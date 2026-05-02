Si necesitas alimentos gratis en Los Ángeles entre el 4 y el 7 de mayo de 2026, tenemos una buena noticia para ti: durante esos días habrá varios puntos autorizados donde podrás recoger comida sin costo, sobre todo a través de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias de la zona. Los repartos normalmente se hacen desde la mañana hasta la tarde en iglesias, centros comunitarios y sedes de bancos de comida que trabajan en coordinación con la red de food banks de California. Aquí te contamos algunos de los lugares disponibles y los horarios en los que estarán atendiendo.
Durante estas fechas, la mayoría de las entregas se hace por orden de llegada, así que conviene ir con tiempo y llevar bolsas reutilizables o algún carrito para cargar los víveres. Por lo general, solo te pedirán datos básicos como tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; no suelen exigir prueba de estatus migratorio ni ciudadanía estadounidense. Además, en muchos centros hay voluntarios que hablan inglés y español, lo que hace más fácil recibir ayuda para las familias latinas que la necesitan.
¿DÓNDE Y A QUÉ HORA REPARTIRÁN ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES DEL 4 AL 7 DE MAYO?
A continuación, te damos los principales lugares autorizados para recibir alimentos del lunes 4 al jueves 7 de mayo:
LUNES 4 DE MAYO
Socios vecinales de Central City
- De: 14:00 a 17:00.
- 501 S. Bixel Street, Los Ángeles, CA 90017, Estados Unidos
- (213) 482-8618
Caridades Católicas - Casa Brownson
- De: 9:00 a 12:30.
- 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
- (213) 251-3514
Centro de Servicios de la Comunidad China
- De: 9:00 a 12:00.
- 1725 Beverly Boulevard, Suite 1 – B Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
- (213) 483-3035
YMCA - Weingart Este de Los Ángeles
Pañales para bebés
- De: 9:00 a 11:00.
- 2900 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos
- (323) 260-7005
El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles
- De: 9:00 a 15:30.
- 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
- (323) 263-7577
Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles
- De: 14:00 a 16:00
- 133 N. Sunol Drive, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
- (323) 260-2801
Visión para el Mañana, Inc.
- De: 11:00 a 14:00.
- 4511 S. Avalon Blvd Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- (310) 953-6436
Iglesia Presbiteriana de Wilshire - Red de Esperanza
- De: 8:30 a 10:00.
- 300 S. Western Ave Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos
- (213) 387-5387
Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles.
- De: 14:00 a 16:00
- 4716 E. Cesar Chavez Avenue Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos
- (323) 260-2804
WSFB - Iglesia Metodista Unida Holman
- De: 13:00 a 15:00, solo con cita previa.
- 3320 W. Adams Boulevard, Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
- (323) 731-7285
MARTES 5 DE MAYO
El Centro de los Sueños
- De: 14:30 a 15:30.
- 281 E Bloom Street Los Ángeles, CA 90012, Estados Unidos
- (213) 273-7029
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 353 E Edgeware Rd Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
- (213) 273-7029
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 500 S. Bixel St Los Ángeles, CA 90017, Estados Unidos
- (213) 273-7029
Fundación Casa de Mis Amigos
- De: 15:00 a 18:00.
- 1244 E. 7th Street Los Ángeles, CA 90021, Estados Unidos
- (213) 537-0105
Caridades Católicas - Casa Brownson
- De: 9:00 a 12:30.
- 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
- (213) 251-3514
Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)
- De: 9:00 a 12:00.
- 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
- (213) 318-5793
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 273 S Bonnie Brae St Los Ángeles, CA 90057, Estados Unidos
- (213) 273-7029
Parroquia de Santa Inés
- De: 9:00 a 10:30 h.
- 2625 S. Vermont Avenue Los Ángeles, CA 90007, Estados Unidos
- (323) 731-2464
Misión Siloe Defensores de la fe Cristian
- De: 14:00 a 16:00.
- 3818 Maple Ave Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- (323) 561-0490
El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles
- De: 9:00 a 15:30.
- 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
- (323) 263-7577
Centro de Servicios Sociales de la Familia Karsh
- De: 12:00 a 14:00.
- 3750 W. 6th Street Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos
- (213) 401-4651
Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles
- De: 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.
- 133 N. Sunol Drive, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
- (323) 260-2801
Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles.
- De: 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.
- 4716 E. Cesar Chavez Avenue Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos
- (323) 260-2804
Iglesia de Cristo de Figueroa
- De: 7:30 a 9:00.
- 455 W. 57th St. Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
- (323) 753-2536
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
Caridades Católicas - Casa Brownson
- De: 9:00 a 12:30.
- 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
- (213) 251-3514
Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)
- De: 9:00 a 12:00.
- 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
- (213) 318-5793
Centro de Aprendizaje PUENTE
- De: 12:30 a 15:30 y de 15:30 a 18:30.
- 501 South Boyle Ave Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
- (323) 780-8900 x 110
Ejército de Salvación - Cuerpo Central de Los Ángeles
- De: 10:00 a 12:00.
- 1532 W. 11th Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
- (213) 381-3747 ext. 2333
Centro de San Francisco
Pañales para bebés
- De: 11:00 a 12:30.
- 1835 S. Hope Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
- (213) 747-5347
El Centro de los Sueños
- De: 14:30 a 15:30.
