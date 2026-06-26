Los alimentos gratis en Los Ángeles volverán a distribuirse entre el 26 y el 28 de junio, brindando apoyo a miles de familias que necesitan complementar la despensa de su hogar. Durante esos tres días, iglesias, organizaciones sin fines de lucro y centros comunitarios habilitarán decenas de puntos de entrega en distintos barrios y ciudades del condado, con horarios establecidos para facilitar el acceso a la ayuda alimentaria. A continuación, conoce los lugares confirmados, las fechas y los horarios para recibir alimentos sin costo este fin de semana.
Dónde dan alimentos gratis en Los Ángeles del 26 al 28 de junio
Las autoridades y organizaciones comunitarias recuerdan que las fechas y horarios de distribución pueden cambiar, por lo que recomiendan llamar antes de acudir. También existen otros programas permanentes de apoyo alimentario para residentes del condado de Los Ángeles.
|Fecha
|Organización
|Horario
|Lugar
|Viernes 26 de junio de 2026
|2hunned Inc Nonprofit
|1:00 pm – 5:00 pm
|2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222
|Antelope Valley Partners for Health
|8:00 am – 11:00 am
|44247 10th St. West, Lancaster, CA 93534
|Christ the Good Shepherd Episcopal Church
|9:00 am – 11:00 am
|3303 W. Vernon Ave, Los Angeles, CA 90008
|Christ the Savior American Coptic Orthodox Church
|5:00 pm – 7:00 pm
|10347 Mason Ave, Chatsworth, CA 91311
|El Hajj Malik Shabazz Islamic Center
|2:00 pm – 3:30 pm
|2914 W. Jefferson Blvd, Los Angeles, CA 90018
|Feed My Sheep Christian Fellowship
|10:00 am – 1:00 pm
|1305 E. Compton Blvd, Compton, CA 90221
|Help Me Help You (Lakewood)
|2:00 pm – 3:00 pm
|6822 Paramount Blvd, Lakewood, CA 90805
|Help Me Help You (Long Beach)
|11:30 am – 12:30 pm
|700 Locust Ave, Long Beach, CA 90813
|Justice for Murdered Children
|12:00 pm – 2:00 pm
|1722 S. Gaffey St, San Pedro, CA 90731
|Koreatown Youth Community Center Inc.
|11:00 am – 12:00 pm
|1230 S. Menlo Ave #100, Los Angeles, CA 90006
|Los Angeles County/USC Medical Center Auxiliary
|9:00 am – 11:00 am
|2020 Zonal Ave, Los Angeles, CA 90033
|Next Dimension Ministries
|11:00 am – 1:00 pm
|45337 Sierra Hwy, Lancaster, CA 93534
|Omni Ministries
|9:00 am – 2:00 pm
|12601 Wilmington Ave, Compton, CA 90222
|SALVA
|9:30 am – 11:30 am
|503 E Ave Q3, Palmdale, CA 93550
|Sunshine Community Resource Organization Center
|3:00 pm – 5:00 pm
|15116 Atlantic Ave, Compton, CA 90221
|Sábado 27 de junio de 2026
|All Peoples Community Center
|9:30 am – 12:30 pm
|822 E. 20th St, Los Angeles, CA 90011
|Atherton Baptist Church
|10:00 am – 1:00 pm
|2627 W. 116th St, Hawthorne, CA 90250
|Bethesda Temple Church
|9:00 am – 12:00 pm
|4915 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043
|Buddhist Tzu Chi Foundation
|9:15 am – 10:30 am
|1355 Broad Ave, Wilmington, CA 90744
|CUSH Foundation
|10:00 am – 12:00 pm
|2343 N. San Antonio Ave, Pomona, CA 91767
|Detours Mentoring Group Inc.
|12:00 pm – 2:00 pm
|1202 W. 135th St, Gardena, CA 90247
|God’s Pantry
|8:00 am – 10:00 am
|710 N. Lark Ellen Ave, West Covina, CA 91791
|Grace Memorial
|9:00 am – 10:00 am
|1021 E. 19th St, Long Beach, CA 90806
|Domingo 28 de junio
|Community of Faith Bible Church
|1:00 pm – 3:00 pm
|12025 Industrial Ave, South Gate, CA 90280
|Greater Good News Church of God in Christ
|10:00 am – 11:00 am
|5840 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003
|Inglewood Wrapping Arms Around the Community
|9:00 am – 12:00 pm
|650 E Manchester Ave, Inglewood, CA 90301
|Iglesia Pentecostes Roca de Salvacion
|4:30 pm – 5:30 pm
|122 S. Evergreen Ave, Los Angeles, CA 90033
|Living Hope SDA Church
|1:00 pm – 3:00 pm
|650 W. 21st St, Los Angeles, CA 90007
Si no encontraste un punto de distribución cercano, puedes buscar más opciones de alimentos gratis en Los Ángeles a través del localizador oficial del Los Angeles Regional Food Bank.
Importante antes de acudir por alimentos gratis en Los Ángeles
Los Angeles Regional Food Bank señala que las fechas y horarios de distribución están sujetos a cambios.
Por eso, es importante comunicarse directamente con cada organización para confirmar disponibilidad, horarios y requisitos antes de salir de casa.
¿Cómo conseguir alimentos gratis en Los Ángeles?
Para conseguir comida gratis en Los Ángeles, puedes buscar despensas locales en organizaciones como 211 LA County, Los Angeles Regional Food Bank y Westside Food Bank.
Estas plataformas permiten encontrar puntos de distribución cercanos según tu ubicación.
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