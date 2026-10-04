Si estás pasando por una situación económica difícil y el dinero no te alcanza ni para comprar alimentos, hay una buena noticia si vives en Nueva Jersey: varias organizaciones entregarán comida gratis del 5 al 8 de octubre de 2026. Revisa los puntos de distribución para que puedas acudir por tu cuenta o con tu familia. Si conoces a alguien que también tiene dificultades para llevar comida a su hogar, compártele esta información. A continuación, te mostramos algunas direcciones y horarios de entrega.
Cabe precisar que en cada despensa disponible entregarán productos perecibles y no perecibles como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones. No se descarta que en algunos puntos entregan comida caliente.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 5 al jueves 8 de octubre de 2026.
ENTREGA LUNES 5 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 5 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|Jewish Family Services - Middlesex
|219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Salvation Army - New Brunswick
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Franklin Twp. Food Bank Inc.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 p. m. – 7:00 p. m.
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|SRC Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|4:30 p. m. – 5:30 p. m.
ENTREGA MARTES 6 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 6 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. – 4:00 p. m.
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922, ext. 293
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Salvation Army - New Brunswick
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Franklin Twp. Food Bank Inc.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|SRC Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
ENTREGA MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 7 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|St. Peters Community Dev. Corp
|505 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|No indicado
|5:00 p. m. – 6:30 p. m.
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Salvation Army - New Brunswick
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Franklin Twp. Food Bank Inc.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|SRC Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
ENTREGA JUEVES 8 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 8 de octubre.
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario de entrega
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. – 4:00 p. m.
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922, ext. 293
|6:00 p. m. – 7:30 p. m.
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 a. m. – 10:00 a. m.
|Salvation Army - New Brunswick
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Franklin Twp. Food Bank Inc.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 p. m. – 7:00 p. m.
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Be the Change NJ
|19 South 2nd Ave., Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 a. m. – 12:30 p. m.
|SRC Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la plataforma de Community Food Bank of New Jersey; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.
No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.