La ciudad de Miami está brindando una posibilidad de ayuda para sus residentes. Sucede que distintas despensas estarán habilitadas para entregar alimentos gratis desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre. De residir aquí, tienes la gran oportunidad de acceder a productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Si te interesa la idea, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y los puntos de entrega habilitados.
Muchas familias en esta ciudad pasan complicaciones económicas cada mes, pues necesitan pagar distintas cuentas o deudas. Entonces, ocasiona que sus ingresos se agoten antes de que se finalice el mes.
Ante esta realidad que le toca afrontar a cientos de hogares, los bancos de alimentos de Miami han decidido distribuir alimentos a las despensas aliadas en los días indicados para permitir que estos hogares sientan —en cierta parte— un alivio económico.
Se espera que estos puntos de entrega repartan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Eso sí, existen la posibilidad de que ciertos lugares entreguen artículos de aseo personal y comidas calientes.
Horarios y despensas disponibles en Miami del 16 al 18 de octubre
- Viernes 16 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Matthews Free Will Baptist Church
|6715 NW 2nd Ct., Miami, FL 33150
|12 a 2 p.m.
|Glory Temple Ministry FP
|7950 NW 22nd Ave., Miami, FL 33147
|11 a.m. a 2 p.m.
|Fountain of Life Apostolic Church
|3505 NW 79th St., Miami, FL 33147
|10 a.m. a 12 p.m.
|N. Miami Church of Nazarene
|1195 NW 124th St., North Miami, FL 33168
|9 a 11 a.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Sábado 17 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Grove Outreach
|3749 Grand Ave., Miami, FL 33133
|6 a 7:30 a.m.
|Rayfield Family Literacy - Miami
|1263 NW 67th St., Miami, FL 33147
|10 a.m. a 12 p.m.
|First Haitian COG
|7140 N Miami Ave., Miami, FL 33150
|10 a.m. a 12 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave., Miami, FL 33144
|9 a 11 a.m.
|Buddy System
|301 Westward Dr., Miami, FL 33166
|9 a.m. a 12 p.m.
|First Baptist Church of Coral Park
|8755 SW 16th St., Miami, FL 33165
|7:30 a 9:30 a.m.
- Domingo 18 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave., Miami, FL 33144
|12 a 1 p.m.
|Norland SDA Church
|1175 NW 183rd St., Miami Gardens, FL 33169
|5:30 a 7:30 p.m.
Para encontrar opciones más cercanas a tu ubicación, te aconsejo que ingreses a la plataforma de Feeding South Florida; con solo introducir tu dirección, barrio o código postal, el sistema te arrojará las opciones más favorables.
Intenta llevar contigo una credencial que acredite que resides en Miami y acude antes del horario señalado para evitar largas colas en la despensa que planees visitar. Es una excelente oportunidad que no debes desaprovechar, ya que te permitirá ahorrar dinero.