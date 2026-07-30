Las familias que buscan alimentos gratis en Los Ángeles tienen una nueva oportunidad de acceder a productos sin costo durante el fin de semana del 31 de julio al 02 de agosto. A través de la red de organizaciones asociadas al Los Angeles Regional Food Bank, se han programado decenas de jornadas de distribución en distintos puntos del condado, con horarios específicos para facilitar el acceso de la comunidad. Conocer con anticipación los lugares y horas de atención puede ayudarte a encontrar el centro de entrega más cercano y planificar tu visita.
El banco de alimentos recuerda que no es necesario registrarse ni presentar una solicitud previa para recibir la asistencia en la mayoría de las distribuciones. Todas las personas son bienvenidas, y quienes acudan pueden recoger alimentos para más de un hogar si así se les solicita al momento de la entrega.
Horarios y lugares para recibir alimentos gratis en Los Ángeles del 31 de julio al 02 de agosto
De acuerdo con el cronograma publicado por el Los Angeles Regional Food Bank, estos son algunos de los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados entre 31 de julio y 2 de agosto:
|Día
|Lugar de entrega
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Viernes 31 de julio
|All Peoples Community Center (Baby Diapers)
|9:30 a.m. - 12:30 p.m.
|822 E. 20th Street, Los Angeles, CA 90011
|(213) 747-6357
|Ananda Marga of L.A., Inc.
|8:30 a.m. - 10:30 a.m.
|1245 S Norton Avenue, Los Angeles, CA 90019
|818-414-7737
|Anointed To Minister Ministries
|4:00 p.m. - 6:00 p.m.
|169 W. Ave J-5, Lancaster, CA 93534
|(661) 948-1800
|Antelope Valley Boys & Girls Club
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|45404 Division St, Lancaster, CA 93535
|661-267-2582
|California State University Dominguez Hills
|9:00 a.m. - 1:00 p.m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
|1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
|(310) 243-3600
|Calvary Chapel Downey
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|12808 Woodruff Ave, Downey, CA 90242
|(562) 803-5631
|Catholic Charities
|9:00 a.m. - 12:00 p.m.
|4171 Tyler Avenue, El Monte, CA 91731
|(626) 575-7652
|Catholic Charities - Brownson House
|9:00 a.m. - 12:30 p.m.
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|(213) 251-3514
|Cerritos College Foundation
|8:00 a.m. - 4:00 p.m.
|11110 Alondra Blvd, Norwalk, CA 90650
|(562) 860-2451
|Sábado 1 de agosto
|Calvary Presbyterian Church (Baby Diapers)
|8:00 a.m. - 11:00 a.m.
|13560 Hawthorne Boulevard, Hawthorne, CA 90250
|(310) 676-1144
|La Habra Christian Church
|8:00 a.m. - 11:00 a.m.
|1400 Bella Vista Drive, La Habra Heights, CA 90631
|(562) 691-0514
|Noel Community Organization
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|3070 Santa Fe Ave, Long Beach, CA 90810
|562-335-1330
|Ocean Gate Baptist Church (Baby Diapers)
|11:00 a.m. - 12:00 p.m.
|13443 Ocean Gate Ave, Hawthorne, CA 90250
|(310) 770-4715
|Seeds of Morning Glory, Inc. / Destiny House Ministries
|10:30 a.m. - 11:30 a.m.
|15741 Woodruff Ave Ste D, Bellflower, CA 90706
|562-708-5025
|Zoe Christian Fellowship
|10:00 a.m. - 12:00 p.m.
|10252 Mills Ave, Whittier, CA 90604
|(562) 906-5000
|Domingo 2 de agosto
|Assembly of God Of Hawthorne
|12:00 p.m. - 1:30 p.m.
|3841 W. 130th St., Hawthorne, CA 90250
|(310) 675-4137
|Cerritos Crossroads Family Church of the Nazarene
|8:30 a.m. - 9:30 a.m.
|12229 E. Delamo Blvd, Cerritos, CA 90703
|(562) 809-4143
|El Sereno Spanish S.D.A. Church
|8:00 a.m. - 10:00 a.m.
|3304 N Eastern Ave, Los Angeles, CA 90032
|(626) 780-0836
|Food on Foot
|12:00 p.m. - 1:00 p.m.
|1625 Schrader Blvd, Los Angeles, CA 90028
|(310) 860-0022
|Gardena Valley Assembly of God
|12:30 p.m. - 1:30 p.m.
|1473 W. 182nd Street, Gardena, CA 90248
|(310) 329-6933
Nota: Se recomienda contactar a cada organización antes de acudir, ya que los horarios, requisitos y disponibilidad de alimentos pueden variar.
Si no encontraste un banco de alimentos cerca de ti, puedes consultar el directorio completo en el siguiente enlace oficial: AQUÍ.
¿Qué necesitas para recibir alimentos gratis en Los Ángeles?
El Los Angeles Regional Food Bank señala que las personas no tienen que presentar una solicitud ni registrarse previamente para acceder a las distribuciones. Solo se solicita respetar las normas vigentes de salud pública del condado de Los Ángeles.
Además, una persona puede recoger alimentos para más de una familia o hogar. Si el personal pregunta cuántos hogares representa, basta con indicar que también está recogiendo alimentos para otra familia.
¿Qué incluyen las cajas de alimentos gratis en Los Ángeles?
El contenido puede variar según las donaciones disponibles, pero las cajas suelen contener:
- Frutas y verduras frescas.
- Proteínas congeladas.
- Sopas y alimentos enlatados.
- Frijoles.
- Pasta.
- Productos no perecibles.
En muchas distribuciones recientes, las cajas han pesado alrededor de 80 libras y contienen alimentos suficientes para abastecer aproximadamente a una familia de cuatro personas durante unos diez días.
¿Qué hacer si no encuentras un banco de alimentos cerca?
Si ninguno de los puntos anteriores está cerca de tu domicilio, el Los Angeles Regional Food Bank ofrece un buscador de despensas y organizaciones asociadas donde puedes localizar el centro de distribución más cercano ingresando tu dirección.
También recuerda que las distribuciones drive-through están destinadas únicamente a vehículos. Si no cuentas con transporte, muchas de las organizaciones asociadas ofrecen atención para personas que llegan caminando. Asimismo, los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten ayuda alimentaria permanente pueden solicitar beneficios de CalFresh, mientras que adultos mayores pueden comunicarse al 1-800-510-2020 para conocer programas de comidas disponibles en su zona.
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