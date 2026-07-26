Muchas familias del condado de Los Ángeles podrán recibir apoyo alimentario del 27 al 30 de julio mediante diversos programas impulsados por agencias estatales, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos. Estas iniciativas incluyen despensas gratuitas, comidas preparadas, beneficios para comprar alimentos y programas especiales dirigidos a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recuerda que cada programa tiene requisitos distintos. Algunos están disponibles para cualquier persona que cumpla con los criterios de ingresos, mientras que otros están dirigidos a grupos específicos, como estudiantes, familias con hijos pequeños o personas mayores de 60 años.
Antes de acudir a un centro de distribución, se recomienda verificar la elegibilidad y los horarios de atención.
Programas que ofrecen alimentos gratis en Los Ángeles
Una de las principales opciones es la red de Food Pantries o despensas comunitarias, que entregan alimentos sin costo a personas y familias que necesitan ayuda inmediata.
Estos centros funcionan en iglesias, escuelas, organizaciones comunitarias y sedes del Ejército de Salvación, muchas veces con el apoyo de voluntarios.
Quienes busquen una despensa cercana pueden utilizar los localizadores de 211 LA, Los Angeles Regional Food Bank o Westside Food Bank, organizaciones que cuentan con decenas de puntos de distribución en distintas zonas del condado.
CalFresh y otros beneficios para comprar alimentos
Otra de las ayudas más importantes es CalFresh, conocido a nivel federal como el programa SNAP. Los beneficiarios reciben una tarjeta EBT que funciona como una tarjeta de débito para comprar alimentos en supermercados, tiendas participantes y muchos mercados de agricultores.
Además, quienes reciben CalFresh pueden aprovechar el programa Market Match, que duplica el dinero destinado a frutas y verduras en mercados agrícolas participantes.
Por cada dólar gastado con la tarjeta EBT, el programa ofrece otro dólar adicional para adquirir productos frescos.
Comidas gratuitas para niños durante el verano
Las familias con menores de edad también pueden acceder al Summer Meals Program, que ofrece comidas y refrigerios gratuitos cuando las escuelas están cerradas por vacaciones.
Las comidas se distribuyen en parques, bibliotecas, centros comunitarios, iglesias y escuelas participantes, donde además suelen organizarse actividades recreativas y educativas.
A esto se suma SUN Bucks (Summer EBT), un programa que brinda asistencia económica para comprar alimentos durante el verano. Las familias elegibles reciben 40 dólares por mes por cada hijo durante junio, julio y agosto, para un total de 120 dólares por menor.
Apoyo para adultos mayores, mujeres embarazadas y niños pequeños
Los adultos mayores pueden acceder al Congregate Nutrition Program, que ofrece comidas saludables en centros para personas mayores y otros espacios comunitarios.
Para quienes no pueden salir de casa debido a una enfermedad, discapacidad o aislamiento social, también existe el Home-Delivered Meals Program, que entrega comidas directamente en el domicilio.
Por otro lado, el programa WIC (Women, Infants and Children) brinda alimentos saludables, educación nutricional y apoyo para la lactancia a mujeres embarazadas, madres recientes, bebés y niños pequeños.
Asimismo, el programa CACFP proporciona comidas nutritivas en guarderías, centros de cuidado infantil, refugios de emergencia y centros para adultos mayores.
Dónde obtener más información
Las autoridades del condado recomiendan consultar los portales oficiales de cada programa para confirmar los requisitos y conocer los puntos de atención más cercanos.
También es posible comunicarse con el servicio 211 LA para recibir orientación sobre despensas, comidas gratuitas y otros recursos alimentarios disponibles según la zona donde vive cada persona.