Si vives en Los Ángeles y necesitas apoyo con alimentos, del 4 al 7 de mayo habrá varias opciones para recibir comida gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Si vives en Los Ángeles y necesitas apoyo con alimentos, del 4 al 7 de mayo habrá varias opciones para recibir comida gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si necesitas gratis en entre el 4 y el 7 de mayo de 2026, tenemos una buena noticia para ti: durante esos días habrá varios puntos autorizados donde podrás recoger comida sin costo, sobre todo a través de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias de la zona. Los repartos normalmente se hacen desde la mañana hasta la tarde en iglesias, centros comunitarios y sedes de bancos de comida que trabajan en coordinación con la red de food banks de California. Aquí te contamos algunos de los lugares disponibles y los horarios en los que estarán atendiendo.

Mira también:

Durante estas fechas, la mayoría de las entregas se hace por orden de llegada, así que conviene ir con tiempo y llevar bolsas reutilizables o algún carrito para cargar los víveres. Por lo general, solo te pedirán datos básicos como tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar; no suelen exigir prueba de estatus migratorio ni ciudadanía estadounidense. Además, en muchos centros hay voluntarios que hablan inglés y español, lo que hace más fácil recibir ayuda para las familias latinas que la necesitan.

Puedes conseguir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar en Los Ángeles (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Puedes conseguir alimentos sin la necesidad de gastar un dólar en Los Ángeles (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA REPARTIRÁN ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES DEL 4 AL 7 DE MAYO?

A continuación, te damos los principales lugares autorizados para recibir alimentos del lunes 4 al jueves 7 de mayo:

LUNES 4 DE MAYO

Socios vecinales de Central City

  • De: 14:00 a 17:00.
  • 501 S. Bixel Street, Los Ángeles, CA 90017, Estados Unidos
  • (213) 482-8618

Caridades Católicas - Casa Brownson

  • De: 9:00 a 12:30.
  • 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
  • (213) 251-3514

Centro de Servicios de la Comunidad China

  • De: 9:00 a 12:00.
  • 1725 Beverly Boulevard, Suite 1 – B Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
  • (213) 483-3035

YMCA - Weingart Este de Los Ángeles

Pañales para bebés

  • De: 9:00 a 11:00.
  • 2900 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos
  • (323) 260-7005

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

  • De: 9:00 a 15:30.
  • 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
  • (323) 263-7577

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles

  • De: 14:00 a 16:00
  • 133 N. Sunol Drive, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
  • (323) 260-2801

Visión para el Mañana, Inc.

  • De: 11:00 a 14:00.
  • 4511 S. Avalon Blvd Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
  • (310) 953-6436

Iglesia Presbiteriana de Wilshire - Red de Esperanza

  • De: 8:30 a 10:00.
  • 300 S. Western Ave Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos
  • (213) 387-5387

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles.

  • De: 14:00 a 16:00
  • 4716 E. Cesar Chavez Avenue Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos
  • (323) 260-2804

WSFB - Iglesia Metodista Unida Holman

  • De: 13:00 a 15:00, solo con cita previa.
  • 3320 W. Adams Boulevard, Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
  • (323) 731-7285

MARTES 5 DE MAYO

El Centro de los Sueños

  • De: 14:30 a 15:30.
  • 281 E Bloom Street Los Ángeles, CA 90012, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 353 E Edgeware Rd Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 500 S. Bixel St Los Ángeles, CA 90017, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

Fundación Casa de Mis Amigos

  • De: 15:00 a 18:00.
  • 1244 E. 7th Street Los Ángeles, CA 90021, Estados Unidos
  • (213) 537-0105

Caridades Católicas - Casa Brownson

  • De: 9:00 a 12:30.
  • 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
  • (213) 251-3514

Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)

  • De: 9:00 a 12:00.
  • 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
  • (213) 318-5793

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 273 S Bonnie Brae St Los Ángeles, CA 90057, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

Parroquia de Santa Inés

  • De: 9:00 a 10:30 h.
  • 2625 S. Vermont Avenue Los Ángeles, CA 90007, Estados Unidos
  • (323) 731-2464

