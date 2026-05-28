A pocos días de cerrar la presente semana, la ciudad de Los Ángeles quiere beneficiar a sus ciudadanos confirmando la entrega de alimentos gratis del viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo. De residir en esta área, tienes la oportunidad de acceder a este beneficio sin gastar un dólar. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, lee los siguientes párrafos para que sepas los horarios y las despensas disponibles.
Se trata de una iniciativa dirigida para las personas que está atravesando una situación económica complicada. Es importante resaltar que gran parte de EE. UU. mantiene un alto costo de vida, el cual ocasiona que cientos de familias tengan que ajustar sus ingresos cada mes.
Por esa razón, los bancos de alimentos de Los Ángeles pretenden aliviar la carga económica de sus habitantes realizando la entrega de estos productos sumamente nutritivos.
En esta ocasión, Los Ángeles Regional Food Banks realizará la entrega de estos alimentos a cientos de despensas con el propósito de que estos recursos lleguen a los más necesitados de la ciudad.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 29 al 31 de mayo
- VIERNES 29 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026,
|9 a.m. a 12 p.m.
|Iglesia Episcopal de San Atanasio - St. Paul’s Commons
|840 Echo Park Avenue, Los Ángeles, CA 90026
|8 a 10 a.m.
|Iglesia Pentecostal Peniel
|2614 Pasadena Ave, Los Ángeles, CA 90031
|10:30 a.m. a 4 p.m.
|El Centro de los Sueños
|3457 N Mission Rd., Los Ángeles, CA 90031
|10:30 a 11:30 a.m.
- SÁBADO 30 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Primera Iglesia Unitaria
|2936 W. 8th Street, Los Ángeles, CA 90005
|7 a 9:30 a.m.
|Primera Iglesia del Nazareno de Los Ángeles - Hope Net
|3401 W. 3rd Street, Los Ángeles, CA 90020
|8 a 10 a.m.
|Centro Islámico del Sur de California - Hope Net
|434 S. Vermont Boulevard, Los Ángeles, CA 90020
|9:30 a 11 a.m.
|Inglewood Wrapping Arms Around the Community / Masjid Bilal Islamic Center
|4016 S. Central Ave, Los Angeles, CA 90011
|9 a.m. a 12 p.m.
- DOMINGO 31 DE MAYO
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|Open Door Skidrow Ministries
|419 E. 6th Street, Los Angeles, CA 90014, United States
|11 a.m. a 12 p.m.
|Club de Niños y Niñas de Los Ángeles
|2635 Pasadena Avenue, Los Ángeles, CA 90031
|11 a 1 p.m.
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|3304 N Eastern Ave., Los Angeles, CA 90032
|8 a 10 a.m.
|Food on Foot
|1625 Schrader Blvd., Los Angeles, CA 90028
|1 a 3:45 p.m.
En el caso no hayas localizado una despensa cercana a tu hogar, es posible que ubiques alguna ingresando al sitio web de Los Ángeles Food Bank. Tan solo ingresando específicamente tu dirección o el código postal donde resides, el sistema te arrojará las opciones disponibles.
