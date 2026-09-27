Del 28 de septiembre al 1 de octubre, distintas familias en Los Ángeles podrán acceder a alimentos gratis. Sucede que distintas organizaciones y despensas comunitarias se han organizado para brindar apoyo a sus residentes que están atravesando complicaciones económicas en estos cuatro días. Para conocer los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas, sigue leyendo este artículo informativo.
Actualmente, una gran cantidad de hogares atraviesan dificultades financieras ante las distintas cuentas o gastos que necesitan saldar cada mes, ya sea por comida, servicios básicos, deudas, entre otras.
No suele un camino fácil para estas familias. Por esa razón, los bancos de alimentos de Los Ángeles se pusieron una mano al corazón y distribuyeron distintos productos nutritivos a las despensas aliadas para permitir que cada hogar puede recibirlos sin la necesidad de gastar.
Es posible que el interesado reciba alimentos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Es más, algunas despensas pueden repartir comidas o artículos de aseo personal.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 28 de septiembre al 1 de octubre
- Lunes 28 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
- Martes 29 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 30 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|Children’s Hospital Los Angeles
|3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA
|10 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 1 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Dream Center
|2130 1st St., Los Angeles, CA 90033
|10:30 a 11:30 a.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
¿Las opciones facilitadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te invito a que ingreses al sistema de Los Ángeles Regional Food Bank; con solo ingresar tu dirección o código postal en el buscador, la plataforma te arrojará los resultados más favorables.
De residir en esta ciudad, te recomiendo que aproveches esta iniciativa. No solo recibirás alimentos que te pueden durar por varios días, sino que tendrás posibilidad de seguir ahorrando más dinero cada semana.