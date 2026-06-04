Llega el primer fin de semana de junio y el dinero no te alcanza para hacer las compras y preparar la comida para ti o tu familia. Aunque de seguro la preocupación te embarga, tranquilo que hay una buena noticia: diversas organizaciones distribuirán alimentos gratis del 5 al 7 de junio en Nueva Jersey, así que si te encuentras pasando por un momento económico difícil podrás acercarte con normalidad a uno de los puntos de entrega, donde para tu tranquilidad no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria. A continuación, las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.

Una mujer en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 5 AL 7 DE JUNIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 5 al domingo 7 de junio de 2026:

ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:

DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO Calvary Chapel of Old Bridge 139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857 732-679-4837 10:30 AM - 12:30 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa) Unity Square/Catholic Charities of Metuchen 81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:30 AM - 12:00 PM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901 732-5451477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida) 104 Union St - Temporary Location Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM - 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM

11:30 AM - 1:00 PM

5:00 PM - 7:00 PM Rahway Food For Friends 1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065 732-540-1432 9:00 AM - 2:00 PM Salvation Army - Plainfield 615 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060 973-647-7712 9:30 AM - 2:30 PM Codi-Food Pantry 901 Atlantic Avenue Egg Harbor City, NJ 08215 267-701-5374 8:30 AM - 4:30 PM

ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:

PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO Abundant Life Christian Ctr. 2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810 732-508-0734 8:00 AM - 11:00 AM Grace Christian Fellowship Ministries 40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857 732-251-2062 9:00 AM - 12:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM - 10:30 AM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873 732-246-0009 9:00 AM - 12:00 PM Hands of Hope 2136 Woodbridge Avenue Edison, NJ 08817 732-236-3330 10:30 AM - 1:30 PM ELCC (Eternal Life Christian Center) 322 Franklin Blvd Somerset, NJ 08873 732-846-9153 8:30 AM - 12:30 PM The Society St. Vincent Depaul 230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861 732-548-4317 9:45 AM - 12:45 PM Trinity Episcopal Church 650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095 732-326-2240 10:00 AM - 11:30 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM

11:30 AM - 1:00 PM

5:00 PM - 7:00 PM FoodBank Network of Somerset-Raritan 28 Thompson Street Raritan, NJ 08869 732-560-1813 9:30 AM - 12:00 PM Metropolitan Community Service 1003 West 4th Street Plainfield, NJ 07063 201-249-0368 2:00 PM - 4:00 PM Favor Ministries 1176 Roosevelt Avenue W. Carteret, NJ 07008 732-688-7039 9:00 AM - 12:00 PM Premier Community Dev. Corp. 543 West 3rd Street Plainfield, NJ 07060 908-769-6335 9:00 AM - 3:00 PM Saint Vincent Society of North Plainfield 401 Greenbrook road North Plainfield, NJ 07063 908-315-8786 7:00 AM - 9:00 AM New Covenant Church of God 225 East 7th Street Plainfield, NJ 07060 732-692-7881 8:00 AM - 1:00 PM Rahway Food For Friends 1731 Church Street Rahway, NJ 07065 732-381-7201 10:30 AM - 1:00 PM Faith United Evangelical Lutheran Church 357 Walnut Street Denver, PA 17517 717-336-2141 8:00 AM - 10:00 AM

ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:

PUNTO DE ENTREGA DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM - 8:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM

11:30 AM - 1:00 PM

5:00 PM - 7:00 PM Alfred R. Lundy Sr. Community Center 6916 Sewell Avenue Mizpah, NJ 08342 609-992-6301 12:00 PM - 2:00 PM Ship 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM - 12:00 PM Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM - 1:00 PM Oheb Shalom Cong 170 Scotland Rd South Orange, NJ 07050 917-885-8036 9:00 AM - 1:00 PM Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street Orange, NJ 07050 857-417-3050 1:30 PM - 4:30 PM Market Street Mission 9 Market St Morristown, NJ 07960 973-993-2875 7:00 AM - 4:30 PM Toni’s Kitchen (Hot Meal Program) 73 South Fullerton Avenue Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM - 6:00 PM Meadowlands Area YMCA 390 Murray Hill Parkway East Rutherford, NJ 07073 201-955-5300 8:00 AM - 11:00 AM Trinity Assembly of God (feed the Need) 160 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM - 1:00 PM Nourish Nj 347 South Salem Street Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM - 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo 75 Cedar St Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM - 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM - 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM - 1:00 PM Calvary Temple - Compassion in 1111 Preakness Ave Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM - 9:00 AM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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