Si estás buscando alimentos gratis en Miami del 28 al 30 de agosto, existen diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y despensas que pueden ofrecer asistencia alimentaria. La disponibilidad, los horarios y los requisitos pueden variar, por lo que es recomendable comunicarse directamente con cada lugar antes de acudir.

La ciudad y el condado cuentan además con recursos oficiales para orientar a las personas que necesitan comida. Miami-Dade mantiene un portal con opciones de distribución de alimentos y recomienda utilizar el servicio 211 Miami para conocer sitios de ayuda disponibles y otros programas de asistencia.

Opciones para conseguir alimentos gratis en Miami

Entre las organizaciones incluidas en el listado se encuentra Food For Life Network, ubicada en 3510 Biscayne Blvd., Suite 209, Miami, FL 33137. Para consultar sobre la asistencia disponible se puede llamar al (305) 576-3663.

Otra alternativa es Glory Temple Ministries, localizada en 7950 NW 22 Avenue, Miami, FL 33147. La organización puede ser contactada en el (305) 456-5217 para conocer sus servicios y disponibilidad.

También aparece Curleys House of Style - Hope Relief Food Bank, en 6025 N.W. 6 Court, Miami, FL 33127. Su número de teléfono es (305) 759-9805, mientras que Pass It On Ministries Food Pantry, ubicada en 14617 NW 7th Ave., puede ser contactada al (305) 681-1594.

Entre las opciones aparecen Food For Life Network, Curleys House of Style, Camillus House y Miami Rescue Mission, entre otras. (Foto: Pexels / Imagen referencial)

Más despensas y organizaciones que ofrecen ayuda

En otras zonas de Miami también aparecen recursos como Missionaries of Charity, en 724 NW 17 St.; Volunteers of America of FL, en 1492 W Flagler Street; y Holy Comforter Episcopal Church, en 150 SW 13 Ave. Sus teléfonos son, respectivamente, 305-545-5699, (305) 644-0335 y (305) 643-2711.

Entre las alternativas también figuran Ebenezer United Methodist Church - Food Pantry, en 2001 NW 35 Street, y Ministerio Evangelístico, en 2010 NW 36th Street. Ambos se encuentran en el área de Miami y pueden ser contactados en el (305) 635-7411 y (305) 635-2858, respectivamente.

Para personas que necesitan otros servicios además de alimentos, Camillus House, en 1603 NW 7th Ave., y Miami Rescue Mission, en 3553 NW 50th Street, también aparecen en el listado.

Camillus House puede ser contactada al (305) 374-1065 y Miami Rescue Mission al (305) 571-2273. Una guía de recursos de la ciudad identifica a Camillus House y Miami Rescue Mission entre los lugares que han ofrecido comidas a personas que se encuentran sin vivienda.

Otras opciones en diferentes zonas

La lista incluye además Feed Miami Food Pantry - Kendall Campus, en 14266 SW 119 Avenue; God Is Greater Food Pantry, en 12205 SW 132nd Ct.; City Reach Ministries, en 12236 SW 128 Street; y Grove Outreach - St. Hugh Catholic, en 3749 Grand Ave.

También figuran Bezerra de Menezes Food Pantry, Allapattah Community Action, Haitian Emmanuel Baptist Church, Harvest Fire Worship Center y Church of the Rock Jesus Christ, entre otras organizaciones distribuidas por diferentes áreas de Miami y sus alrededores.

Se recomienda contactar previamente con cada organización para confirmar horarios, requisitos y disponibilidad. (Foto: Pexels / Imagen referencial)

Es importante tener en cuenta que el listado de recursos no garantiza que cada organización entregue alimentos específicamente durante los tres días indicados.

Por eso, antes de desplazarte, lo más recomendable es llamar al lugar elegido para confirmar si habrá alimentos disponibles, cuál es el horario de atención y si existe algún requisito para recibir la ayuda.

Además, el programa oficial de comidas de verano de Miami-Dade para niños y adolescentes de hasta 18 años funcionó en 2026 hasta el 12 de agosto, por lo que no debe confundirse con los recursos comunitarios permanentes o despensas de alimentos que aparecen en esta lista.