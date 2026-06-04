Una de las grandes preocupaciones de muchas personas y familias que viven en Nueva Jersey es saber si tendrán el dinero suficiente para comprar alimentos en los próximos días, por fortuna habrá entrega de víveres gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una de las grandes preocupaciones de muchas personas y familias que viven en Nueva Jersey es saber si tendrán el dinero suficiente para comprar alimentos en los próximos días, por fortuna habrá entrega de víveres gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Llega el primer fin de semana de junio y el dinero no te alcanza para hacer las compras y preparar la comida para ti o tu familia. Aunque de seguro la preocupación te embarga, tranquilo que hay una buena noticia: diversas del 5 al 7 de junio , así que si te encuentras pasando por un momento económico difícil podrás acercarte con normalidad a uno de los puntos de entrega, donde para tu tranquilidad no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria. A continuación, las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.

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Una mujer en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 5 AL 7 DE JUNIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 5 al domingo 7 de junio de 2026:

ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:

DIRECCIÓNTELÉFONOHORARIO
Calvary Chapel of Old Bridge139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 AM - 12:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:30 AM - 12:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901732-54514778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM
Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida)104 Union St - Temporary Location Carteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM
11:30 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
Rahway Food For Friends1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065732-540-14329:00 AM - 2:00 PM
Salvation Army - Plainfield615 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060973-647-77129:30 AM - 2:30 PM
Codi-Food Pantry901 Atlantic Avenue Egg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 AM - 4:30 PM

ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:

PUNTO DE ENTREGADIRECCIÓNTELÉFONOHORARIO
Abundant Life Christian Ctr.2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 AM - 11:00 AM
Grace Christian Fellowship Ministries40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857732-251-20629:00 AM - 12:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM - 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873732-246-00099:00 AM - 12:00 PM
Hands of Hope2136 Woodbridge Avenue Edison, NJ 08817732-236-333010:30 AM - 1:30 PM
ELCC (Eternal Life Christian Center)322 Franklin Blvd Somerset, NJ 08873732-846-91538:30 AM - 12:30 PM
The Society St. Vincent Depaul230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 AM - 12:45 PM
Trinity Episcopal Church650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095732-326-224010:00 AM - 11:30 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM
11:30 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan28 Thompson Street Raritan, NJ 08869732-560-18139:30 AM - 12:00 PM
Metropolitan Community Service1003 West 4th Street Plainfield, NJ 07063201-249-03682:00 PM - 4:00 PM
Favor Ministries1176 Roosevelt Avenue W. Carteret, NJ 07008732-688-70399:00 AM - 12:00 PM
Premier Community Dev. Corp.543 West 3rd Street Plainfield, NJ 07060908-769-63359:00 AM - 3:00 PM
Saint Vincent Society of North Plainfield401 Greenbrook road North Plainfield, NJ 07063908-315-87867:00 AM - 9:00 AM
New Covenant Church of God225 East 7th Street Plainfield, NJ 07060732-692-78818:00 AM - 1:00 PM
Rahway Food For Friends1731 Church Street Rahway, NJ 07065732-381-720110:30 AM - 1:00 PM
Faith United Evangelical Lutheran Church357 Walnut Street Denver, PA 17517717-336-21418:00 AM - 10:00 AM

ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:

PUNTO DE ENTREGADIRECCIÓNTELÉFONOHORARIO
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM - 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM
11:30 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center6916 Sewell Avenue Mizpah, NJ 08342609-992-630112:00 PM - 2:00 PM
Ship31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901908-723-579010:00 AM - 12:00 PM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street Newark, NJ 07102973-589-210412:00 PM - 1:00 PM
Oheb Shalom Cong170 Scotland Rd South Orange, NJ 07050917-885-80369:00 AM - 1:00 PM
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street Orange, NJ 07050857-417-30501:30 PM - 4:30 PM
Market Street Mission9 Market St Morristown, NJ 07960973-993-28757:00 AM - 4:30 PM
Toni’s Kitchen (Hot Meal Program)73 South Fullerton Avenue Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 PM - 6:00 PM
Meadowlands Area YMCA390 Murray Hill Parkway East Rutherford, NJ 07073201-955-53008:00 AM - 11:00 AM
Trinity Assembly of God (feed the Need)160 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM - 1:00 PM
Nourish Nj347 South Salem Street Dover, NJ 07801862-397-003011:00 AM - 2:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo75 Cedar St Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 PM - 4:00 PM
Eva’s Village393 Main St Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM - 12:30 PM
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 AM - 1:00 PM
Calvary Temple - Compassion in1111 Preakness Ave Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 AM - 9:00 AM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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