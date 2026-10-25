Desde el 26 al 29 de octubre, los habitantes de Los Ángeles tendrán la oportunidad de seguir ahorrando dinero ante la entrega de alimentos gratis. En las fechas señaladas, distintas despensas estarán habilitadas para que cada residente puedan acercarse y recibir productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.
Muchos hogares pasan por complicaciones económicas debido al alto costo de vida que representa esta ciudad. Es así que los adultos necesitan trabajar horas extras o a doble turno para mejorar sus ingresos.
Ante la realidad que afrontan estas familias, los distintos bancos de alimentos decidieron trabajar en conjunto con decenas de despensas para repartir alimentos y así lograr aliviar la carga económica que presentan estos hogares.
Es posible que cada visitante reciba proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas; tampoco se descarta la entrega de comidas calientes o artículos de aseo personal.
Horarios y despensas disponibles en Los Ángeles del 23 al 26 de octubre
- Lunes 26 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|Door of Hope Ministries
|1325 S. Atlantic Blvd., Los Angeles, CA 90022
|9 a 11 a.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
- Martes 27 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|East L.A. Bilingual S.D.A. Church
|700 Hoefner Avenue, Los Angeles, CA 90022
|2 a 4 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
- Miércoles 28 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Designated Exceptional Service for Independence
|646 S. Atlantic Blvd., Los Angeles, CA
|10:30 a.m. a 12 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
- Jueves 29 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Door of Hope Ministries
|1325 S. Atlantic Blvd., Los Angeles, CA 90022
|9 a 11 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
¿Las opciones facilitadas te quedan lejanas a tu ubicación? En ese sentido, puedes ingresar a la plataforma de Los Ángeles Regional Food Bank; con solo introducir tu dirección o código postal se te revelará las despensas más cercanas a ti.
Te aconsejo que acudas con puntualidad y cargues contigo alguna credencial que permite corroborar que eres residente de la ciudad de Los Ángeles. Es una buena oportunidad para reducir —en cierta parte— los gastos de tu hogar.