 pm2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222
Antelope Valley Partners for Health8:00 am – 11:00 am44247 10th St. West, Lancaster, CA 93534
Christ the Good Shepherd Episcopal Church9:00 am – 11:00 am3303 W. Vernon Ave, Los Angeles, CA 90008
Christ the Savior American Coptic Orthodox Church5:00 pm – 7:00 pm10347 Mason Ave, Chatsworth, CA 91311
El Hajj Malik Shabazz Islamic Center2:00 pm – 3:30 pm2914 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018
Feed My Sheep Christian Fellowship10:00 am – 1:00 pm1305 E. Compton Blvd, Compton, CA 90221
Help Me Help You (Lakewood)2:00 pm – 3:00 pm6822 Paramount Blvd, Lakewood, CA 90805
Help Me Help You (Long Beach)11:30 am – 12:30 pm700 Locust Ave, Long Beach, CA 90813
Justice for Murdered Children12:00 pm – 2:00 pm1722 S. Gaffey St, San Pedro, CA 90731
Koreatown Youth Community Center Inc.11:00 am – 12:00 pm1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA 90006
Los Angeles County/USC Medical Center Auxiliary9:00 am – 11:00 am2020 Zonal Ave, Los Angeles, CA 90033
Next Dimension Ministries11:00 am – 1:00 pm45337 Sierra Hwy, Lancaster, CA 93534
Omni Ministries9:00 am – 2:00 pm12601 Wilmington Ave, Compton, CA 90222
SALVA9:30 am – 11:30 am503 E Ave Q3, Palmdale, CA 93550
Sunshine Community Resource Organization Center3:00 pm – 5:00 pm15116 Atlantic Ave, Compton, CA 90221
Sábado 27 de junio de 2026All Peoples Community Center9:30 am – 12:30 pm822 E. 20th St, Los Angeles, CA 90011
Atherton Baptist Church10:00 am – 1:00 pm2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250
Bethesda Temple Church9:00 am – 12:00 pm4915 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043
Buddhist Tzu Chi Foundation9:15 am – 10:30 am1355 Broad Ave, Wilmington, CA 90744
CUSH Foundation10:00 am – 12:00 pm2343 N. San Antonio Ave, Pomona, CA 91767
Detours Mentoring Group Inc.12:00 pm – 2:00 pm1202 W. 135th St, Gardena, CA 90247
God’s Pantry8:00 am – 10:00 am710 N. Lark Ellen Ave, West Covina, CA 91791
Grace Memorial9:00 am – 10:00 am1021 E. 19th St, Long Beach, CA 90806
Domingo 28 de junioCommunity of Faith Bible Church1:00 pm – 3:00 pm12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280
Greater Good News Church of God in Christ10:00 am – 11:00 am5840 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003
Inglewood Wrapping Arms Around the Community9:00 am – 12:00 pm650 E Manchester Ave, Inglewood, CA 90301
Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion4:30 pm – 5:30 pm122 S. Evergreen Ave, Los Angeles, CA 90033
Living Hope SDA Church1:00 pm – 3:00 pm650 W. 21st St, Los Angeles, CA 90007

Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del .

Decenas de organizaciones participarán en las jornadas de alimentos gratis en Los Ángeles durante todo el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Decenas de organizaciones participarán en las jornadas de alimentos gratis en Los Ángeles durante todo el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles

Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.

Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles en iglesias, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles en iglesias, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo conseguir alimentos gratis en Los Ángeles?

Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.

Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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