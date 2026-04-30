Si estás pasando por un momento económico complicado, hay buenas noticias para comenzar mayo. Gracias a iniciativas de organizaciones comunitarias, podrás acceder a alimentos gratis en Nueva Jersey en fechas específicas, con productos pensados para apoyar tu alimentación sin afectar tu bolsillo.

Para este fin de semana del 01 al 03 de mayo, organizaciones como Interfaith Food Pantry Network llevarán a cabo diversas jornadas de entrega de víveres; se distribuirán productos frescos de temporada, alimentos de despensa básica y proteínas congeladas.

Los programas de alimentos gratis en Nueva Jersey buscan aliviar la carga económica de quienes más lo necesitan. | Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Dónde conseguir alimentos gratis en Nueva Jersey

A continuación, te dejo los puntos confirmados, horarios y lo que necesitas saber para participar.

📅 Fecha ⏰ Horario 📍 Lugar 📝 Detalles Viernes 01 de mayo Según turno asignado 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ Farmer’s Market

. Es obligatorio registrarse previamente y elegir un horario específico para recibir alimentos. Sábado 02 de mayo 10:00 a.m. – 10:45 a.m. 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ Distribución regular de alimentos. Se recomienda llegar con anticipación. Domingo 03 de mayo — — No habrá entrega de alimentos gratis en esta fecha.

Requisitos para recibir alimentos gratis en Nueva Jersey

Para evitar inconvenientes al recibir alimentos gratis en Estados Unidos, ten en cuenta lo siguiente:

En el caso del viernes 01 de mayo , debes registrarte previamente y seleccionar un horario para participar en el Farmer’s Market .

, debes registrarte previamente y seleccionar un horario para participar en el . Llevar identificación puede ser útil, aunque no siempre es obligatoria.

Se recomienda acudir temprano, ya que los alimentos pueden agotarse.

Es importante informarse sobre fechas y requisitos para aprovechar los alimentos gratis en Nueva Jersey. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Recomendación importante

Estas jornadas suelen tener alta demanda, especialmente a inicios de mes. Por eso, organizarte con tiempo y verificar tu registro (cuando sea necesario) puede marcar la diferencia para asegurar tu acceso a los alimentos.

Este tipo de iniciativas buscan brindar un apoyo real a las familias, así que si lo necesitas, no dudes en aprovechar este recurso.

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