- 650 S. Park View St. Los Ángeles, CA 90057, Estados Unidos
- (213) 273-7029
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 2680 James M Wood Blvd Los Ángeles, CA 90006, Estados Unidos
- (213) 273-7029
YMCA - Weingart Este de Los Ángeles
Pañales para bebés
- De: 9:00 a 11:00.
- 2900 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos
- (323) 260-7005
Hospital Infantil de Los Ángeles
- De: 10:00 a 11:00.
- 3250 Wilshire Blvd Suite 300 Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos
- (323) 361-5981
Iglesia Presbiteriana Immanuel
- De: 9:00 a 12:00.
- 663 S. Berendo Street, Los Ángeles, CA 90005, Estados Unidos
- (213) 389-3191
El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles
- De: 9:00 a 15:30.
- 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
- (323) 263-7577
Centro San Francisco - Lámpara del centro sur
- De: 10:30 a 12:00.
- 892 E. 48th Street Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- 213.747.5347
Manos Que Sobreviven
- De: 7:00 a 14:00.
- 2930 Fletcher Dr Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos
- (323) 561-5504
Iglesia Comunitaria de Silverlake
- De: 17:00 a 18:30.
- 2930 Hyperion Ave Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos
- (323) 663-3151
Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Universidad
- De: 10:00 a 14:00.
- 1135 W. Martin Luther King Jr. Boulevard, Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
- (323) 766-9889
Iglesia de Cristo Nuestro Pastor
- De: 10:00 a 15:00.
- 3571 Eagle Rock Blvd Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos
- (323) 344-2337
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 3135 Drew St Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos
- (213) 273-7029
Iglesia Luterana de Hollywood
- De: 11:00 a 13:00.
- 1733 N. New Hampshire Ave. Hollywood, CA 90027, Estados Unidos
- (323) 667-1212
Iglesia Misionera de la Hora
- De: 6:30 a 11:00.
- 3611 S. Western Ave Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
- (323) 371-0624
Centro de Oración del Evangelio de Cristo
- De: 11:00 a 13:30.
- 4702 S Vermont Avenue Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
- (323) 732-1394
WSFB - Iglesia Metodista Unida Holman
- De: 13:00 a 15:00, solo con cita previa.
- 3320 W. Adams Boulevard, Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
- (323) 731-7285
La Fundación SLAC
- De: 15:00 a 16:00.
- 1700 Browning Blvd Los Ángeles, CA 90062, Estados Unidos
- (323) 481-3843
JUEVES 7 DE MAYO
Caridades Católicas - Casa Brownson
- De: 9:00 a 12:30.
- 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
- (213) 251-3514
Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)
- De: 9:00 a 12:00.
- 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
- (213) 318-5793
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 1100 Glendale Blvd Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
- (213) 273-7042
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 2130 1st St. Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
- (213) 273-7029
Proyecto Pico Union
- De: 10:30 a 12:30.
- 1153 Valencia Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
- (213) 915-0084
Centro de San Francisco
Pañales para bebés
- De: 11:00 a 12:30.
- 1835 S. Hope Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
- (213) 747-5347
Club de Niños y Niñas de Los Ángeles
- De: 16:00 a 18:00.
- 2635 Pasadena Avenue, Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos
- (323) 221-9111
Iglesia de la Universidad Unida
- De: 8:00 a 10:00.
- 1053 W. 23rd Street Los Ángeles, CA 90007, Estados Unidos
- (213) 748-0209
El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles
- De: 9:00 a 15:30.
- 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
- (323) 263-7577
El Centro de los Sueños
- De: 10:30 a 11:30.
- 430 E 41st Place Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
- (213) 273-7029
Iglesia Episcopal de San Jaime
- De: 8:00 a 9:00.
- 3903 Wilshire Boulevard, Los Ángeles, CA 90010, Estados Unidos
- (213) 388-3417 ext. 102
Viviendas comunitarias de Hollywood
- De: 15:00 a 17:00.
- 5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, CA 90029, Estados Unidos
- (323) 454-6213
Iglesia de la Comunidad Iglesia Presbiteriana
- De: 10:30 a 12:30.
- 115 N. Ave 53 Los Ángeles, CA 90042, Estados Unidos
- (323) 257-4352
Iglesia Metodista Unida Wesley
- De: 8:00 a 9:30 y de 10:00 a 12:00.
- 5139 So. Main Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
- (323) 231-9321
Iglesia Presbiteriana Westminster de la Iglesia Universitaria Unida
- De: 10:00 a 11:00 h / Servicio desde el auto de 11:00 a 12:00 h.
- 2230 W. Jefferson Blvd Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
- 323-734-1566
Centro San Francisco - Clínica Médica Hubert Humphrey
- De: 10:30 a 12:00.
- 5850 S. Main Street, Los Ángeles, CA 90003, Estados Unidos
- (323) 897-6000
Iglesia de Cristo de Figueroa
- De: 7:30 a 9:00.
- 455 W. 57th St. Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
- (323) 753-2536
¿DÓNDE REVISAR LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES?
En el sitio web del Banco de Alimentos de Los Ángeles puedes consultar a qué lugares acudir y en qué fecha exacta para recibir este apoyo. Solo tienes que colocar tu ubicación para que aparezcan las opciones disponibles o deslizar el mapa para ver los distintos puntos de distribución.
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