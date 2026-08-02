Si radicas en Nueva Jersey y el dinero no te alcanza, tenemos una buena noticia: diversas organizaciones repartirán alimentos gratis del 3 y el 6 de agosto. Así que puedes acercarte a uno de los centros de distribución sin ningún temor, pues no te pedirán tu estatus migratorio. Acude solo, con tu pareja, hijos o cualquier otro familiar, además de pasar la voz a tus vecinos para que aprovechen en llenar la despensa en esta época de inflación. Para que sepas a qué lugar acudir, te dejamos las direcciones exactas y horario exacto. Te comentamos que en estas jornadas se entregan productos básicos como frutas, verduras, enlatados y otros artículos de primera necesidad.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 3 AL 6 DE AGOSTO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 3 al jueves 6 de agosto de 2026:
ENTREGA LUNES 3 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 3 de agosto:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horarios de entrega (3 de agosto)
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|Salvation Army – New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM – 10:00 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM – 7:00 PM
|First Presbyterian Church (South Amboy)
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM – 3:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|4:30 PM – 5:30 PM
|First Presbyterian Church (Woodbridge)
|600 Rahway Avenue, Woodbridge, NJ 07095
|732-634-1024
|9:00 AM – 11:00 AM
|Fish, INC
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM – 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM
ENTREGA MARTES 4 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 4 de agosto:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horarios de entrega (4 de agosto)
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|10:00 AM – 12:00 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM – 12:00 PM
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|10:00 AM – 12:00 PM
|Unity Square / Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 AM – 1:30 PM
|Salvation Army – New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM – 2:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|Love Thy Neighbor (Abundant Life Worship Center)
|200 Jefferson St, Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-4604
|5:00 PM – 6:15 PM
|Feeding Hands Pantry
|186 Route 206, Hillsborough, NJ 08844
|908-397-6452
|11:00 AM – 1:30 PM; 6:30 PM – 8:30 PM
|Cape Atlantic Poverty Task Force
|131 E. Central Ave, Blue Anchor, NJ 08037
|609-287-6525
|4:00 PM – 7:00 PM
|St. Cecelia Food Pantry
|45 Wilus Way, Iselin, NJ 08830
|732-283-0150
|10:00 AM – 2:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 5 de agosto:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horarios de entrega (5 de agosto)
|St. Peters Community Dev. Corp
|505 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|—
|5:00 PM – 6:30 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|Salvation Army – New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM – 2:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM – 12:00 PM
|The Mercy House
|282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-5293
|8:00 AM – 10:00 AM
|Raritan Bay Area YMCA
|392 Smith Street, Perth Amboy, NJ 08861
|—
|1:00 PM – 3:00 PM
|Heaven’s Helpers
|393 Pearl St, Woodbridge, NJ 07095
|732-501-7972
|12:00 PM – 3:00 PM
|Hammonton Family Success Center (AtlantiCare)
|310 Bellevue Ave, Hammonton, NJ 08037
|609-567-2900
|10:00 AM – 12:00 PM; 4:00 PM – 5:00 PM
|Fish, INC
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM – 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM
ENTREGA JUEVES 6 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 6 de agosto:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horarios de entrega (6 de agosto)
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|12:00 PM – 2:00 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM – 11:30 AM; 1:30 PM – 3:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM – 12:00 PM
|Jewish Family Services – Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM – 4:00 PM
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|6:00 PM – 7:30 PM
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 AM – 10:00 AM
|Salvation Army – New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM – 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM – 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM – 7:00 PM
|First Presbyterian Church (South Amboy)
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM – 3:00 PM
|Be the Change NJ
|19 South 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 AM – 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM – 4:00 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM – 12:00 PM
|Peter’s Pantry
|183 Rector St, Perth Amboy, NJ 08861
|732-742-3205
|10:00 AM – 12:00 PM
|Salvation Army – Perth Amboy
|433 State St, Perth Amboy, NJ 08861
|—
|10:30 AM – 12:30 PM
|Zion Hill Baptist Church Food Pantry
|450 Highland Avenue, Piscataway, NJ 08854
|732-463-7776
|8:30 AM – 10:00 AM
|Heaven’s Helpers
|393 Pearl St, Woodbridge, NJ 07095
|732-501-7972
|11:00 AM – 2:00 PM
|Trinity Episcopal Church
|650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095
|732-326-2240
|4:00 PM – 6:00 PM
|Hope Exists Foundation Inc – Hammonton
|226 French Street, Hammonton, NJ 08037
|609-910-3395
|10:00 AM – 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM – 2:30 PM; 5:00 PM – 8:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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