Si vives en Nueva Jersey y el inicio del mes no resultó tan bueno como esperabas, pues el dinero no te alcanza ni para comprar víveres, tenemos una buena noticia para ti: del 1 al 4 de junio habrá varias organizaciones que distribuirán alimentos gratis; lo mejor de todo es que no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria, así que podrás acercarte con tranquilidad y confianza. En esta nota te detallamos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 1 AL 4 DE JUNIO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026:
ENTREGA LUNES 1 DE JUNIO
A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este lunes 1 de junio en Nueva Jersey:
|PUNTO DE REPARTO
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|HORARIO
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
|732-5451477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift StreetNew Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM - 10:00 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM - 7:00 PM
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM - 3:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|4:30 PM - 5:30 PM
|First Presbyterian Church
|600 Rahway Avenue Woodbridge, NJ 07095
|732-634-1024
|9:00 AM - 11:00 AM
|Fish, INC
|456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
ENTREGA MARTES 2 DE JUNIO
A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este martes 2 de junio en Nueva Jersey:
|PUNTO DE REPARTO
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|HORARIO
|New Life Food Pantry
|56 Main Street Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|10:00 AM - 12:00 PM (Solo con cita previa)
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM
1:30 PM - 3:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|10:00 AM - 12:00 PM
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 AM - 1:30 PM (Con cita previa)
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
|732-5451477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM - 2:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|Love Thy Neighbor (Abundant Life Worship Center)
|200 Jefferson St - food distribution Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-4604
|5:00 PM - 6:15 PM
|Feeding Hands Pantry
|186 Route 206 Hillsborough, NJ 08844
|908-397-6452
|11:00 AM - 1:00 PM
6:30 PM - 8:30 PM
|Cape Atlantic Poverty Task Force
|131 E. Central Ave Blue Anchor, NJ 08037
|609-287-6525
|4:00 PM - 7:00 PM
|St. Cecelia Food Pantry
|45 Wilus Way Iselin, NJ 08830
|732-283-0150
|10:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este miércoles 3 de junio en Nueva Jersey:
|PUNTO DE REPARTO
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|HORARIO
|St. Peters Community Dev. Corp
|505 Main Street Spotswood, NJ 08884
|-
|5:00 PM - 6:30 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM
1:30 PM - 3:30 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
|732-5451477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM - 2:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road. Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM - 12:00 PM
|The Mercy House
|282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-5293
|8:00 AM - 10:00 AM
|Raritan Bay Area Ymca
|392 Smith Street Perth Amboy, NJ 08861
|-
|1:00 PM - 3:00 PM
|Heaven’s Helpers
|393 Pearl St. Woodbridge, NJ 07095
|732-501-7972
|12:00 PM - 3:00 PM
|Hammonton Family Success Center (atlanticare)
|310 Bellevue Ave Hammonton, NJ 08037
|609-567-2900
|10:00 AM - 12:00 PM
4:00 PM - 5:00 PM
|Fish, INC
|456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
ENTREGA JUEVES 4 DE JUNIO
A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este jueves 4 de junio en Nueva Jersey:
|PUNTO DE REPARTO
|DIRECCIÓN
|TELÉFONO
|HORARIO
|New Life Food Pantry
|56 Main Street Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|12:00 PM - 2:00 PM (Solo con cita previa)
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM
1:30 PM - 3:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|6:00 PM - 7:30 PM
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 AM - 10:00 AM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
|732-5451477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM - 7:00 PM
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM - 3:00 PM
|Be the Change NJ
|19 south 2nd ave. Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 AM - 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road. Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 AM - 12:00 PM
|Peter’s Pantry
|183 Rector St. Perth Amboy, NJ 08861
|732-742-3205
|10:00 AM - 12:00 PM
|Salvation Army - Perth Amboy
|433 State St Perth Amboy, NJ 08861
|-
|10:30 AM - 12:30 PM
|Zion Hill Baptist Church Food Pantry
|450 Highland Avenue Piscataway, NJ 08854
|732-463-7776
|8:30 AM - 10:00 AM
|Heaven’s Helpers
|393 Pearl St. Woodbridge, NJ 07095
|732-501-7972
|11:00 AM - 2:00 PM
|Trinity Episcopal Church
|650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095
|732-326-2240
|4:00 PM - 6:00 PM
|Hope Exists Foundation Inc - Hammonton
|226 French Street Hammonton, NJ 08037
|609-910-3395
|10:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del lunes 1 al jueves 4 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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