Misión Siloe Defensores de la fe Cristian

  • De: 14:00 a 16:00.
  • 3818 Maple Ave Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
  • (323) 561-0490

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

  • De: 9:00 a 15:30.
  • 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
  • (323) 263-7577

Centro de Servicios Sociales de la Familia Karsh

  • De: 12:00 a 14:00.
  • 3750 W. 6th Street Los Ángeles, CA 90020, Estados Unidos
  • (213) 401-4651

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles

  • De: 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.
  • 133 N. Sunol Drive, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
  • (323) 260-2801

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Los Ángeles.

  • De: 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.
  • 4716 E. Cesar Chavez Avenue Los Ángeles, CA 90022, Estados Unidos
  • (323) 260-2804

Iglesia de Cristo de Figueroa

  • De: 7:30 a 9:00.
  • 455 W. 57th St. Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
  • (323) 753-2536

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

Caridades Católicas - Casa Brownson

  • De: 9:00 a 12:30.
  • 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
  • (213) 251-3514

Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)

  • De: 9:00 a 12:00.
  • 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
  • (213) 318-5793

Centro de Aprendizaje PUENTE

  • De: 12:30 a 15:30 y de 15:30 a 18:30.
  • 501 South Boyle Ave Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
  • (323) 780-8900 x 110

Ejército de Salvación - Cuerpo Central de Los Ángeles

  • De: 10:00 a 12:00.
  • 1532 W. 11th Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
  • (213) 381-3747 ext. 2333

Centro de San Francisco

Pañales para bebés

  • De: 11:00 a 12:30.
  • 1835 S. Hope Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
  • (213) 747-5347

El Centro de los Sueños

  • De: 14:30 a 15:30.
  • 650 S. Park View St. Los Ángeles, CA 90057, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 2680 James M Wood Blvd Los Ángeles, CA 90006, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

YMCA - Weingart Este de Los Ángeles

Pañales para bebés

  • De: 9:00 a 11:00.
  • 2900 Whittier Blvd. Los Ángeles, CA 90023, Estados Unidos
  • (323) 260-7005

Hospital Infantil de Los Ángeles

  • De: 10:00 a 11:00.
  • 3250 Wilshire Blvd Suite 300 Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos
  • (323) 361-5981

Iglesia Presbiteriana Immanuel

  • De: 9:00 a 12:00.
  • 663 S. Berendo Street, Los Ángeles, CA 90005, Estados Unidos
  • (213) 389-3191

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

  • De: 9:00 a 15:30.
  • 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
  • (323) 263-7577

Centro San Francisco - Lámpara del centro sur

  • De: 10:30 a 12:00.
  • 892 E. 48th Street Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
  • 213.747.5347

Manos Que Sobreviven

  • De: 7:00 a 14:00.
  • 2930 Fletcher Dr Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos
  • (323) 561-5504

Iglesia Comunitaria de Silverlake

  • De: 17:00 a 18:30.
  • 2930 Hyperion Ave Los Ángeles, CA 90027, Estados Unidos
  • (323) 663-3151

Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Universidad

  • De: 10:00 a 14:00.
  • 1135 W. Martin Luther King Jr. Boulevard, Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
  • (323) 766-9889

Iglesia de Cristo Nuestro Pastor

  • De: 10:00 a 15:00.
  • 3571 Eagle Rock Blvd Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos
  • (323) 344-2337

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 3135 Drew St Los Ángeles, CA 90065, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

Iglesia Luterana de Hollywood

  • De: 11:00 a 13:00.
  • 1733 N. New Hampshire Ave. Hollywood, CA 90027, Estados Unidos
  • (323) 667-1212

Iglesia Misionera de la Hora

  • De: 6:30 a 11:00.
  • 3611 S. Western Ave Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
  • (323) 371-0624

Centro de Oración del Evangelio de Cristo

  • De: 11:00 a 13:30.
  • 4702 S Vermont Avenue Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
  • (323) 732-1394

