Si necesitas alimentos gratis en Los Ángeles entre el 4 y el 7 de mayo de 2026, tenemos una buena noticia para ti: durante esos días habrá varios puntos autorizados donde podrás recoger comida sin costo, sobre todo a través de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias de la zona. Los repartos normalmente se hacen desde la mañana hasta la tarde en iglesias, centros comunitarios y sedes de bancos de comida que trabajan en coordinación con la red de food banks de California. Aquí te contamos algunos de los lugares disponibles y los horarios en los que estarán atendiendo.

Durante estas fechas, la mayoría de las entregas se hace por orden de llegada, así que conviene ir con tiempo y llevar bolsas reutilizables o algún carrito para cargar los víveres. Por lo general, solo te pedirán datos básicos como tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; no suelen exigir prueba de estatus migratorio ni ciudadanía estadounidense. Además, en muchos centros hay voluntarios que hablan inglés y español, lo que hace más fácil recibir ayuda para las familias latinas que la necesitan.

Puedes conseguir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar en Los Ángeles (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA REPARTIRÁN ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES DEL 4 AL 7 DE MAYO?

A continuación, te damos los principales lugares autorizados para recibir alimentos del lunes 4 al jueves 7 de mayo:

LUNES 4 DE MAYO

Socios vecinales de Central City

De: 14:00 a 17:00.

14:00 a 17:00. 501 S. Bixel Street, Los Ángeles, CA 90017, Estados Unidos

(213) 482-8618

Caridades Católicas - Casa Brownson

De: 9:00 a 12:30.

9:00 a 12:30. 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos

(213) 251-3514

Centro de Servicios de la Comunidad China

De: 9:00 a 12:00.

9:00 a 12:00. 1725 Beverly Boulevard, Suite 1 – B Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos

(213) 483-3035

YMCA - Weingart Este de Los Ángeles

Pañales para bebés

De: 9:00 a 11:00.

9:00 a 11:00. 2900 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos

(323) 260-7005

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

De: 9:00 a 15:30.

9:00 a 15:30. 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos

(323) 263-7577

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles

De: 14:00 a 16:00

14:00 a 16:00 133 N. Sunol Drive, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos

(323) 260-2801

Visión para el Mañana, Inc.

De: 11:00 a 14:00.

11:00 a 14:00. 4511 S. Avalon Blvd Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

(310) 953-6436

Iglesia Presbiteriana de Wilshire - Red de Esperanza

De: 8:30 a 10:00.

8:30 a 10:00. 300 S. Western Ave Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos

(213) 387-5387

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles.

De: 14:00 a 16:00

14:00 a 16:00 4716 E. Cesar Chavez Avenue Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos

(323) 260-2804

WSFB - Iglesia Metodista Unida Holman

De: 13:00 a 15:00, solo con cita previa.

13:00 a 15:00, solo con cita previa. 3320 W. Adams Boulevard, Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos

(323) 731-7285

MARTES 5 DE MAYO

El Centro de los Sueños

De: 14:30 a 15:30.

14:30 a 15:30. 281 E Bloom Street Los Ángeles, CA 90012, Estados Unidos

(213) 273-7029

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 353 E Edgeware Rd Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos

(213) 273-7029

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 500 S. Bixel St Los Ángeles, CA 90017, Estados Unidos

(213) 273-7029

Fundación Casa de Mis Amigos

De: 15:00 a 18:00.

1244 E. 7th Street Los Ángeles, CA 90021, Estados Unidos

(213) 537-0105

Caridades Católicas - Casa Brownson

De: 9:00 a 12:30.

9:00 a 12:30. 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos

(213) 251-3514

Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)

De: 9:00 a 12:00.

9:00 a 12:00. 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos

(213) 318-5793

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 273 S Bonnie Brae St Los Ángeles, CA 90057, Estados Unidos

(213) 273-7029

Parroquia de Santa Inés

De: 9:00 a 10:30 h.

