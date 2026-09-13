Las personas que necesitan alimentos sin costo en Miami tienen a su disposición diferentes organizaciones que brindan ayuda a través de despensas y bancos de alimentos. La oferta incluye entidades religiosas, centros comunitarios y organizaciones dedicadas a atender a residentes que requieren asistencia.
La información disponible reúne varios puntos de ayuda ubicados en Miami y sus alrededores; sin embargo, el listado no es necesariamente completo y puede incorporar nuevos recursos con el tiempo. Por ello, quienes busquen apoyo pueden revisar las opciones más cercanas a su zona y comunicarse previamente con cada organización.
Despensas y organizaciones de ayuda alimentaria
Entre las alternativas disponibles se encuentran Food For Life Network, ubicada en Biscayne Boulevard; Glory Temple Ministries, en NW 22 Avenue; y Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank, en NW 6 Court. También figura Pass It On Ministries Food Pantry, en NW 7th Avenue, y Ministerio Intl Nuevas Fuerzas, en SW 136 Street.
Otras opciones incluyen Passageway Inc, en NW 10 Avenue; Missionaries of Charity, en NW 17 Street; Volunteers of America of FL, en W Flagler Street; y Holy Comforter Episcopal Church, en SW 13 Avenue. En NW 35 Street se encuentra además Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, mientras que Ministerio Evangelistico opera en NW 36th Street.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Food For Life Network, Inc.
|3510 Biscayne Blvd., Suite 209
|(305) 576-3663
|Glory Temple Ministries
|7950 NW 22 Avenue
|(305) 456-5217
|Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank
|6025 N.W. 6 Court
|(305) 759-9800
|Pass It On Ministries Food Pantry
|14617 NW 7th Ave
|(305) 681-1594
|Ministerio Intl Nuevas Fuerzas
|15160 SW 136 Street
|(305) 255-4407
|Passageway Inc
|2255 NW 10 Ave
|(305) 635-9106
|Missionaries of Charity
|724 NW 17 St
|305-545-5699
|Volunteers of America of FL
|1492 W Flagler Street
|(305) 644-0335
|Holy Comforter Episcopal Church
|150 SW 13 Ave
|(305) 643-2711
|Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry
|2001 NW 35 Street
|(305) 635-7413
|Ministerio Evangelistico
|2010 NW 36th Street
|(305) 635-2858
Más lugares para recibir alimentos sin costo
La lista también incluye Victory Outreach, en NW 29 Street; Camillus House, en NW 7th Avenue; St John Baptist Church, en NW 3 Avenue; y Comm Partnership for Homeless, en N Miami Ave. Asimismo, Miami Rescue Mission funciona en NW 50th Street y De Hostos Senior Center está ubicado en NW 2nd Ave.
En el área de Downtown aparece Christ Fellowship - Downtown, mientras que otras alternativas incluyen New Life Baptist Church, Miami Peniel Church Nazarene, First Interdenom Haitian Church y Church of God of Prophecy. Estas organizaciones están distribuidas principalmente en distintos sectores de Miami y pueden representar alternativas para quienes buscan asistencia alimentaria.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Victory Outreach
|710 NW 29 Street
|305-636-5311
|Camillus House
|1603 NW 7th Ave
|(305) 374-1065
|St John Baptist Church
|1328 NW 3 Ave
|(305) 371-3212
|Comm Partnership for Homeless
|1550 N Miami Ave
|No indicado
|Miami Rescue Mission
|3553 NW 50th Street
|(305) 571-2273
|De Hostos Senior Center
|2902 NW 2nd Ave
|305-573-6220
|Christ Fellowship - Downtown
|500 NE 1 Ave
|(305) 238-1818
|New Life Baptist Church
|1365 NW 54th St
|(305) 758-7945
|Miami Peniel Church Nazarene
|5801 NE 2nd Ave
|(305) 770-1960
|First Interdenom Haitian Church
|5846 NE 2nd Ave
|(305) 756-8029
|Church of God of Prophecy
|4528 NW 1st Avenue
|(305) 576-4992
Opciones en otras zonas de Miami
Quienes se encuentren en sectores más alejados del centro también pueden considerar Church of the Rock Jesus Christ, en SW 112th Avenue; City Reach Ministries, en SW 128 Street; y Evangel Temple Assemble Of God (Life Impact), en NW 159th Street.
También aparecen Good Sheppard for Christ, en West Dixie Highway; Grove Outreach - St. Hugh Catholic, en Grand Avenue; Haitian Emmanuel Baptist Church, en NE 2nd Avenue; y Harvest Fire Worship Center, en NW 183rd Street.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Church of the Rock Jesus Christ
|22400 SW 112th Avenue
|(305) 233-9449
|City Reach Ministries
|12236 SW 128 Street
|(305) 259-7677
|Evangel Temple Assemble Of God (Life Impact)
|590 NW 159th Street
|(305) 945-4770
|Good Sheppard for Christ
|11886 West Dixie Highway
|(305) 385-8770
|Grove Outreach - St. Hugh Catholic
|3749 Grand Ave.
|(305) 444-8363
|Haitian Emmanuel Baptist Church
|7321 N.E. 2nd Avenue
|(305) 757-7515
|Harvest Fire Worship Center
|2260 N.W. 183rd Street
|(305) 620-2986
Otros recursos disponibles
La relación incluye además Allapattah Community Action, Inc, en NW North River Drive; Bezerra de Menezes Food Pantry, en NW 77th Court; God Is Greater Food Pantry, en SW 132nd Court; y Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus, en SW 119 Avenue.
Entre los recursos restantes figuran Stop Hunger Inc. Miami, Upon This Rock Ministry and Services y otra ubicación registrada de Glory Temple Ministries. En el caso de Upon This Rock Ministry and Services, la dirección aparece como no divulgada, por lo que es especialmente importante comunicarse antes de acudir.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Allapattah Community Action, Inc
|2257 NW North River Drive
|(305) 633-6466
|Bezerra de Menezes Food Pantry
|6450 NW 77th Court
|(305) 477-4148
|God Is Greater Food Pantry
|12205 SW 132nd Ct.
|(305) 259-5445
|Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus
|14266 SW 119 Avenue
|786-370-9036
|Stop Hunger Inc. Miami
|P O Box 611235
|(305) 713-7123
|Upon This Rock Ministry and Services
|Dirección no divulgada
|(813) 551-5723
Antes de acudir a cualquiera de estos lugares entre el 14 y el 17 de septiembre, conviene comunicarse directamente con la organización correspondiente para confirmar la disponibilidad del servicio, los horarios y cualquier requisito que pueda aplicarse. La información proporcionada corresponde a un listado de recursos de alimentos de Miami y no garantiza que todos los centros atiendan durante esas fechas.