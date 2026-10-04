Estas son algunas de las jornadas de entrega de alimentos gratis programadas en Nueva Jersey durante los próximos días (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Estas son algunas de las jornadas de entrega de alimentos gratis programadas en Nueva Jersey durante los próximos días (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Si estás pasando por una situación económica difícil y el dinero no te alcanza ni para comprar alimentos, hay una buena noticia si vives en Nueva Jersey: del 5 al 8 de octubre de 2026. Revisa los puntos de distribución para que puedas acudir por tu cuenta o con tu familia. Si conoces a alguien que también tiene dificultades para llevar comida a su hogar, compártele esta información. A continuación, te mostramos algunas direcciones y horarios de entrega.

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Cabe precisar que en cada despensa disponible entregarán productos perecibles y no perecibles como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones. No se descarta que en algunos puntos entregan comida caliente.

Esta iniciativa beneficiará a cientas de familias que residen en Nueva Jersey. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Esta iniciativa beneficiará a cientas de familias que residen en Nueva Jersey. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 5 al jueves 8 de octubre de 2026.

ENTREGA LUNES 5 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 5 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
Jewish Family Services - Middlesex219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 a. m. – 4:00 p. m.
Salvation Army - New Brunswick287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 a. m. – 10:00 a. m.
Franklin Twp. Food Bank Inc.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 p. m. – 7:00 p. m.
First Presbyterian Church150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 p. m. – 3:00 p. m.
SRC Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.
Inspire Community Development Corporation91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817908-331-17364:30 p. m. – 5:30 p. m.

ENTREGA MARTES 6 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 6 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 a. m. – 12:00 p. m.
Jewish Family Services - Middlesex219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 a. m. – 4:00 p. m.
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902732-247-0922, ext. 29310:00 a. m. – 12:00 p. m.
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:00 a. m. – 1:30 p. m.
Salvation Army - New Brunswick287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Franklin Twp. Food Bank Inc.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 a. m. – 2:00 p. m.
SRC Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.

ENTREGA MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 7 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
St. Peters Community Dev. Corp505 Main Street, Spotswood, NJ 08884No indicado5:00 p. m. – 6:30 p. m.
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Jewish Family Services - Middlesex219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 a. m. – 4:00 p. m.
Salvation Army - New Brunswick287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Franklin Twp. Food Bank Inc.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 a. m. – 2:00 p. m.
SRC Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road, Edison, NJ 08817907-472-600310:00 a. m. – 12:00 p. m.

ENTREGA JUEVES 8 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 8 de octubre.

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario de entrega
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 a. m. – 11:30 a. m. / 1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 a. m. – 12:00 p. m.
Jewish Family Services - Middlesex219C Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 a. m. – 4:00 p. m.
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902732-247-0922, ext. 2936:00 p. m. – 7:30 p. m.
Ebenezer Baptist Church126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-247-24598:30 a. m. – 10:00 a. m.
Salvation Army - New Brunswick287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Franklin Twp. Food Bank Inc.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 p. m. – 7:00 p. m.
First Presbyterian Church150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 p. m. – 3:00 p. m.
Be the Change NJ19 South 2nd Ave., Highland Park, NJ 08904732-207-619510:00 a. m. – 12:30 p. m.
SRC Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road, Edison, NJ 08817907-472-600310:00 a. m. – 12:00 p. m.

¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la plataforma de ; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.

No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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