9:00 a 10:30 h. 2625 S. Vermont Avenue Los Ángeles, CA 90007, Estados Unidos

(323) 731-2464

Misión Siloe Defensores de la fe Cristian

De: 14:00 a 16:00.

14:00 a 16:00. 3818 Maple Ave Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

(323) 561-0490

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

De: 9:00 a 15:30.

9:00 a 15:30. 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos

(323) 263-7577

Centro de Servicios Sociales de la Familia Karsh

De: 12:00 a 14:00.

12:00 a 14:00. 3750 W. 6th Street Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos

(213) 401-4651

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles

De: 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00. 133 N. Sunol Drive, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos

(323) 260-2801

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles.

De: 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00. 4716 E. Cesar Chavez Avenue Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos

(323) 260-2804

Iglesia de Cristo de Figueroa

De: 7:30 a 9:00.

7:30 a 9:00. 455 W. 57th St. Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos

(323) 753-2536

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

Caridades Católicas - Casa Brownson

De: 9:00 a 12:30.

9:00 a 12:30. 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos

(213) 251-3514

Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)

De: 9:00 a 12:00.

9:00 a 12:00. 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos

(213) 318-5793

Centro de Aprendizaje PUENTE

De: 12:30 a 15:30 y de 15:30 a 18:30.

12:30 a 15:30 y de 15:30 a 18:30. 501 South Boyle Ave Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos

(323) 780-8900 x 110

Ejército de Salvación - Cuerpo Central de Los Ángeles

De: 10:00 a 12:00.

10:00 a 12:00. 1532 W. 11th Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos

(213) 381-3747 ext. 2333

Centro de San Francisco

Pañales para bebés

De: 11:00 a 12:30.

11:00 a 12:30. 1835 S. Hope Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos

(213) 747-5347

El Centro de los Sueños

De: 14:30 a 15:30.

14:30 a 15:30. 650 S. Park View St. Los Ángeles, CA 90057, Estados Unidos

(213) 273-7029

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 2680 James M Wood Blvd Los Ángeles, CA 90006, Estados Unidos

(213) 273-7029

YMCA - Weingart Este de Los Ángeles

Pañales para bebés

De: 9:00 a 11:00.

9:00 a 11:00. 2900 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos

(323) 260-7005

Hospital Infantil de Los Ángeles

De: 10:00 a 11:00.

10:00 a 11:00. 3250 Wilshire Blvd Suite 300 Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos

(323) 361-5981

Iglesia Presbiteriana Immanuel

De: 9:00 a 12:00.

9:00 a 12:00. 663 S. Berendo Street, Los Ángeles, CA 90005, Estados Unidos

(213) 389-3191

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

De: 9:00 a 15:30.

9:00 a 15:30. 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos

(323) 263-7577

Centro San Francisco - Lámpara del centro sur

De: 10:30 a 12:00.

10:30 a 12:00. 892 E. 48th Street Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

213.747.5347

Manos Que Sobreviven

De: 7:00 a 14:00.

7:00 a 14:00. 2930 Fletcher Dr Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos

(323) 561-5504

Iglesia Comunitaria de Silverlake

De: 17:00 a 18:30.

17:00 a 18:30. 2930 Hyperion Ave Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos

(323) 663-3151

Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Universidad

De: 10:00 a 14:00.

10:00 a 14:00. 1135 W. Martin Luther King Jr. Boulevard, Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos

(323) 766-9889

Iglesia de Cristo Nuestro Pastor

De: 10:00 a 15:00.

10:00 a 15:00. 3571 Eagle Rock Blvd Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos

(323) 344-2337

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 3135 Drew St Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos

(213) 273-7029

Iglesia Luterana de Hollywood

De: 11:00 a 13:00.

11:00 a 13:00. 1733 N. New Hampshire Ave. Hollywood, CA 90027, Estados Unidos

(323) 667-1212

Iglesia Misionera de la Hora

De: 6:30 a 11:00.

