Cada familia tiene la oportunidad de acceder a alimentos gratuitos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cada familia tiene la oportunidad de acceder a alimentos gratuitos en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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La ciudad de Miami está brindando una posibilidad de ayuda para sus residentes. Sucede que distintas despensas estarán habilitadas para entregar alimentos gratis desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre. De residir aquí, tienes la gran oportunidad de acceder a productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Si te interesa la idea, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y los puntos de entrega habilitados.

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Muchas familias en esta ciudad pasan complicaciones económicas cada mes, pues necesitan pagar distintas cuentas o deudas. Entonces, ocasiona que sus ingresos se agoten antes de que se finalice el mes.

Ante esta realidad que le toca afrontar a cientos de hogares, los bancos de alimentos de Miami han decidido distribuir alimentos a las despensas aliadas en los días indicados para permitir que estos hogares sientan —en cierta parte— un alivio económico.

Se espera que estos puntos de entrega repartan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Eso sí, existen la posibilidad de que ciertos lugares entreguen artículos de aseo personal y comidas calientes.

Estos productos pueden abastecer hogares por varios días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Estos productos pueden abastecer hogares por varios días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles en Miami del 16 al 18 de octubre

  • Viernes 16 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Matthews Free Will Baptist Church6715 NW 2nd Ct., Miami, FL 3315012 a 2 p.m.
Glory Temple Ministry FP7950 NW 22nd Ave., Miami, FL 33147 11 a.m. a 2 p.m.
Fountain of Life Apostolic Church3505 NW 79th St., Miami, FL 3314710 a.m. a 12 p.m.
N. Miami Church of Nazarene1195 NW 124th St., North Miami, FL 331689 a 11 a.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Sábado 17 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Grove Outreach3749 Grand Ave., Miami, FL 331336 a 7:30 a.m.
Rayfield Family Literacy - Miami1263 NW 67th St., Miami, FL 3314710 a.m. a 12 p.m.
First Haitian COG7140 N Miami Ave., Miami, FL 33150 10 a.m. a 12 p.m.
Comunidad de Cristo1490 SW 67th Ave., Miami, FL 331449 a 11 a.m.
Buddy System301 Westward Dr., Miami, FL 331669 a.m. a 12 p.m.
First Baptist Church of Coral Park8755 SW 16th St., Miami, FL 33165 7:30 a 9:30 a.m.
  • Domingo 18 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Comunidad de Cristo1490 SW 67th Ave., Miami, FL 3314412 a 1 p.m.
Norland SDA Church1175 NW 183rd St., Miami Gardens, FL 331695:30 a 7:30 p.m.
Cada despensa tratará de entregar alimentos a todos los visitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada despensa tratará de entregar alimentos a todos los visitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Para encontrar opciones más cercanas a tu ubicación, te aconsejo que ingreses a la ; con solo introducir tu dirección, barrio o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.

Intenta llevar contigo una credencial que acredite que resides en Miami y acude antes del horario señalado para evitar largas colas en la despensa que planees visitar. Es una excelente oportunidad que no debes desaprovechar, ya que te permitirá ahorrar dinero.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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