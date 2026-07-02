Para miles de familias en Estados Unidos, pagar lo esencial se ha vuelto cada vez más difícil por la dura situación económica, y en muchos hogares ya ni siquiera alcanza para comprar comida, lo que genera más tensión y preocupación. Si estás pasando por algo parecido, hay una buena noticia: varias organizaciones reparten alimentos gratis en diferentes lugares. Si vives en Nueva Jersey, aquí te detallamos qué centros están entregando despensas y en qué horarios puedes acudir, desde el viernes 3 al domingo 5 de julio, sin tener que pagar nada. Además, no te pedirán datos sobre tu estatus migratorio, así que puedes asistir sin miedo.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 3 AL 5 DE JULIO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 3 al domingo 5 de julio de 2026:
ENTREGA VIERNES 3 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 3 de julio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Abundant Life Christian Ctr.
|2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 AM – 11:00 AM
|Calvary Chapel of Old Bridge
|139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 AM – 12:30 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 AM – 2:00 PM
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:30 AM – 12:00 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|Fish, INC
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM – 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM
|PROJEKT HOPE (Iglesia Manatial De Vida)
|104 Union St – Temporary Location, Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 PM – 6:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|Rahway Food For Friends
|1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 AM – 2:00 PM
ENTREGA SÁBADO 4 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 4 de julio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Grace Christian Fellowship Ministries
|40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2066
|9:00 AM – 12:30 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM – 10:30 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 AM – 12:00 PM
|Hands of Hope
|2136 Woodbridge Avenue, Edison, NJ 08817
|732-236-3330
|10:30 AM – 1:30 PM
|ELCC (Eternal Life Christian Center)
|322 Franklin Blvd, Somerset, NJ 08873
|732-846-9153
|8:30 AM – 12:30 PM
|The Society St. Vincent Depaul
|230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 AM – 12:45 PM
|Trinity Episcopal Church
|650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095
|732-326-2240
|10:00 AM – 11:30 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|FoodBank Network of Somerset-Raritan
|28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 AM – 12:00 PM
|Metropolitan Community Service
|1003 West 4th Street, Plainfield, NJ 07063
|201-249-0368
|2:00 PM – 4:00 PM
|Favor Ministries
|1176 Roosevelt Avenue, W. Carteret, NJ 07008
|732-688-7039
|9:00 AM – 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 5 de julio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 AM – 8:00 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM – 10:00 AM; 11:30 AM – 1:00 PM; 5:00 PM – 7:00 PM
|Alfred R. Lundy Sr. Community Center
|6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342
|609-992-6301
|12:00 PM – 2:00 PM
|Ship
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 AM – 12:00 PM
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 PM – 1:00 PM
|Oheb Shalom Cong
|170 Scotland Rd, South Orange, NJ 07050
|917-885-8036
|9:00 AM – 1:00 PM
|Redeemed Christian Church of God Orange
|180 Main Street, Orange, NJ 07050
|857-417-3050
|1:30 PM – 4:30 PM
|Market Street Mission
|9 Market St, Morristown, NJ 07960
|973-993-2875
|7:00 AM – 4:30 PM
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 PM – 6:00 PM
|Meadowlands Area YMCA
|390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073
|201-955-5300
|8:00 AM – 11:00 AM
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 PM – 1:00 PM
|Nourish NJ
|347 South Salem Street, Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 AM – 2:00 PM
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St, Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 PM – 4:00 PM
|Eva’s Village
|393 Main St, Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 PM – 12:30 PM
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 AM – 1:00 PM
|Calvary Temple – Compassion In
|1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 AM – 9:00 AM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 26 al domingo 28 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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