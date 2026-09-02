Las personas que buscan alimentos gratis en Miami entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre pueden consultar diferentes organizaciones que aparecen en directorios de asistencia alimentaria. Estos lugares incluyen bancos de alimentos, iglesias, centros comunitarios y organizaciones que brindan ayuda a residentes que atraviesan dificultades económicas.
La lista disponible reúne numerosos recursos distribuidos por distintos sectores de Miami; sin embargo, es importante tener en cuenta que la disponibilidad, los horarios y los requisitos pueden variar, por lo que se recomienda comunicarse directamente con cada organización antes de acudir.
Entre las opciones se encuentra Food For Life Network, Inc., ubicada en 3510 Biscayne Blvd., Suite 209, Miami, FL 33137. El teléfono registrado para este recurso es (305) 576-3663. También aparece Glory Temple Ministries, en 7950 NW 22 Avenue, Miami, FL 33147, con el número (305) 456-5217.
Bancos de alimentos y despensas disponibles
Otra alternativa es Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank, localizada en 6025 N.W. 6 Court, Miami, FL 33127. El directorio señala como teléfono principal el (305) 759-9805. También figura Pass It On Ministries Food Pantry, en 14617 NW 7th Ave, Miami, FL 33168, cuyo teléfono es (305) 681-1594.
Para quienes viven en otras zonas de la ciudad, existen recursos adicionales. Ministerio Intl Nuevas Fuerzas está registrado en 15160 SW 136 Street, Miami, FL 33196, mientras que Passageway Inc aparece en 2255 NW 10 Ave, Miami, FL 33127. Sus teléfonos son (305) 255-4407 y (305) 635-9106, respectivamente.
|ORGANIZACIÓN
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|Food For Life Network
|3510 Biscayne Blvd., Suite 209
|(305) 576-3663
|Glory Temple Ministries
|7950 NW 22 Avenue
|(305) 456-5217
|Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank
|6025 N.W. 6 Court
|(305) 759-9805
|Pass It On Ministries Food Pantry
|14617 NW 7th Ave
|(305) 681-1594
|Ministerio Intl Nuevas Fuerzas
|15160 SW 136 Street
|(305) 255-4407
|Passageway Inc
|2255 NW 10 Ave
|(305) 635-9106
Más opciones para recibir ayuda alimentaria
La relación también incluye a Missionaries of Charity, en 724 NW 17 St., y Volunteers of America of FL, ubicada en 1492 W Flagler Street. Sus números de contacto registrados son 305-545-5699 y (305) 644-0335. A ellos se suman Holy Comforter Episcopal Church, en 150 SW 13 Ave., y Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, en 2001 NW 35 Street.
En el área de Miami también aparecen Ministerio Evangelistico, en 2010 NW 36th Street; Victory Outreach, en 710 NW 29 Street; y Camillus House, en 1603 NW 7th Ave. Las organizaciones tienen registrados los teléfonos (305) 635-2858, 305-636-5311 y (305) 374-1065, respectivamente.
Entre los recursos adicionales figuran St John Baptist Church, Comm Partnership for Homeless, Miami Rescue Mission y De Hostos Senior Center. Sus direcciones registradas incluyen 1328 NW 3 Ave., 1550 N Miami Ave., 3553 NW 50th Street y 2902 NW 2nd Ave., respectivamente.
Recursos en distintos sectores de Miami
La lista se extiende a otras zonas de la ciudad y sus alrededores. Entre los lugares registrados están Christ Fellowship - Downtown, en 500 NE 1 Ave.; New Life Baptist Church, en 1365 NW 54th St.; Miami Peniel Church Nazarene, en 5801 NE 2nd Ave.; y First Interdenom Haitian Church, en 5846 NE 2nd Ave.
También aparecen Church of God of Prophecy, Church of the Rock Jesus Christ, City Reach Ministries y Evangel Temple Assemble Of God (Life Impact). Estas organizaciones están ubicadas en distintos códigos postales de Miami y pueden representar alternativas para quienes necesitan localizar ayuda alimentaria más cerca de su domicilio.
Otras opciones incluidas en el directorio son Good Sheppard for Christ, Grove Outreach - St. Hugh Catholic, Haitian Emmanuel Baptist Church, Harvest Fire Worship Center, Allapattah Community Action, Inc., Bezerra de Menezes Food Pantry, God Is Greater Food Pantry, Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus y Stop Hunger Inc. Miami.
Quienes necesiten alimentos durante este fin de semana pueden revisar estas alternativas y llamar antes de trasladarse, especialmente porque el 4 y 5 de septiembre de 2026 corresponden a viernes y sábado, mientras que el 6 de septiembre será domingo. Los horarios de atención, la cantidad de alimentos disponibles y los requisitos para recibir ayuda pueden cambiar según cada organización.
El directorio también advierte que su listado no necesariamente incluye todos los recursos existentes en Miami, por lo que puede haber más alternativas disponibles.