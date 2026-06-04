Llega el primer fin de semana de junio y el dinero no te alcanza para hacer las compras y preparar la comida para ti o tu familia. Aunque de seguro la preocupación te embarga, tranquilo que hay una buena noticia: diversas organizaciones distribuirán alimentos gratis del 5 al 7 de junio en Nueva Jersey, así que si te encuentras pasando por un momento económico difícil podrás acercarte con normalidad a uno de los puntos de entrega, donde para tu tranquilidad no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria. A continuación, las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 5 AL 7 DE JUNIO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 5 al domingo 7 de junio de 2026:
ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|HORARIO
|Calvary Chapel of Old Bridge
|139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 AM - 12:30 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 AM - 2:00 PM (Con cita previa)
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:30 AM - 12:00 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
|732-5451477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
|Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida)
|104 Union St - Temporary Location Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 PM - 6:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM
11:30 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
|Rahway Food For Friends
|1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 AM - 2:00 PM
|Salvation Army - Plainfield
|615 Watchung Ave Plainfield, NJ 07060
|973-647-7712
|9:30 AM - 2:30 PM
|Codi-Food Pantry
|901 Atlantic Avenue Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 AM - 4:30 PM
ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:
|PUNTO DE ENTREGA
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|HORARIO
|Abundant Life Christian Ctr.
|2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 AM - 11:00 AM
|Grace Christian Fellowship Ministries
|40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2062
|9:00 AM - 12:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM - 10:30 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 AM - 12:00 PM
|Hands of Hope
|2136 Woodbridge Avenue Edison, NJ 08817
|732-236-3330
|10:30 AM - 1:30 PM
|ELCC (Eternal Life Christian Center)
|322 Franklin Blvd Somerset, NJ 08873
|732-846-9153
|8:30 AM - 12:30 PM
|The Society St. Vincent Depaul
|230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 AM - 12:45 PM
|Trinity Episcopal Church
|650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095
|732-326-2240
|10:00 AM - 11:30 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM
11:30 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
|FoodBank Network of Somerset-Raritan
|28 Thompson Street Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 AM - 12:00 PM
|Metropolitan Community Service
|1003 West 4th Street Plainfield, NJ 07063
|201-249-0368
|2:00 PM - 4:00 PM
|Favor Ministries
|1176 Roosevelt Avenue W. Carteret, NJ 07008
|732-688-7039
|9:00 AM - 12:00 PM
|Premier Community Dev. Corp.
|543 West 3rd Street Plainfield, NJ 07060
|908-769-6335
|9:00 AM - 3:00 PM
|Saint Vincent Society of North Plainfield
|401 Greenbrook road North Plainfield, NJ 07063
|908-315-8786
|7:00 AM - 9:00 AM
|New Covenant Church of God
|225 East 7th Street Plainfield, NJ 07060
|732-692-7881
|8:00 AM - 1:00 PM
|Rahway Food For Friends
|1731 Church Street Rahway, NJ 07065
|732-381-7201
|10:30 AM - 1:00 PM
|Faith United Evangelical Lutheran Church
|357 Walnut Street Denver, PA 17517
|717-336-2141
|8:00 AM - 10:00 AM
ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:
|PUNTO DE ENTREGA
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|HORARIO
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 AM - 8:00 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM
11:30 AM - 1:00 PM
5:00 PM - 7:00 PM
|Alfred R. Lundy Sr. Community Center
|6916 Sewell Avenue Mizpah, NJ 08342
|609-992-6301
|12:00 PM - 2:00 PM
|Ship
|31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 AM - 12:00 PM
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 PM - 1:00 PM
|Oheb Shalom Cong
|170 Scotland Rd South Orange, NJ 07050
|917-885-8036
|9:00 AM - 1:00 PM
|Redeemed Christian Church of God Orange
|180 Main Street Orange, NJ 07050
|857-417-3050
|1:30 PM - 4:30 PM
|Market Street Mission
|9 Market St Morristown, NJ 07960
|973-993-2875
|7:00 AM - 4:30 PM
|Toni’s Kitchen (Hot Meal Program)
|73 South Fullerton Avenue Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 PM - 6:00 PM
|Meadowlands Area YMCA
|390 Murray Hill Parkway East Rutherford, NJ 07073
|201-955-5300
|8:00 AM - 11:00 AM
|Trinity Assembly of God (feed the Need)
|160 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 PM - 1:00 PM
|Nourish Nj
|347 South Salem Street Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 AM - 2:00 PM
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo
|75 Cedar St Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 PM - 4:00 PM
|Eva’s Village
|393 Main St Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 PM - 12:30 PM
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 AM - 1:00 PM
|Calvary Temple - Compassion in
|1111 Preakness Ave Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 AM - 9:00 AM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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