Miami cuenta con diferentes organizaciones que brindan alimentos y asistencia a personas que necesitan apoyo para cubrir sus necesidades básicas. Para quienes buscan despensas sin costo durante los días 11, 12 y 13 de septiembre, existe una lista de recursos distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
El listado reúne bancos de alimentos, despensas comunitarias, iglesias y organizaciones de ayuda ubicadas en Miami y sus alrededores; sin embargo, la disponibilidad puede cambiar y la relación no necesariamente incluye todos los recursos existentes, por lo que se recomienda comunicarse previamente con cada establecimiento para conocer sus condiciones de atención.
Dónde encontrar alimentos gratis en Miami
Entre las alternativas disponibles se encuentra Food For Life Network, Inc., ubicada en 3510 Biscayne Blvd., Suite 209. La organización puede ser contactada al (305) 576-3663. También aparece Glory Temple Ministries, en 7950 NW 22 Avenue, con el teléfono (305) 456-5217.
Otra opción es Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank, localizada en 6025 N.W. 6 Court. Para consultas, dispone del número (305) 759-9805. También figura Pass It On Ministries Food Pantry, en 14617 NW 7th Ave., cuyo teléfono es (305) 681-1594.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Food For Life Network, Inc.
|3510 Biscayne Blvd., Suite 209
|(305) 576-3663
|Glory Temple Ministries
|7950 NW 22 Avenue
|(305) 456-5217
|Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank
|6025 N.W. 6 Court
|(305) 759-9805
|Pass It On Ministries Food Pantry
|14617 NW 7th Ave.
|(305) 681-1594
|Ministerio Intl Nuevas Fuerzas
|15160 SW 136 Street
|(305) 255-4407
|Passageway Inc
|2255 NW 10 Ave.
|(305) 635-9106
|Missionaries of Charity
|724 NW 17 St.
|(305) 545-5699
|Volunteers of America of FL
|1492 W Flagler Street
|(305) 644-0335
Más despensas y organizaciones de ayuda
La lista también incluye Holy Comforter Episcopal Church, en 150 SW 13 Ave.; Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, en 2001 NW 35 Street; y Ministerio Evangelistico, ubicado en 2010 NW 36th Street. Sus números de contacto son (305) 643-2711, (305) 635-7413 y (305) 635-2858, respectivamente.
En otras zonas de Miami aparecen Victory Outreach, en 710 NW 29 Street, y Camillus House, en 1603 NW 7th Ave. También se encuentran St John Baptist Church, en 1328 NW 3 Ave.; Community Partnership for Homeless, en 1550 N Miami Ave.; y Miami Rescue Mission, en 3553 NW 50th Street.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Holy Comforter Episcopal Church
|150 SW 13 Ave.
|(305) 643-2711
|Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry
|2001 NW 35 Street
|(305) 635-7413
|Ministerio Evangelistico
|2010 NW 36th Street
|(305) 635-2858
|Victory Outreach
|710 NW 29 Street
|305-636-5311
|Camillus House
|1603 NW 7th Ave.
|(305) 374-1065
|St John Baptist Church
|1328 NW 3 Ave.
|(305) 371-3212
|Community Partnership for Homeless
|1550 N Miami Ave.
|No indicado
|Miami Rescue Mission
|3553 NW 50th Street
|(305) 571-2273
Opciones en distintos sectores de Miami
Entre los recursos adicionales aparecen De Hostos Senior Center, en 2902 NW 2nd Ave.; Christ Fellowship - Downtown, en 500 NE 1 Ave.; New Life Baptist Church, en 1365 NW 54th St.; y Miami Peniel Church Nazarene, en 5801 NE 2nd Ave. Los teléfonos proporcionados son (305) 573-6220, (305) 238-1818, (305) 758-7945 y (305) 770-1960.
También están First Interdenom Haitian Church, en 5846 NE 2nd Ave.; Church of God of Prophecy, en 4528 NW 1st Avenue; Church of the Rock Jesus Christ, en 22400 SW 112th Avenue; y City Reach Ministries, en 12236 SW 128 Street. Estas organizaciones pueden ser contactadas en el (305) 756-8029, (305) 576-4992, (305) 233-9449 y (305) 259-7677, respectivamente.
Para quienes se encuentran en otros puntos del área de Miami, el listado incluye Evangel Temple Assemble Of God (Life Impact), en 590 NW 159th Street; Good Sheppard for Christ, en 11886 West Dixie Highway; Grove Outreach - St. Hugh Catholic, en 3749 Grand Ave.; y Haitian Emmanuel Baptist Church, en 7321 N.E. 2nd Avenue.
Despensas en Kendall y otras zonas
Entre las alternativas ubicadas más al sur aparecen God Is Greater Food Pantry, en 12205 SW 132nd Ct.; y Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus, en 14266 SW 119 Avenue. Esta última figura con el teléfono 786-370-9036, mientras que God Is Greater Food Pantry puede ser contactada en el (305) 259-5445.
Finalmente, el listado contempla Harvest Fire Worship Center, en 2260 N.W. 183rd Street; Allapattah Community Action, Inc, en 2257 NW North River Drive; Bezerra de Menezes Food Pantry, en 6450 NW 77th Court; y Stop Hunger Inc. Miami, con dirección postal P.O. Box 611235. También aparece Upon This Rock Ministry and Services, aunque su dirección figura como no divulgada.
Antes de dirigirse a cualquiera de estos lugares entre el 11 y el 13 de septiembre, es recomendable llamar para confirmar que el servicio de alimentos esté disponible, así como los requisitos, horarios y cantidades que puedan entregar. El listado funciona como una guía de recursos y señala expresamente que no es una relación completa de todas las opciones de ayuda alimentaria existentes en Miami.