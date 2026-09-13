Miami cuenta con distintas organizaciones que ofrecen alimentos y asistencia a personas que atraviesan dificultades económicas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Miami cuenta con distintas organizaciones que ofrecen alimentos y asistencia a personas que atraviesan dificultades económicas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Las personas que necesitan alimentos sin costo en Miami tienen a su disposición diferentes organizaciones que brindan ayuda a través de despensas y bancos de alimentos. La oferta incluye entidades religiosas, centros comunitarios y organizaciones dedicadas a atender a residentes que requieren asistencia.

La información disponible reúne varios puntos de ayuda ubicados en Miami y sus alrededores; sin embargo, el listado no es necesariamente completo y puede incorporar nuevos recursos con el tiempo. Por ello, quienes busquen apoyo pueden revisar las opciones más cercanas a su zona y comunicarse previamente con cada organización.

Despensas y organizaciones de ayuda alimentaria

Entre las alternativas disponibles se encuentran Food For Life Network, ubicada en Biscayne Boulevard; Glory Temple Ministries, en NW 22 Avenue; y Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank, en NW 6 Court. También figura Pass It On Ministries Food Pantry, en NW 7th Avenue, y Ministerio Intl Nuevas Fuerzas, en SW 136 Street.

Otras opciones incluyen Passageway Inc, en NW 10 Avenue; Missionaries of Charity, en NW 17 Street; Volunteers of America of FL, en W Flagler Street; y Holy Comforter Episcopal Church, en SW 13 Avenue. En NW 35 Street se encuentra además Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, mientras que Ministerio Evangelistico opera en NW 36th Street.

OrganizaciónDirecciónTeléfono
Food For Life Network, Inc.3510 Biscayne Blvd., Suite 209(305) 576-3663
Glory Temple Ministries7950 NW 22 Avenue(305) 456-5217
Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank6025 N.W. 6 Court(305) 759-9800
Pass It On Ministries Food Pantry14617 NW 7th Ave(305) 681-1594
Ministerio Intl Nuevas Fuerzas15160 SW 136 Street(305) 255-4407
Passageway Inc2255 NW 10 Ave(305) 635-9106
Missionaries of Charity724 NW 17 St305-545-5699
Volunteers of America of FL1492 W Flagler Street(305) 644-0335
Holy Comforter Episcopal Church150 SW 13 Ave(305) 643-2711
Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry2001 NW 35 Street(305) 635-7413
Ministerio Evangelistico2010 NW 36th Street(305) 635-2858

Más lugares para recibir alimentos sin costo

La lista también incluye Victory Outreach, en NW 29 Street; Camillus House, en NW 7th Avenue; St John Baptist Church, en NW 3 Avenue; y Comm Partnership for Homeless, en N Miami Ave. Asimismo, Miami Rescue Mission funciona en NW 50th Street y De Hostos Senior Center está ubicado en NW 2nd Ave.

En el área de Downtown aparece Christ Fellowship - Downtown, mientras que otras alternativas incluyen New Life Baptist Church, Miami Peniel Church Nazarene, First Interdenom Haitian Church y Church of God of Prophecy. Estas organizaciones están distribuidas principalmente en distintos sectores de Miami y pueden representar alternativas para quienes buscan asistencia alimentaria.

OrganizaciónDirecciónTeléfono
Victory Outreach710 NW 29 Street305-636-5311
Camillus House1603 NW 7th Ave(305) 374-1065
St John Baptist Church1328 NW 3 Ave(305) 371-3212
Comm Partnership for Homeless1550 N Miami AveNo indicado
Miami Rescue Mission3553 NW 50th Street(305) 571-2273
De Hostos Senior Center2902 NW 2nd Ave305-573-6220
Christ Fellowship - Downtown500 NE 1 Ave(305) 238-1818
New Life Baptist Church1365 NW 54th St(305) 758-7945
Miami Peniel Church Nazarene5801 NE 2nd Ave(305) 770-1960
First Interdenom Haitian Church5846 NE 2nd Ave(305) 756-8029
Church of God of Prophecy4528 NW 1st Avenue(305) 576-4992

Opciones en otras zonas de Miami

Quienes se encuentren en sectores más alejados del centro también pueden considerar Church of the Rock Jesus Christ, en SW 112th Avenue; City Reach Ministries, en SW 128 Street; y Evangel Temple Assemble Of God (Life Impact), en NW 159th Street.

También aparecen Good Sheppard for Christ, en West Dixie Highway; Grove Outreach - St. Hugh Catholic, en Grand Avenue; Haitian Emmanuel Baptist Church, en NE 2nd Avenue; y Harvest Fire Worship Center, en NW 183rd Street.

OrganizaciónDirecciónTeléfono
Church of the Rock Jesus Christ22400 SW 112th Avenue(305) 233-9449
City Reach Ministries12236 SW 128 Street(305) 259-7677
Evangel Temple Assemble Of God (Life Impact)590 NW 159th Street(305) 945-4770
Good Sheppard for Christ11886 West Dixie Highway(305) 385-8770
Grove Outreach - St. Hugh Catholic3749 Grand Ave.(305) 444-8363
Haitian Emmanuel Baptist Church7321 N.E. 2nd Avenue(305) 757-7515
Harvest Fire Worship Center2260 N.W. 183rd Street(305) 620-2986

Otros recursos disponibles

La relación incluye además Allapattah Community Action, Inc, en NW North River Drive; Bezerra de Menezes Food Pantry, en NW 77th Court; God Is Greater Food Pantry, en SW 132nd Court; y Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus, en SW 119 Avenue.

Entre los recursos restantes figuran Stop Hunger Inc. Miami, Upon This Rock Ministry and Services y otra ubicación registrada de Glory Temple Ministries. En el caso de Upon This Rock Ministry and Services, la dirección aparece como no divulgada, por lo que es especialmente importante comunicarse antes de acudir.

OrganizaciónDirecciónTeléfono
Allapattah Community Action, Inc2257 NW North River Drive(305) 633-6466
Bezerra de Menezes Food Pantry6450 NW 77th Court(305) 477-4148
God Is Greater Food Pantry12205 SW 132nd Ct.(305) 259-5445
Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus14266 SW 119 Avenue786-370-9036
Stop Hunger Inc. MiamiP O Box 611235(305) 713-7123
Upon This Rock Ministry and ServicesDirección no divulgada(813) 551-5723

Antes de acudir a cualquiera de estos lugares entre el 14 y el 17 de septiembre, conviene comunicarse directamente con la organización correspondiente para confirmar la disponibilidad del servicio, los horarios y cualquier requisito que pueda aplicarse. La información proporcionada corresponde a un listado de recursos de alimentos de Miami y no garantiza que todos los centros atiendan durante esas fechas.

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