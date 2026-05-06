Si vives en Nueva Jersey y necesitas apoyo con la despensa, del 8 al 10 de mayo habrá varios puntos donde estarán entregando alimentos gratis en distintos horarios, sin importar tu estatus migratorio. Durante esos días, se estarán repartiendo bolsas con productos básicos para que puedas completar tus comidas, desde alimentos enlatados hasta productos frescos, según la organización que haga la entrega. En esta nota te contamos cómo funcionará la jornada de distribución, qué tipo de ayuda podrás recibir y qué recomendaciones debes tomar en cuenta antes de ir.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 8 AL 10 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2026:
VIERNES 8 DE MAYO
Salvation Army, Elizabeth Corps
- Dirección: 1005 East Jersey Street Elizabeth, NJ 07201
- Despensas (alimentos no preparados): 9:00 am–11:45 am
- Se requiere cita: llamar al (908) 352-7057
Salvation Army - Union City
- Dirección: 515 43rd Street Union City, NJ 07087
- Comedores (comidas listas para comer): 11:30 am–12:15 pm
- Se requiere una llamada telefónica previa para los servicios: (201) 867-4093
Christ Fellowship of Elizabeth
(Comestibles gratis y pañales según disponibilidad)
- Dirección: 1121 Elizabeth Ave. Elizabeth, NJ 07201
- Contacto: (908) 289-6322
- Por orden de llegada: 10:00 am–12:30 pm
Despensa de alimentos de Bradley
- Dirección: 101 3rd Ave Neptune City, Nueva Jersey, 07720
- Horario: 10:00 am–12:30 pm
Despensa de alimentos de By Faith Ministries
- Dirección: 322 East 5th Street, Lakewood, 08701
- Horario: 10:00 am–3:00 pm
Caridades Católicas Diócesis de Trenton
- Dirección: 725 Mantoloking Rd Brick, 08723
- Horario: 9:00 am–5:00 pm
Templo de la Liberación
- Dirección: 504 Prospect Avenue, Asbury Park, 07712
- Horario: 12:00 pm–4:00 pm
Primera Asamblea de Dios
- Dirección: 800 Bay Avenue, Toms River, Nueva Jersey, 08753
- Horario: 12:00 pm–5:00 pm
Programa de divulgación alimentaria de FPC
- Dirección: 142 Oxonia Avenue Neptune, Nueva Jersey, 07753
- Horario: 12:00 pm–2:00 pm
Despensa de Servicios Familiares Judíos
- Dirección: 705 Summerfield Ave. Asbury Park, Nueva Jersey, 07712
- Horario: 8:00 am–hasta que se acabe la comida
Despensa para la hora del almuerzo
- Dirección: 121 Dr. James Parker’s Blvd. Red Bank, Nueva Jersey, 07701
- Horario: 10:00 am–2:45 pm
Comedor social para la hora del almuerzo
- Dirección: 121 Dr. James Parker’s Blvd. Red Bank, Nueva Jersey, 07701
- Horario: 8:30 am–1:00 pm
SÁBADO 9 DE MAYO
Despensa de la Iglesia de Cristo
- Dirección: 71 Oak Glen Road, Howell, Nueva Jersey, 07731
- Horario: 8:30 am–12:30 pm (previa cita)
Despensa de la Iglesia de Gracia y Paz
- Dirección: 1563 Old Freehold Road, Toms River, Nueva Jersey, 08755
- Horario: 10:00 am–11:00 am
Comunidad de fe UMC
- Dirección: 526 Rt. 9 Bayville, Nueva Jersey, 08721
- Horario: 9:00 am–11:00 am
Despensa de alimentos de Greater Tuckerton
- Dirección: 148 North Green Street, Tuckerton, Nueva Jersey, 08087
- Horario: 10:00 am–12:00 pm
Despensa para la hora del almuerzo
- Dirección: 121 Dr. James Parker’s Blvd. Red Bank, Nueva Jersey, 07701
- Horario: 9:00 am–11:45 am
Comedor social para la hora del almuerzo
- Dirección: 121 Dr. James Parker’s Blvd. Red Bank, Nueva Jersey, 07701
- Horario: 8:30 am–1:00 pm
Despensa de la Iglesia de Macedonia Freehold
- Dirección: 163 Throckmorton Street, Freehold, Nueva Jersey, 07728
- Horario: 10:00 am–2:00 pm
Despensa de alimentos de Manasquan
- Dirección: 16 Virginia Avenue, Manasquan, Nueva Jersey, 08736
- Horario: 1:00 pm–4:00 pm
Comida al mediodía
- Dirección: 93 Liberty Street, Long Branch, Nueva Jersey, 07740
- Horario: 12:00 pm–1:00 pm
Despensa de la Segunda Iglesia Bautista
- Dirección: 124 Avenida Atkins, Asbury Park, Nueva Jersey, 07712
- Horario: 12:00 pm–2:30 pm
Segunda Iglesia Bautista de Toms River
- Dirección: 2 First Street Sur, Toms River, Nueva Jersey, 08757
- Horario: 9:00 am–11:00 am
Despensa de St. Mark’s CCR
- Dirección: 247 Avenida Carr, Keansburg, 07734
- Horario: 9:00 am–11:00 am
DOMINGO 10 DE MAYO
Despensa de la Iglesia Comunitaria Hope
- Dirección: 23 Taylor Avenue, Manasquan, Nueva Jersey, 08736
- Horario: 1:00 pm–2:00 pm (con cita previa)
Monte Olivet – La tienda de comestibles del cielo
- Dirección: 1707 Washington Avenue, Neptune, Nueva Jersey, 07753
- Horario: 1:00 pm–3:00 pm
Cocina Ocean Christian S.
- Dirección: 405 Washington Street, Toms River, Nueva Jersey, 08753
- Horario: 3:00 pm–5:30 pm
Despensa de OLPH (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro)
- Dirección: 159 Miller Street, Highlands, Nueva Jersey, 07716
- Horario: 10:30 am–12:00 pm
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
