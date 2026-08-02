Muchas familias en Los Ángeles pueden acceder a programas que ofrecen alimentos gratis, despensas, comidas preparadas o ayuda para comprar productos básicos. Estas iniciativas están dirigidas a personas de bajos ingresos, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y otras personas que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias.

El condado de Los Ángeles, junto con agencias estatales y organizaciones comunitarias, mantiene una amplia red de programas que funcionan durante todo el año.

Dependiendo de la situación de cada persona, es posible recibir alimentos sin costo, asistencia económica para hacer compras o localizar una despensa cercana.

CalFresh ayuda a comprar alimentos cada mes

Según el sitio web oficial del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, uno de los programas más importantes es CalFresh, conocido a nivel federal como SNAP.

Los beneficiarios reciben una tarjeta EBT que funciona como una tarjeta de débito y puede utilizarse en la mayoría de supermercados, tiendas de barrio y algunos mercados agrícolas.

Además, quienes reciben CalFresh también pueden acceder al programa Market Match, que duplica el dinero destinado a comprar frutas y verduras en mercados agrícolas participantes.

Por cada dólar gastado con los beneficios de CalFresh, el programa entrega otro dólar para adquirir productos frescos.

Entre ellos destacan CalFresh, las despensas comunitarias, WIC, SUN Bucks y los programas de comidas para estudiantes y adultos mayores. (Foto referencial: Magnific)

Despensas de alimentos y bancos de comida

Las personas que necesitan ayuda inmediata pueden acudir a las despensas de alimentos (Food Pantries), donde se entregan gratuitamente productos básicos para preparar comidas en casa.

Muchas funcionan en iglesias, escuelas, centros comunitarios, sedes del Ejército de Salvación y otras organizaciones sin fines de lucro.

Entre las principales opciones del condado destacan:

Los Angeles Regional Food Bank , que cuenta con un buscador para localizar despensas cercanas.

, que cuenta con un buscador para localizar despensas cercanas. Westside Food Bank , que atiende zonas como Santa Monica, Venice, Culver City, West Los Angeles, West Hollywood, Inglewood y el área cercana al aeropuerto LAX.

, que atiende zonas como Santa Monica, Venice, Culver City, West Los Angeles, West Hollywood, Inglewood y el área cercana al aeropuerto LAX. 211 LA, servicio que ayuda a encontrar despensas y otros recursos alimentarios disponibles según la ubicación del usuario.

Programas para niños y estudiantes

Los menores también cuentan con varios programas de alimentación gratuita. Durante el año escolar, los estudiantes elegibles pueden recibir desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido, mientras que el programa Universal Meals de California garantiza dos comidas gratuitas al día para alumnos de escuelas públicas y escuelas chárter desde transición de kindergarten hasta el grado 12.

Durante las vacaciones escolares funciona el Summer Meals Program, que ofrece comidas y refrigerios gratuitos para niños y adolescentes en bibliotecas, parques, iglesias, centros comunitarios y escuelas.

Además, las familias elegibles pueden recibir el beneficio SUN Bucks (Summer EBT), que entrega 40 dólares por mes por cada hijo durante junio, julio y agosto, para un total de 120 dólares destinados exclusivamente a la compra de alimentos.

Estas iniciativas buscan garantizar el acceso a una alimentación saludable para los residentes que más lo necesitan. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Ayuda para adultos mayores y familias

Los adultos mayores de 60 años o más pueden acceder al Congregate Nutrition Program, que ofrece comidas saludables en centros para personas mayores, parques y otros espacios comunitarios.

Quienes no pueden salir de casa por enfermedad, discapacidad o aislamiento social también pueden solicitar el Home-Delivered Meals Program, mediante el cual reciben comidas calientes a domicilio varios días a la semana.

Por su parte, el programa WIC (Women, Infants and Children) brinda alimentos saludables, educación nutricional y apoyo para la lactancia a mujeres embarazadas, madres recientes, bebés y niños pequeños.

Asimismo, Head Start complementa esta ayuda ofreciendo servicios educativos y de bienestar para niños de familias con bajos ingresos, mientras que el Child and Adult Care Food Program (CACFP) proporciona comidas nutritivas en guarderías, centros de cuidado para adultos y refugios de emergencia.