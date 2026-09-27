Una iniciativa que pretende beneficiar a los residentes de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una iniciativa que pretende beneficiar a los residentes de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Del 28 de septiembre al 1 de octubre, distintas familias en Los Ángeles podrán acceder a alimentos gratis. Sucede que distintas organizaciones y despensas comunitarias se han organizado para brindar apoyo a sus residentes que están atravesando complicaciones económicas en estos cuatro días. Para conocer los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas, sigue leyendo este artículo informativo.

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Actualmente, una gran cantidad de hogares atraviesan dificultades financieras ante las distintas cuentas o gastos que necesitan saldar cada mes, ya sea por comida, servicios básicos, deudas, entre otras.

No suele un camino fácil para estas familias. Por esa razón, los bancos de alimentos de Los Ángeles se pusieron una mano al corazón y distribuyeron distintos productos nutritivos a las despensas aliadas para permitir que cada hogar puede recibirlos sin la necesidad de gastar.

Es posible que el interesado reciba alimentos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Es más, algunas despensas pueden repartir comidas o artículos de aseo personal.

Las familias interesadas también pueden recibir enlatados en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Las familias interesadas también pueden recibir enlatados en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 28 de septiembre al 1 de octubre

  • Lunes 28 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 29 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 30 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
Children’s Hospital Los Angeles3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA10 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 1 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 9001311:30 a.m. a 1 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center2130 1st St., Los Angeles, CA 9003310:30 a 11:30 a.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Cada despensa equipará una caja con distintos productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada despensa equipará una caja con distintos productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ FaustFoto

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De residir en esta ciudad, te recomiendo que aproveches esta iniciativa. No solo recibirás alimentos que te pueden durar por varios días, sino que tendrás posibilidad de seguir ahorrando más dinero cada semana.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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