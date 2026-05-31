Si vives en Nueva Jersey y el inicio del mes no resultó tan bueno como esperabas, pues el dinero no te alcanza ni para comprar víveres, tenemos una buena noticia para ti: del 1 al 4 de junio habrá varias organizaciones que distribuirán alimentos gratis; lo mejor de todo es que no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria, así que podrás acercarte con tranquilidad y confianza. En esta nota te detallamos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.

En caso de que el dinero no te alcance para comprar víveres, en Nueva Jersey hay varias organizaciones que te entregarán alimentos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 1 AL 4 DE JUNIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026:

ENTREGA LUNES 1 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este lunes 1 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTO DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa) Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901 732-5451477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift StreetNew Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM - 10:00 AM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873 732-246-0009 2:00 PM - 7:00 PM First Presbyterian Church 150 North Broadway South Amboy, NJ 08879 732-721-4516 12:00 PM - 3:00 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM Inspire Community Development Corporation 91 Jefferson Blvd Edison, NJ 08817 908-331-1736 4:30 PM - 5:30 PM First Presbyterian Church 600 Rahway Avenue Woodbridge, NJ 07095 732-634-1024 9:00 AM - 11:00 AM Fish, INC 456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA MARTES 2 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este martes 2 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTO DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO New Life Food Pantry 56 Main Street Helmetta, NJ 08828 732-521-0169 10:00 AM - 12:00 PM (Solo con cita previa) St. Peters Community Dev. Corp 455 Main Street Spotswood, NJ 08884 908-907-1434 9:30 AM - 11:30 AM

1:30 PM - 3:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa) North Brunswick Food Bank 710 Hermann Road North Brunswick, NJ 08902 732-247-0922 Ext. 293 10:00 AM - 12:00 PM Unity Square/Catholic Charities of Metuchen 81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:00 AM - 1:30 PM (Con cita previa) Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901 732-5451477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873 732-246-0009 10:00 AM - 2:00 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM Love Thy Neighbor (Abundant Life Worship Center) 200 Jefferson St - food distribution Perth Amboy, NJ 08861 732-826-4604 5:00 PM - 6:15 PM Feeding Hands Pantry 186 Route 206 Hillsborough, NJ 08844 908-397-6452 11:00 AM - 1:00 PM

6:30 PM - 8:30 PM Cape Atlantic Poverty Task Force 131 E. Central Ave Blue Anchor, NJ 08037 609-287-6525 4:00 PM - 7:00 PM St. Cecelia Food Pantry 45 Wilus Way Iselin, NJ 08830 732-283-0150 10:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este miércoles 3 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTO DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO St. Peters Community Dev. Corp 505 Main Street Spotswood, NJ 08884 - 5:00 PM - 6:30 PM St. Peters Community Dev. Corp 455 Main Street Spotswood, NJ 08884 908-907-1434 9:30 AM - 11:30 AM

1:30 PM - 3:30 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa) Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901 732-5451477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873 732-246-0009 10:00 AM - 2:00 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM St. Paul’s Lutheran Church 445 Old Post Road. Edison, NJ 08817 907-472-6003 10:00 AM - 12:00 PM The Mercy House 282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861 732-826-5293 8:00 AM - 10:00 AM Raritan Bay Area Ymca 392 Smith Street Perth Amboy, NJ 08861 - 1:00 PM - 3:00 PM Heaven’s Helpers 393 Pearl St. Woodbridge, NJ 07095 732-501-7972 12:00 PM - 3:00 PM Hammonton Family Success Center (atlanticare) 310 Bellevue Ave Hammonton, NJ 08037 609-567-2900 10:00 AM - 12:00 PM

4:00 PM - 5:00 PM Fish, INC 456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA JUEVES 4 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este jueves 4 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTO DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO New Life Food Pantry 56 Main Street Helmetta, NJ 08828 732-521-0169 12:00 PM - 2:00 PM (Solo con cita previa) St. Peters Community Dev. Corp 455 Main Street Spotswood, NJ 08884 908-907-1434 9:30 AM - 11:30 AM

1:30 PM - 3:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa) North Brunswick Food Bank 710 Hermann Road North Brunswick, NJ 08902 732-247-0922 Ext. 293 6:00 PM - 7:30 PM Ebenezer Baptist Church 126 Lee Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-247-2459 8:30 AM - 10:00 AM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901 732-5451477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873 732-246-0009 2:00 PM - 7:00 PM First Presbyterian Church 150 North Broadway South Amboy, NJ 08879 732-721-4516 12:00 PM - 3:00 PM Be the Change NJ 19 south 2nd ave. Highland Park, NJ 08904 732-207-6195 10:00 AM - 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM St. Paul’s Lutheran Church 445 Old Post Road. Edison, NJ 08817 907-472-6003 10:00 AM - 12:00 PM Peter’s Pantry 183 Rector St. Perth Amboy, NJ 08861 732-742-3205 10:00 AM - 12:00 PM Salvation Army - Perth Amboy 433 State St Perth Amboy, NJ 08861 - 10:30 AM - 12:30 PM Zion Hill Baptist Church Food Pantry 450 Highland Avenue Piscataway, NJ 08854 732-463-7776 8:30 AM - 10:00 AM Heaven’s Helpers 393 Pearl St. Woodbridge, NJ 07095 732-501-7972 11:00 AM - 2:00 PM Trinity Episcopal Church 650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095 732-326-2240 4:00 PM - 6:00 PM Hope Exists Foundation Inc - Hammonton 226 French Street Hammonton, NJ 08037 609-910-3395 10:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del lunes 1 al jueves 4 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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