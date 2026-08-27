Acceder a alimentos gratis en Los Ángeles puede ser un respaldo importante para las personas y familias que enfrentan dificultades económicas en Estados Unidos. Entre el 28 y el 30 de agosto, distintas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos ofrecerán jornadas de distribución en Los Ángeles y zonas cercanas, con puntos habilitados en diferentes vecindarios. A continuación, encontrarás los lugares disponibles, los horarios de atención y las condiciones que podrían solicitarse para acceder a esta ayuda sin costo.

La organización de Los Angeles Regional Food Bank señala que, en la mayoría de las jornadas de distribución, no es necesario registrarse ni realizar una solicitud con anticipación. La ayuda está disponible para todas las personas, quienes además pueden recoger alimentos destinados a más de un hogar cuando lo indiquen durante la entrega.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 28 al 30 de agosto en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Dónde habrá alimentos gratis en Los Ángeles del 28 al 30 de agosto?

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados del 28 al 30 de agosto:

Día Organización Horario Ubicación Teléfono Viernes 28 de agosto 2hunned Inc Nonprofit 1:00 p. m. - 5:00 p. m. 2028 E. El Segundo Blvd, Compton, CA 90222 (424) 414-8906 All Peoples Community Center 9:30 a. m. - 12:30 p. m. 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 (213) 747-6357 Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a. m. - 10:30 a. m. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 (818) 414-7737 Anointed To Minister Ministries 4:00 p. m. - 6:00 p. m. 169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534 (661) 948-1800 Antelope Valley Boys & Girls Club 10:00 a. m. - 12:00 p. m. 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 (661) 267-2582 Antelope Valley Partners for Health 8:00 a. m. - 10:30 a. m. 858 W. Jackman St., Lancaster, CA 93534 (661) 942-4719 Sábado 29 de agosto AfricActive Foundation, Inc. 11:00 a. m. - 1:00 p. m. 5036 Exposition Blvd, Los Angeles, CA 90016 (714) 299-1042 Agape Community Church 9:30 a. m. - 10:30 a. m. 1722 E Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93535 (661) 433-9238 All Saints Conference 9:00 a. m. - 11:00 a. m. 3431 Portola Avenue, Los Angeles, CA 90032 (323) 675-4873 Blessed Sacrament Food Pantry 9:00 a. m. - 12:00 p. m. 6657 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 (323) 874-5577 Boundless Church 11:00 a. m. - 1:00 p. m. 8434 S. Greenleaf Avenue, Whittier, CA 90602 (562) 698-6737 Catholic Rainbow Outreach 10:00 a. m. - 11:00 a. m. 11419 Carmenita Road, Whittier, CA 90605 (562) 897-2095 Domingo 30 de agosto Assembly of God Of Hawthorne 12:00 p. m. - 1:30 p. m. 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 (310) 675-4137 Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 8:30 a. m. - 9:30 a. m. 12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703 (562) 809-4143 El Sereno Spanish S.D.A. Church 8:00 a. m. - 10:00 a. m. 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 (626) 780-0836 Food on Foot 12:00 p. m. - 1:00 p. m. 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 (310) 860-0022 Gardena Valley Assembly of God 12:30 p. m. - 1:30 p. m. 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 (310) 329-6933 Good Shepherd Lutheran Church 8:30 a. m. - 9:30 a. m. 1350 W. 25th St, San Pedro, CA 90732 310-833-3336 JFS/SOVA Community Food & Resource Program 9:00 a. m. - 12:00 p. m. 16439 Vanowen Street, Van Nuys, CA 91406 (818) 988-7682

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: ▶AQUÍ

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 28 al 30 de agosto en distintos puntos de distribución. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras alimentos gratis en Los Ángeles cerca de ti?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas ▶AQUÍ y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.