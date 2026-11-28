A poco de finalizar el presente mes, Los Angeles Regional Food Bank confirmó que sus residentes podrán seguir recibiendo alimentos gratis del 30 de noviembre al 03 de diciembre. En las fechas señaladas, cada familia podrá acercarse a una despensa y acceder a estos productos nutritivos sin afectar sus ingresos. Si resides en Los Ángeles y te interesa este beneficio, sigue leyendo los siguientes párrafos para tener más detalles al respecto.
La ciudad de Los Ángeles suele presentar un alto costo de vida. Esto obliga a sus habitantes a contar con buenos ingresos para no pasar complicaciones; sin embargo, la realidad es distinta para muchas familias.
Hay hogares que hacen esfuerzos para lograr que sus ingresos alcancen hasta fin de mes o laboran en doble trabajo para mejorar su economía, pero significa un estrés constante.
Para aliviar esta carga en las familias, Los Angeles Regional Food Bank anunció que en las fechas señaladas cada ciudadano podrá acercarse a una despensa aliada y acceder a alimentos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar.
Es posible que los interesados reciban una caja con varios kilos de alimentos, entre los cuales destacan proteínas, legumbres, frutas, verduras, enlatados, lácteos y más opciones. Además, no se descarta la entrega de artículos de aseo personal o comida caliente.
Horarios y despensas disponibles en Los Ángeles del 30 de noviembre al 03 de diciembre
- Lunes 30 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles City College Foundation
|855 N. Vermont Ave, Los Angeles, CA 90029
|9 a.m. a 12 p.m.
- Martes 01 de diciembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|273 S Bonnie Brae St, Los Angeles, CA 90057
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 02 de diciembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd, Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
|Children’s Hospital Los Angeles
|3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027
|10 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 03 de diciembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd, Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
¿No encontraste alguna despensa cercana a tu ubicación? Este problema puede ser solucionado. Te aconsejo que ingreses a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank e insertes en el buscador tu dirección o código postal; en cuestión de segundos te aparecerán las opciones más favorables.