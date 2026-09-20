Miami cuenta con numerosas organizaciones que brindan alimentos sin costo a personas y familias que necesitan apoyo. Para los días del 21 al 24 de septiembre, existen distintas alternativas distribuidas por varios sectores de la ciudad, desde despensas y bancos de alimentos hasta iglesias y organizaciones comunitarias.
La lista de recursos incluye opciones en zonas como Allapattah, Downtown Miami, Kendall, Little Havana y otros vecindarios. Sin embargo, la disponibilidad puede cambiar y no todos los centros funcionan necesariamente todos los días, por lo que es importante comunicarse previamente con cada organización.
¿Dónde encontrar alimentos gratis en Miami?
Estas son algunas de las opciones que figuran entre los recursos de ayuda alimentaria disponibles en Miami:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Food For Life Network, Inc.
|3510 Biscayne Blvd., Suite 209
|(305) 576-3663
|Glory Temple Ministries
|7950 NW 22 Avenue
|(305) 456-5217
|Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank
|6025 N.W. 6 Court
|(305) 759-9805
|Pass It On Ministries Food Pantry
|14617 NW 7th Ave
|(305) 681-1594
|Ministerio Intl Nuevas Fuerzas
|15160 SW 136 Street
|(305) 255-4407
|Passageway Inc.
|2255 NW 10 Ave
|(305) 635-9106
|Missionaries of Charity
|724 NW 17 St
|(305) 545-5699
|Volunteers of America of FL
|1492 W Flagler Street
|(305) 644-0335
Entre los recursos también aparecen Holy Comforter Episcopal Church, ubicada en 150 SW 13 Ave., y Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, en 2001 NW 35 Street. Sus números de contacto son (305) 643-2711 y (305) 635-7413, respectivamente.
Más despensas y organizaciones de ayuda
Otra parte de la lista está formada por iglesias y organizaciones que ofrecen asistencia en distintos puntos de Miami. Algunas de ellas son Ministerio Evangelístico, en 2010 NW 36th Street; Victory Outreach, en 710 NW 29 Street; y Camillus House, en 1603 NW 7th Ave.
También figuran St John Baptist Church, en 1328 NW 3 Ave.; Comm Partnership for Homeless, en 1550 N Miami Ave.; y Miami Rescue Mission, ubicada en 3553 NW 50th Street. Sus teléfonos de contacto son, respectivamente, (305) 371-3212, sin número indicado en el listado, y (305) 571-2273.
Para adultos mayores también aparece De Hostos Senior Center, ubicado en 2902 NW 2nd Ave., con teléfono (305) 573-6220. Otras alternativas incluyen Christ Fellowship - Downtown, en 500 NE 1 Ave., y New Life Baptist Church, en 1365 NW 54th St.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Miami Rescue Mission
|3553 NW 50th Street
|(305) 571-2273
|De Hostos Senior Center
|2902 NW 2nd Ave.
|(305) 573-6220
|Christ Fellowship - Downtown
|500 NE 1 Ave.
|(305) 238-1818
|New Life Baptist Church
|1365 NW 54th St.
|(305) 758-7945
|Miami Peniel Church Nazarene
|5801 NE 2nd Ave.
|(305) 770-1960
|First Interdenom Haitian Church
|5846 NE 2nd Ave.
|(305) 756-8029
|Church of God of Prophecy
|4528 NW 1st Avenue
|(305) 576-4992
Opciones en Kendall y otras zonas
Las personas que viven en el sur y suroeste de Miami también pueden encontrar recursos en organizaciones como Church of the Rock Jesus Christ, ubicada en 22400 SW 112th Avenue; City Reach Ministries, en 12236 SW 128 Street; y God Is Greater Food Pantry, en 12205 SW 132nd Ct.
En Kendall aparece además Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus, en 14266 SW 119 Avenue, con teléfono 786-370-9036. También se encuentra Bezerra de Menezes Food Pantry, en 6450 NW 77th Court, con teléfono (305) 477-4148.
Otras alternativas incluyen Grove Outreach - St. Hugh Catholic, en 3749 Grand Ave.; Haitian Emmanuel Baptist Church, en 7321 N.E. 2nd Avenue; y Harvest Fire Worship Center, en 2260 N.W. 183rd Street.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Church of the Rock Jesus Christ
|22400 SW 112th Avenue
|(305) 233-9449
|City Reach Ministries
|12236 SW 128 Street
|(305) 259-7677
|Bezerra de Menezes Food Pantry
|6450 NW 77th Court
|(305) 477-4148
|God Is Greater Food Pantry
|12205 SW 132nd Ct.
|(305) 259-5445
|Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus
|14266 SW 119 Avenue
|786-370-9036
|Grove Outreach - St. Hugh Catholic
|3749 Grand Ave.
|(305) 444-8363
|Haitian Emmanuel Baptist Church
|7321 N.E. 2nd Avenue
|(305) 757-7515
|Harvest Fire Worship Center
|2260 N.W. 183rd Street
|(305) 620-2986
Finalmente, el listado incluye Allapattah Community Action, Inc., en 2257 NW North River Drive, con teléfono (305) 633-6466; Stop Hunger Inc. Miami, cuyo teléfono es (305) 713-7123; y Upon This Rock Ministry and Services, que figura con una dirección no divulgada y teléfono (813) 551-5723.
Es importante tener en cuenta que este directorio no es necesariamente una lista completa de todos los recursos de alimentos disponibles en Miami. Antes de trasladarse a cualquiera de estos lugares entre el 21 y el 24 de septiembre, lo más recomendable es llamar para preguntar si ofrecen alimentos ese día, cuáles son los requisitos y si todavía cuentan con suministros.
Además, algunos centros pueden establecer horarios específicos, límites de atención o condiciones para recibir la ayuda. Tener a mano la dirección y el número telefónico puede facilitar la búsqueda de la opción más cercana y evitar un viaje innecesario.