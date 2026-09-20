Miami cuenta con diferentes organizaciones que ofrecen alimentos y asistencia a personas que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Miami cuenta con diferentes organizaciones que ofrecen alimentos y asistencia a personas que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

cuenta con numerosas organizaciones que brindan alimentos sin costo a personas y familias que necesitan apoyo. Para los días del 21 al 24 de septiembre, existen distintas alternativas distribuidas por varios sectores de la ciudad, desde despensas y bancos de alimentos hasta iglesias y organizaciones comunitarias.

La lista de recursos incluye opciones en zonas como Allapattah, Downtown Miami, Kendall, Little Havana y otros vecindarios. Sin embargo, la disponibilidad puede cambiar y no todos los centros funcionan necesariamente todos los días, por lo que es importante comunicarse previamente con cada organización.

Entre las opciones aparecen despensas, iglesias, centros comunitarios y organizaciones de ayuda social distribuidas por distintos sectores de la ciudad. (Foto referencial: Magnific)
Entre las opciones aparecen despensas, iglesias, centros comunitarios y organizaciones de ayuda social distribuidas por distintos sectores de la ciudad. (Foto referencial: Magnific)

¿Dónde encontrar alimentos gratis en Miami?

Estas son algunas de las opciones que figuran entre los recursos de ayuda alimentaria disponibles en Miami:

OrganizaciónDirecciónTeléfono
Food For Life Network, Inc.3510 Biscayne Blvd., Suite 209(305) 576-3663
Glory Temple Ministries7950 NW 22 Avenue(305) 456-5217
Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank6025 N.W. 6 Court(305) 759-9805
Pass It On Ministries Food Pantry14617 NW 7th Ave(305) 681-1594
Ministerio Intl Nuevas Fuerzas15160 SW 136 Street(305) 255-4407
Passageway Inc.2255 NW 10 Ave(305) 635-9106
Missionaries of Charity724 NW 17 St(305) 545-5699
Volunteers of America of FL1492 W Flagler Street(305) 644-0335

Entre los recursos también aparecen Holy Comforter Episcopal Church, ubicada en 150 SW 13 Ave., y Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, en 2001 NW 35 Street. Sus números de contacto son (305) 643-2711 y (305) 635-7413, respectivamente.

Más despensas y organizaciones de ayuda

Otra parte de la lista está formada por iglesias y organizaciones que ofrecen asistencia en distintos puntos de Miami. Algunas de ellas son Ministerio Evangelístico, en 2010 NW 36th Street; Victory Outreach, en 710 NW 29 Street; y Camillus House, en 1603 NW 7th Ave.

También figuran St John Baptist Church, en 1328 NW 3 Ave.; Comm Partnership for Homeless, en 1550 N Miami Ave.; y Miami Rescue Mission, ubicada en 3553 NW 50th Street. Sus teléfonos de contacto son, respectivamente, (305) 371-3212, sin número indicado en el listado, y (305) 571-2273.

Para adultos mayores también aparece De Hostos Senior Center, ubicado en 2902 NW 2nd Ave., con teléfono (305) 573-6220. Otras alternativas incluyen Christ Fellowship - Downtown, en 500 NE 1 Ave., y New Life Baptist Church, en 1365 NW 54th St.

OrganizaciónDirecciónTeléfono
Miami Rescue Mission3553 NW 50th Street(305) 571-2273
De Hostos Senior Center2902 NW 2nd Ave.(305) 573-6220
Christ Fellowship - Downtown500 NE 1 Ave.(305) 238-1818
New Life Baptist Church1365 NW 54th St.(305) 758-7945
Miami Peniel Church Nazarene5801 NE 2nd Ave.(305) 770-1960
First Interdenom Haitian Church5846 NE 2nd Ave.(305) 756-8029
Church of God of Prophecy4528 NW 1st Avenue(305) 576-4992

Opciones en Kendall y otras zonas

Las personas que viven en el sur y suroeste de Miami también pueden encontrar recursos en organizaciones como Church of the Rock Jesus Christ, ubicada en 22400 SW 112th Avenue; City Reach Ministries, en 12236 SW 128 Street; y God Is Greater Food Pantry, en 12205 SW 132nd Ct.

En Kendall aparece además Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus, en 14266 SW 119 Avenue, con teléfono 786-370-9036. También se encuentra Bezerra de Menezes Food Pantry, en 6450 NW 77th Court, con teléfono (305) 477-4148.

Otras alternativas incluyen Grove Outreach - St. Hugh Catholic, en 3749 Grand Ave.; Haitian Emmanuel Baptist Church, en 7321 N.E. 2nd Avenue; y Harvest Fire Worship Center, en 2260 N.W. 183rd Street.

OrganizaciónDirecciónTeléfono
Church of the Rock Jesus Christ22400 SW 112th Avenue(305) 233-9449
City Reach Ministries12236 SW 128 Street(305) 259-7677
Bezerra de Menezes Food Pantry6450 NW 77th Court(305) 477-4148
God Is Greater Food Pantry12205 SW 132nd Ct.(305) 259-5445
Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus14266 SW 119 Avenue786-370-9036
Grove Outreach - St. Hugh Catholic3749 Grand Ave.(305) 444-8363
Haitian Emmanuel Baptist Church7321 N.E. 2nd Avenue(305) 757-7515
Harvest Fire Worship Center2260 N.W. 183rd Street(305) 620-2986

Finalmente, el listado incluye Allapattah Community Action, Inc., en 2257 NW North River Drive, con teléfono (305) 633-6466; Stop Hunger Inc. Miami, cuyo teléfono es (305) 713-7123; y Upon This Rock Ministry and Services, que figura con una dirección no divulgada y teléfono (813) 551-5723.

Es importante tener en cuenta que este directorio no es necesariamente una lista completa de todos los recursos de alimentos disponibles en Miami. Antes de trasladarse a cualquiera de estos lugares entre el 21 y el 24 de septiembre, lo más recomendable es llamar para preguntar si ofrecen alimentos ese día, cuáles son los requisitos y si todavía cuentan con suministros.

Además, algunos centros pueden establecer horarios específicos, límites de atención o condiciones para recibir la ayuda. Tener a mano la dirección y el número telefónico puede facilitar la búsqueda de la opción más cercana y evitar un viaje innecesario.

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