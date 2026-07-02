Muchos de estos centros de reparto permiten el acceso sin preguntar por el estatus migratorio, lo que ofrece un respiro a personas indocumentadas que atraviesan dificultades para cubrir la comida del hogar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Muchos de estos centros de reparto permiten el acceso sin preguntar por el estatus migratorio, lo que ofrece un respiro a personas indocumentadas que atraviesan dificultades para cubrir la comida del hogar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Para miles de familias en Estados Unidos, pagar lo esencial se ha vuelto cada vez más difícil por la dura situación económica, y en muchos hogares ya ni siquiera alcanza para comprar comida, lo que genera más tensión y preocupación. Si estás pasando por algo parecido, hay una buena noticia: varias organizaciones reparten . Si vives en Nueva Jersey, aquí te detallamos qué y en qué horarios puedes acudir, desde el viernes 3 al domingo 5 de julio, sin tener que pagar nada. Además, no te pedirán datos sobre tu estatus migratorio, así que puedes asistir sin miedo.

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Una familia de inmigrantes recogiendo alimentos gratis en uno de los tantos puntos de distribución de despensas en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una familia de inmigrantes recogiendo alimentos gratis en uno de los tantos puntos de distribución de despensas en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 3 AL 5 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026:

ENTREGA VIERNES 3 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 3 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Abundant Life Christian Ctr.2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 AM – 11:00 AM
Calvary Chapel of Old Bridge139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 AM – 12:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM – 2:00 PM
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:30 AM – 12:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM – 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM – 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM – 4:00 PM
Fish, INC450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854732-356-00819:00 AM – 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM – 2:30 PM
PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)104 Union St – Temporary Location, Carteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM – 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
Rahway Food For Friends1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065732-540-14329:00 AM – 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 4 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 4 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Grace Christian Fellowship Ministries40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857732-251-20669:00 AM – 12:30 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM – 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM – 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00099:00 AM – 12:00 PM
Hands of Hope2136 Woodbridge Avenue, Edison, NJ 08817732-236-333010:30 AM – 1:30 PM
ELCC (Eternal Life Christian Center)322 Franklin Blvd, Somerset, NJ 08873732-846-91538:30 AM – 12:30 PM
The Society St. Vincent Depaul230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 AM – 12:45 PM
Trinity Episcopal Church650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095732-326-224010:00 AM – 11:30 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869732-560-18139:30 AM – 12:00 PM
Metropolitan Community Service1003 West 4th Street, Plainfield, NJ 07063201-249-03682:00 PM – 4:00 PM
Favor Ministries1176 Roosevelt Avenue, W. Carteret, NJ 07008732-688-70399:00 AM – 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 5 de julio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM – 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342609-992-630112:00 PM – 2:00 PM
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 AM – 12:00 PM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102973-589-210412:00 PM – 1:00 PM
Oheb Shalom Cong170 Scotland Rd, South Orange, NJ 07050917-885-80369:00 AM – 1:00 PM
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street, Orange, NJ 07050857-417-30501:30 PM – 4:30 PM
Market Street Mission9 Market St, Morristown, NJ 07960973-993-28757:00 AM – 4:30 PM
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 PM – 6:00 PM
Meadowlands Area YMCA390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073201-955-53008:00 AM – 11:00 AM
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM – 1:00 PM
Nourish NJ347 South Salem Street, Dover, NJ 07801862-397-003011:00 AM – 2:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St, Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 PM – 4:00 PM
Eva’s Village393 Main St, Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM – 12:30 PM
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 AM – 1:00 PM
Calvary Temple – Compassion In1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 AM – 9:00 AM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca tu .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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