Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tienen una nueva oportunidad de acceder a productos sin costo durante el fin de semana del 31 de julio al 02 de agosto. A través de la red de organizaciones asociadas al Los Angeles Regional Food Bank, se han programado decenas de jornadas de distribución en distintos puntos del condado, con horarios específicos para facilitar el acceso de la comunidad. Conocer con anticipación los lugares y horas de atención puede ayudarte a encontrar el centro de entrega más cercano y planificar tu visita.

El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.

Los alimentos gratis en Los Ángeles estarán disponibles del 17 al 19 de julio en distintos puntos de entrega. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 31 de julio al 02 de agosto

De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados entre 31 de julio y 2 de agosto:

Día Lugar de entrega Horario Dirección Teléfono Viernes 31 de julio All Peoples Community Center (Baby Diapers) 9:30 a.m. - 12:30 p.m. 822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011 (213) 747-6357 Ananda Marga of L.A., Inc. 8:30 a.m. - 10:30 a.m. 1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019 818-414-7737 Anointed To Minister Ministries 4:00 p.m. - 6:00 p.m. 169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534 (661) 948-1800 Antelope Valley Boys & Girls Club 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 45404 Division St, Lancaster, CA 93535 661-267-2582 California State University Dominguez Hills 9:00 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747 (310) 243-3600 Calvary Chapel Downey 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242 (562) 803-5631 Catholic Charities 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731 (626) 575-7652 Catholic Charities - Brownson House 9:00 a.m. - 12:30 p.m. 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 (213) 251-3514 Cerritos College Foundation 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 11110 Alondra Blvd, Norwalk, CA 90650 (562) 860-2451 Sábado 1 de agosto Calvary Presbyterian Church (Baby Diapers) 8:00 a.m. - 11:00 a.m. 13560 Hawthorne Boulevard, Hawthorne, CA 90250 (310) 676-1144 La Habra Christian Church 8:00 a.m. - 11:00 a.m. 1400 Bella Vista Drive, La Habra Heights, CA 90631 (562) 691-0514 Noel Community Organization 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 3070 Santa Fe Ave, Long Beach, CA 90810 562-335-1330 Ocean Gate Baptist Church (Baby Diapers) 11:00 a.m. - 12:00 p.m. 13443 Ocean Gate Ave, Hawthorne, CA 90250 (310) 770-4715 Seeds of Morning Glory, Inc. / Destiny House Ministries 10:30 a.m. - 11:30 a.m. 15741 Woodruff Ave Ste D, Bellflower, CA 90706 562-708-5025 Zoe Christian Fellowship 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 10252 Mills Ave, Whittier, CA 90604 (562) 906-5000 Domingo 2 de agosto Assembly of God Of Hawthorne 12:00 p.m. - 1:30 p.m. 3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250 (310) 675-4137 Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene 8:30 a.m. - 9:30 a.m. 12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703 (562) 809-4143 El Sereno Spanish S.D.A. Church 8:00 a.m. - 10:00 a.m. 3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032 (626) 780-0836 Food on Foot 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028 (310) 860-0022 Gardena Valley Assembly of God 12:30 p.m. - 1:30 p.m. 1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248 (310) 329-6933

Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.

Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: AQUÍ.

¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?

El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.

Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.

Los alimentos gratis en Los Ángeles se distribuirán mediante organizaciones comunitarias afiliadas al Los Angeles Regional Food Bank. | Crédito: Facebook / Los Angeles Regional Food Bank

¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?

El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:

Frutas y verduras frescas.

Proteínas congeladas.

Sopas y alimentos enlatados.

Frijoles.

Pasta.

Productos no perecibles.

En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.

¿Qué hacer si no encuentras un banco de alimentos cerca?

Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.

También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.

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