6:30 a 11:00. 3611 S. Western Ave Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos

(323) 371-0624

Centro de Oración del Evangelio de Cristo

De: 11:00 a 13:30.

11:00 a 13:30. 4702 S Vermont Avenue Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos

(323) 732-1394

WSFB - Iglesia Metodista Unida Holman

De: 13:00 a 15:00, solo con cita previa.

13:00 a 15:00, solo con cita previa. 3320 W. Adams Boulevard, Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos

(323) 731-7285

La Fundación SLAC

De: 15:00 a 16:00.

15:00 a 16:00. 1700 Browning Blvd Los Ángeles, CA 90062, Estados Unidos

(323) 481-3843

JUEVES 7 DE MAYO

Caridades Católicas - Casa Brownson

De: 9:00 a 12:30.

9:00 a 12:30. 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos

(213) 251-3514

Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)

De: 9:00 a 12:00.

9:00 a 12:00. 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos

(213) 318-5793

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 1100 Glendale Blvd Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos

(213) 273-7042

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 2130 1st St. Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos

(213) 273-7029

Proyecto Pico Union

De: 10:30 a 12:30.

10:30 a 12:30. 1153 Valencia Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos

(213) 915-0084

Centro de San Francisco

Pañales para bebés

De: 11:00 a 12:30.

11:00 a 12:30. 1835 S. Hope Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos

(213) 747-5347

Club de Niños y Niñas de Los Ángeles

De: 16:00 a 18:00.

16:00 a 18:00. 2635 Pasadena Avenue, Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos

(323) 221-9111

Iglesia de la Universidad Unida

De: 8:00 a 10:00.

8:00 a 10:00. 1053 W. 23rd Street Los Ángeles, CA 90007, Estados Unidos

(213) 748-0209

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

De: 9:00 a 15:30.

9:00 a 15:30. 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos

(323) 263-7577

El Centro de los Sueños

De: 10:30 a 11:30.

10:30 a 11:30. 430 E 41st Place Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos

(213) 273-7029

Iglesia Episcopal de San Jaime

De: 8:00 a 9:00.

8:00 a 9:00. 3903 Wilshire Boulevard, Los Ángeles, CA 90010, Estados Unidos

(213) 388-3417 ext. 102

Viviendas comunitarias de Hollywood

De: 15:00 a 17:00.

15:00 a 17:00. 5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, CA 90029, Estados Unidos

(323) 454-6213

Iglesia de la Comunidad Iglesia Presbiteriana

De: 10:30 a 12:30.

10:30 a 12:30. 115 N. Ave 53 Los Ángeles, CA 90042, Estados Unidos

(323) 257-4352

Iglesia Metodista Unida Wesley

De: 8:00 a 9:30 y de 10:00 a 12:00.

8:00 a 9:30 y de 10:00 a 12:00. 5139 So. Main Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos

(323) 231-9321

Iglesia Presbiteriana Westminster de la Iglesia Universitaria Unida

De: 10:00 a 11:00 h / Servicio desde el auto de 11:00 a 12:00 h.

10:00 a 11:00 h / Servicio desde el auto de 11:00 a 12:00 h. 2230 W. Jefferson Blvd Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos

323-734-1566

Centro San Francisco - Clínica Médica Hubert Humphrey

De: 10:30 a 12:00.

10:30 a 12:00. 5850 S. Main Street, Los Ángeles, CA 90003, Estados Unidos

(323) 897-6000

Iglesia de Cristo de Figueroa

De: 7:30 a 9:00.

7:30 a 9:00. 455 W. 57th St. Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos

(323) 753-2536

Decenas de familias resultarán beneficiadas ante la iniciativa de distintas organizaciones sin fines de lucro (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿DÓNDE REVISAR LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES?

En el sitio web del Banco de Alimentos de Los Ángeles puedes consultar a qué lugares acudir y en qué fecha exacta para recibir este apoyo. Solo tienes que colocar tu ubicación para que aparezcan las opciones disponibles o deslizar el mapa para ver los distintos puntos de distribución.

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