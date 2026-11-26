Si resides en Miami y buscas ciertos beneficios para ahorrar los gastos del hogar, se ha presentado una gran oportunidad que te interesará descubrir. Del 27 al 29 de noviembre, distintas despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis a los interesados. Si quieres aprovechar este beneficio, te invito a leer las siguientes líneas para que sepas los detalles completos.

Hay familias que tienen complicaciones económicas en estos días. Sucede que sus ingresos no le permiten solventar todos los gastos que tienen el hogar, ocasionando que presenten estrés.

Ante esta situación, Feeding South Florida ha distribuido cientos de kilos de alimentos a sus despensas aliadas con el propósito de que cada una reparta en cajas a las familias más necesitadas. De esa manera, permite que puedan ahorrar más dinero de lo esperado.

Cada persona interesada podrá recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones nutritivas, aunque no se descarta la entrega de artículos de aseo personal y comida caliente.

Algunas despensas entregarán comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Photographer: Julia Filirovska

Horarios y despensas habilitadas en Miami del 27 al 29 de noviembre

Viernes 27 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. Matthews Free Will Baptist Church 6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150 12 a 2 p.m. Glory Temple Ministry FP 7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147 11 a.m. a 2 p.m. Mas Access 2955 NW 75th St, Miami, FL 33147 9:30 a.m. a 4 p.m. Unity Pentecostal COG 801 NW 111th St, North Miami, FL 33168 5:30 a 6:30 p.m. Centro Comunitario AFE Miami 6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Sábado 28 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Salvation Army Miami FP + SK 1907 NW 38th St, Miami, FL 33142 9:30 a 11:30 a.m. Grove Outreach 3749 Grand Ave, Miami, FL 33133 6 a 7:30 a.m. First Haitian COG 7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150 10 a.m. a 12 p.m. Comunidad de Cristo 1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 9 a 11 a.m. Faithful Deliverance Temple 769 NW 111th St, Miami, FL 33168 12 a 2 p.m. N. Miami Church of Nazarene 1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168 9 a 11 a.m. First Baptist Church of Coral Park 8755 SW 16th St, Miami, FL 33165 7:30 a 9:30 a.m. N. Miami Ave COG 14250 N Miami Ave, Miami, FL 33168 7 a 9 a.m.

Domingo 29 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Miami Bethany Church of the Nazarene 1751 NW 36th St, Miami, FL 33142 3 a 6 p.m. Rayfield Family Literacy - Miami 1263 NW 67th St, Miami, FL 33147 1 a 3 p.m. Comunidad de Cristo 1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144 12 a 1 p.m.

Además de frutas y verduras, los interesados pueden recibir enlatados o embolsados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Alguna despensa te queda lejana? Para solucionar este inconveniente, puedes visitar la plataforma de Feeding South Florida ; solo necesitas ingresar en el buscador tu dirección o código postal para que el sistema te arroje las opciones más cercanas.

Es una excelente oportunidad que te permitirá ahorrar más dinero. Ten en cuenta los horarios, pues es posible que se registren largas colas en ciertas despensas.