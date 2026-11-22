Los residentes de Miami tienen una buena oportunidad de ahorro con el reciente brindado por Feeding South Florida. Sucede que, del 23 al 26 de noviembre, decenas de despensas abrirán sus puertas para que las familias se acerquen y accedan a alimentos gratis. En caso estés interesado por aprovechar este beneficio, sigue leyendo este párrafo para conocer los detalles más completos de esta iniciativa.

Esta ayuda está dirigida para todas las familias que atraviesan problemas económicos. Para esta ocasión, el banco de alimentos no cobrará algún dólar para entregar estos productos nutritivos.

De esa manera, cada familia puede seguir ahorrando y así invertir ese dinero en el pago de otras cuentas o deudas. Como es de conocimiento, la alimentación representa uno de los gastos principales de todo hogar.

Es posible que cada despesa entregue proteínas, lácteos, verduras, frutas, legumbres, enlatados y otras opciones nutritivas. También existe la posibilidad de la repartición de artículos de aseo personal o comida caliente.

Cada persona podrá recibir una caja de alimentos en una de las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / FaustFoto

Horarios y despensas habilitadas en Miami del 23 al 26 de noviembre

Lunes 23 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Mas Access 2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Bethsaida SDA Church 10185 NW 7th Ave, Miami, FL 33150 2 a 3 p.m. Iglesia de Dios Pent 1751 NW 115th St, Miami, FL 33167 5 a 7:30 p.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Martes 24 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Miami Dade Community Services 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a.m. a 4 p.m. Curley’s House 6025 NW 6th Ct, Miami, FL 33127 11 a.m. 3 p.m. Remar USA 1871 NW 62nd St, Miami, FL 33147 11 a.m. a 1 p.m. Glory Temple Ministry FP 7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147 11 a.m. a 2 p.m. Mas Access 2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Bible Baptist Church 9801 NW 24th Ave, Miami, FL 33147 7 a 9 a.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Miércoles 25 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Miami Dade Community Services 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a.m. a 4 p.m. Sunshine Community Group 3990 West Flagler St, Miami, FL 33134 10 a.m. a 1 p.m. First Inter. Haitian Church 5832 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137 1 a 2 p.m. Mas Access 2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Jueves 26 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Miami Dade Community Services 1901 SW 1st St, Miami, FL 33135 10 a.m. a 4 p.m. Ephphatha Baptist Church 157 NE 78th St, Miami, FL 33138 3 a 5:30 p.m. Mas Access 2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Ebenezer Spanish SDA Church 6566 SW 33rd St, Miami, FL 33155 2 a 5 p.m. New Revelation Church 777 NW 106th St, Miami, FL 33150 4 a 6 p.m. Mispa Missionary Community Church 11648 NW 7th Ave, Miami, FL 33168 7 a.m. a 1 p.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

No se descarta la entrega de comidas calientes en ciertas despensas de Miami. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Estas opciones brindadas te quedan lejanas? De ser así, la plataforma de Feeding South Florida te facilita mejores despensas. Para ello, necesitas escribir tu dirección o código postal en el sistema para que obtenga alternativas más cercanas.

Son cuatro fechas donde podrás acercarte a una despensa para recibir estos alimentos. Recuerda acudir antes de la hora pactada y llevar alguna identificación que acredite tu estancia en esta ciudad de Florida.