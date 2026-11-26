Una nueva ayuda llega a los residentes de Los Ángeles para este fin de semana. Desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre, cada despensa estará dispuesta a entregar alimentos gratis a los ciudadanos interesados. Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica que presentan gran parte de las familias que habitan en la ciudad. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.
Cada ciudad que conforma California suele tener un alto costo de vida; esto obliga a sus residentes a poseer buenos ingresos cada mes para mantener un estilo de vida regular. Sin embargo, la realidad es distinta para muchas familias.
Hay hogares que les cuesta estirar sus ingresos hacia fin de mes, ya que necesitan pagar cuentas o servicios. Es así que están dispuestos a aceptar o recurrir a cierta ayuda para aliviar este estrés financiero.
En ese sentido, Los Angeles Regional Food Bank ha dado el paso inicial para lograr que estas familias comiencen a ahorrar con la entrega de productos nutritivos totalmente gratis. Usted también cuenta con esta posibilidad.
Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles del 27 al 29 de noviembre
- Viernes 27 de diciembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Athanasius Episcopal Church - St. Paul’s Commons
|840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 90026
|8 a 11 a.m.
|The Dream Center
|2301 Bellevue Avenue, Los Angeles, CA 90026
|1 a 3 p.m.
|All Peoples Community Center
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|9:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|3457 N Mission Rd, Los Angeles, CA
|10:30 a 11:30 a.m.
|St. Vincent de Paul Church
|621 W. Adams Boulevard, Los Angeles, CA 90007
|8 a 10 a.m.
- Sábado 28 de diciembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|White Memorial S.D.A. Church
|401 N. State Street, Los Angeles, CA 90033
|1 a 2 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Living Hope SDA Church
|650 W. 21st St, Los Angeles, CA 90007
|1 a 3 p.m.
|Central Spanish SDA Church
|1366 S. Alvarado St, Los Angeles, CA 90006
|12 a 5 p.m.
|A World With Compassion
|2912 Guirado St, Los Angeles, CA 90023
|12 a 3 p.m.
|First Unitarian Church
|2936 W. 8th Street, Los Angeles, CA 90005
|7 a 9:30 a.m.
|Los Angeles First Church of the Nazarene - Hope Net
|3401 W. 3rd Street, Los Angeles, CA 90020
|8 a 10 a.m.
- Domingo 29 de diciembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|11 a.m. a 1 p.m.
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
|8 a 10 a.m.
En caso quieras buscar otras opciones en Los Ángeles, puedes realizar la búsqueda en la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará las despensas más próximas a tu ubicación.
Es una oportunidad que no necesitas desaprovechar. Se estima que cada centro de distribución entregue proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones.