Miami tiene diferentes alternativas para quienes atraviesan dificultades para comprar alimentos y necesitan recurrir a programas de asistencia. Entre el 7 y el 10 de septiembre, varias organizaciones aparecen como opciones dentro de un listado de recursos alimentarios gratuitos en la ciudad.
La oferta incluye food pantries (despensa de alimentos), iglesias, organizaciones comunitarias y centros de ayuda ubicados en diferentes zonas de Miami. Debido a que cada establecimiento puede manejar sus propios horarios y condiciones de atención, es recomendable comunicarse por teléfono antes de acudir.
Opciones de alimentos gratis en Miami
Entre los recursos incluidos se encuentran Food For Life Network, Inc., ubicado en 3510 Biscayne Blvd., y Glory Temple Ministries, en 7950 NW 22 Avenue. También figura Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank, situado en 6025 N.W. 6 Court.
|ORGANIZACIÓN
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|Food For Life Network, Inc.
|3510 Biscayne Blvd., Suite 209
|(305) 576-3663
|Glory Temple Ministries
|7950 NW 22 Avenue
|(305) 456-5217
|Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank
|6025 N.W. 6 Court
|(305) 759-9805
|Pass It On Ministries Food Pantry
|14617 NW 7th Ave
|(305) 681-1594
|Ministerio Intl Nuevas Fuerzas
|15160 SW 136 Street
|(305) 255-4407
|Passageway Inc
|2255 NW 10 Ave
|(305) 635-9106
Otra parte de la lista reúne organizaciones como Missionaries of Charity, en 724 NW 17 St.; Volunteers of America of FL, en 1492 W Flagler Street; y Holy Comforter Episcopal Church, en 150 SW 13 Ave. También aparece Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, ubicado en 2001 NW 35 Street.
Para quienes se encuentran cerca de Miami-Dade, existen además alternativas como Victory Outreach, en 710 NW 29 Street; Camillus House, en 1603 NW 7th Ave.; St John Baptist Church, en 1328 NW 3 Ave.; y Miami Rescue Mission, localizada en 3553 NW 50th Street.
Más lugares donde buscar ayuda
El listado también incluye centros y organizaciones en zonas como Kendall, Allapattah y otros sectores de Miami. Entre ellos están De Hostos Senior Center, Christ Fellowship - Downtown, New Life Baptist Church, Miami Peniel Church Nazarene y First Interdenom Haitian Church.
|ORGANIZACIÓN
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|De Hostos Senior Center
|2902 NW 2nd Ave
|305-573-6220
|Christ Fellowship - Downtown
|500 NE 1 Ave
|(305) 238-1818
|New Life Baptist Church
|1365 NW 54th St
|(305) 758-7945
|Miami Peniel Church Nazarene
|5801 NE 2nd Ave
|(305) 770-1960
|First Interdenom Haitian Church
|5846 NE 2nd Ave
|(305) 756-8029
|Church of God of Prophecy
|4528 NW 1st Avenue
|(305) 576-4992
También figuran Church of the Rock Jesus Christ, en 22400 SW 112th Avenue; City Reach Ministries, en 12236 SW 128 Street; y Evangel Temple Assemble Of God (Life Impact), en 590 NW 159th Street. En el norte de Miami aparecen igualmente Good Sheppard for Christ y Harvest Fire Worship Center.
Revisa estos datos antes de ir
Otras alternativas mencionadas en el directorio son Grove Outreach - St. Hugh Catholic, en 3749 Grand Ave.; Haitian Emmanuel Baptist Church, en 7321 N.E. 2nd Avenue; Allapattah Community Action, Inc, en 2257 NW North River Drive; y Bezerra de Menezes Food Pantry, en 6450 NW 77th Court.
En el área de Miami también aparecen God Is Greater Food Pantry, Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus, Stop Hunger Inc. Miami y una segunda entrada de Glory Temple Ministries. Debido a que los horarios, requisitos y cantidades disponibles pueden cambiar, la recomendación es llamar directamente al lugar antes de desplazarse.
La lista no necesariamente representa todos los recursos alimentarios disponibles en Miami. Se trata de un directorio que puede actualizarse con nuevas organizaciones, por lo que quienes conozcan otros bancos de alimentos o programas de ayuda pueden contribuir agregando nuevos recursos a la base de datos.