WSFB - Iglesia Metodista Unida Holman

  • De: 13:00 a 15:00, solo con cita previa.
  • 3320 W. Adams Boulevard, Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
  • (323) 731-7285

La Fundación SLAC

  • De: 15:00 a 16:00.
  • 1700 Browning Blvd Los Ángeles, CA 90062, Estados Unidos
  • (323) 481-3843

JUEVES 7 DE MAYO

Caridades Católicas - Casa Brownson

  • De: 9:00 a 12:30.
  • 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
  • (213) 251-3514

Centro del Buen Pastor (Organización de Caridades Católicas de Los Ángeles)

  • De: 9:00 a 12:00.
  • 267 N Belmont Ave Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
  • (213) 318-5793

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 1100 Glendale Blvd Los Ángeles, CA 90026, Estados Unidos
  • (213) 273-7042

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 2130 1st St. Los Ángeles, CA 90033, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

Proyecto Pico Union

  • De: 10:30 a 12:30.
  • 1153 Valencia Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
  • (213) 915-0084

Centro de San Francisco

Pañales para bebés

  • De: 11:00 a 12:30.
  • 1835 S. Hope Street, Los Ángeles, CA 90015, Estados Unidos
  • (213) 747-5347

Club de Niños y Niñas de Los Ángeles

  • De: 16:00 a 18:00.
  • 2635 Pasadena Avenue, Los Ángeles, CA 90031, Estados Unidos
  • (323) 221-9111

Iglesia de la Universidad Unida

  • De: 8:00 a 10:00.
  • 1053 W. 23rd Street Los Ángeles, CA 90007, Estados Unidos
  • (213) 748-0209

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles

  • De: 9:00 a 15:30.
  • 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA 90063, Estados Unidos
  • (323) 263-7577

El Centro de los Sueños

  • De: 10:30 a 11:30.
  • 430 E 41st Place Los Ángeles, CA 90011, Estados Unidos
  • (213) 273-7029

Iglesia Episcopal de San Jaime

  • De: 8:00 a 9:00.
  • 3903 Wilshire Boulevard, Los Ángeles, CA 90010, Estados Unidos
  • (213) 388-3417 ext. 102

Viviendas comunitarias de Hollywood

  • De: 15:00 a 17:00.
  • 5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, CA 90029, Estados Unidos
  • (323) 454-6213

Iglesia de la Comunidad Iglesia Presbiteriana

  • De: 10:30 a 12:30.
  • 115 N. Ave 53 Los Ángeles, CA 90042, Estados Unidos
  • (323) 257-4352

Iglesia Metodista Unida Wesley

  • De: 8:00 a 9:30 y de 10:00 a 12:00.
  • 5139 So. Main Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
  • (323) 231-9321

Iglesia Presbiteriana Westminster de la Iglesia Universitaria Unida

  • De: 10:00 a 11:00 h / Servicio desde el auto de 11:00 a 12:00 h. 
  • 2230 W. Jefferson Blvd Los Ángeles, CA 90018, Estados Unidos
  • 323-734-1566

Centro San Francisco - Clínica Médica Hubert Humphrey

  • De: 10:30 a 12:00.
  • 5850 S. Main Street, Los Ángeles, CA 90003, Estados Unidos
  • (323) 897-6000

Iglesia de Cristo de Figueroa

  • De: 7:30 a 9:00.
  • 455 W. 57th St. Los Ángeles, CA 90037, Estados Unidos
  • (323) 753-2536
Decenas de familias resultarán beneficiadas ante la iniciativa de distintas organizaciones sin fines de lucro (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Decenas de familias resultarán beneficiadas ante la iniciativa de distintas organizaciones sin fines de lucro (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿DÓNDE REVISAR LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS GRATIS EN LOS ÁNGELES?

En el sitio web del Banco de Alimentos de Los Ángeles puedes consultar a qué lugares acudir y en qué fecha exacta para recibir este apoyo. Solo tienes que colocar tu ubicación para que aparezcan las opciones disponibles o deslizar el mapa para ver los distintos puntos de distribución.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC