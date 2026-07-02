Para miles de familias en Estados Unidos, pagar lo esencial se ha vuelto cada vez más difícil por la dura situación económica, y en muchos hogares ya ni siquiera alcanza para comprar comida, lo que genera más tensión y preocupación. Si estás pasando por algo parecido, hay una buena noticia: varias organizaciones reparten alimentos gratis en diferentes lugares. Si vives en Nueva Jersey, aquí te detallamos qué centros están entregando despensas y en qué horarios puedes acudir, desde el viernes 3 al domingo 5 de julio, sin tener que pagar nada. Además, no te pedirán datos sobre tu estatus migratorio, así que puedes asistir sin miedo.

Una familia de inmigrantes recogiendo alimentos gratis en uno de los tantos puntos de distribución de despensas en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 3 AL 5 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026:

ENTREGA VIERNES 3 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 3 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario Abundant Life Christian Ctr. 2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810 732-508-0734 8:00 AM – 11:00 AM Calvary Chapel of Old Bridge 139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857 732-679-4837 10:30 AM – 12:30 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM – 2:00 PM Unity Square/Catholic Charities of Metuchen 81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:30 AM – 12:00 PM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM – 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM – 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM – 4:00 PM Fish, INC 450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM – 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM – 2:30 PM PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida) 104 Union St – Temporary Location, Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM – 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM Rahway Food For Friends 1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065 732-540-1432 9:00 AM – 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 4 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 4 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario Grace Christian Fellowship Ministries 40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857 732-251-2066 9:00 AM – 12:30 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM – 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM – 10:30 AM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873 732-246-0009 9:00 AM – 12:00 PM Hands of Hope 2136 Woodbridge Avenue, Edison, NJ 08817 732-236-3330 10:30 AM – 1:30 PM ELCC (Eternal Life Christian Center) 322 Franklin Blvd, Somerset, NJ 08873 732-846-9153 8:30 AM – 12:30 PM The Society St. Vincent Depaul 230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861 732-548-4317 9:45 AM – 12:45 PM Trinity Episcopal Church 650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095 732-326-2240 10:00 AM – 11:30 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM FoodBank Network of Somerset-Raritan 28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869 732-560-1813 9:30 AM – 12:00 PM Metropolitan Community Service 1003 West 4th Street, Plainfield, NJ 07063 201-249-0368 2:00 PM – 4:00 PM Favor Ministries 1176 Roosevelt Avenue, W. Carteret, NJ 07008 732-688-7039 9:00 AM – 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 5 de julio:

Organización Dirección Teléfono Horario Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM – 8:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM Alfred R. Lundy Sr. Community Center 6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342 609-992-6301 12:00 PM – 2:00 PM Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM – 12:00 PM Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM – 1:00 PM Oheb Shalom Cong 170 Scotland Rd, South Orange, NJ 07050 917-885-8036 9:00 AM – 1:00 PM Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 857-417-3050 1:30 PM – 4:30 PM Market Street Mission 9 Market St, Morristown, NJ 07960 973-993-2875 7:00 AM – 4:30 PM Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM – 6:00 PM Meadowlands Area YMCA 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073 201-955-5300 8:00 AM – 11:00 AM Trinity Assembly of God (Feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM – 1:00 PM Nourish NJ 347 South Salem Street, Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM – 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo 75 Cedar St, Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM – 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St, Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM – 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM – 1:00 PM Calvary Temple – Compassion In 1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM – 9:00 AM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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