Una mujer en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una mujer en un punto de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si y el inicio del mes no resultó tan bueno como esperabas, pues el dinero no te alcanza ni para comprar víveres, tenemos una buena noticia para ti: del 1 al 4 de junio habrá varias ; lo mejor de todo es que no te pedirán papeles ni revisarán tu situación migratoria, así que podrás acercarte con tranquilidad y confianza. En esta nota te detallamos las direcciones exactas y los horarios en los que puedes ir.

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En caso de que el dinero no te alcance para comprar víveres, en Nueva Jersey hay varias organizaciones que te entregarán alimentos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En caso de que el dinero no te alcance para comprar víveres, en Nueva Jersey hay varias organizaciones que te entregarán alimentos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 1 AL 4 DE JUNIO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026:

ENTREGA LUNES 1 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este lunes 1 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTODIRECCIÓNTELÉFONOHORARIO
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901732-54514778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift StreetNew Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM - 10:00 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 PM - 7:00 PM
First Presbyterian Church150 North Broadway South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 PM - 3:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
Inspire Community Development Corporation91 Jefferson Blvd  Edison, NJ 08817908-331-17364:30 PM - 5:30 PM
First Presbyterian Church600 Rahway Avenue Woodbridge, NJ 07095732-634-10249:00 AM - 11:00 AM
Fish, INC456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854732-356-00819:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA MARTES 2 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este martes 2 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTODIRECCIÓNTELÉFONOHORARIO
New Life Food Pantry56 Main Street Helmetta, NJ 08828732-521-016910:00 AM - 12:00 PM (Solo con cita previa)
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM
1:30 PM - 3:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road North Brunswick, NJ 08902732-247-0922 Ext. 29310:00 AM - 12:00 PM
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:00 AM - 1:30 PM (Con cita previa)
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901732-54514778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 AM - 2:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
Love Thy Neighbor (Abundant Life Worship Center)200 Jefferson St - food distribution Perth Amboy, NJ 08861732-826-46045:00 PM - 6:15 PM
Feeding Hands Pantry186 Route 206 Hillsborough, NJ 08844908-397-645211:00 AM - 1:00 PM
6:30 PM - 8:30 PM
Cape Atlantic Poverty Task Force131 E. Central Ave Blue Anchor, NJ 08037609-287-65254:00 PM - 7:00 PM
St. Cecelia Food Pantry45 Wilus Way Iselin, NJ 08830732-283-015010:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este miércoles 3 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTODIRECCIÓNTELÉFONOHORARIO
St. Peters Community Dev. Corp505 Main Street Spotswood, NJ 08884-5:00 PM - 6:30 PM
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM
1:30 PM - 3:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901732-54514778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 AM - 2:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road. Edison, NJ 08817907-472-600310:00 AM - 12:00 PM
The Mercy House282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861732-826-52938:00 AM - 10:00 AM
Raritan Bay Area Ymca392 Smith Street Perth Amboy, NJ 08861-1:00 PM - 3:00 PM
Heaven’s Helpers393 Pearl St. Woodbridge, NJ 07095732-501-797212:00 PM - 3:00 PM
Hammonton Family Success Center (atlanticare)310 Bellevue Ave Hammonton, NJ 08037609-567-290010:00 AM - 12:00 PM
4:00 PM - 5:00 PM
Fish, INC456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854732-356-00819:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA JUEVES 4 DE JUNIO

A continuación, algunos puntos de entrega de alimentos gratis este jueves 4 de junio en Nueva Jersey:

PUNTO DE REPARTODIRECCIÓNTELÉFONOHORARIO
New Life Food Pantry56 Main Street Helmetta, NJ 08828732-521-016912:00 PM - 2:00 PM (Solo con cita previa)
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM
1:30 PM - 3:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road North Brunswick, NJ 08902732-247-0922 Ext. 2936:00 PM - 7:30 PM
Ebenezer Baptist Church126 Lee Avenue New Brunswick, NJ 08901732-247-24598:30 AM - 10:00 AM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901732-54514778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 PM - 7:00 PM
First Presbyterian Church150 North Broadway South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 PM - 3:00 PM
Be the Change NJ19 south 2nd ave. Highland Park, NJ 08904732-207-619510:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road. Edison, NJ 08817907-472-600310:00 AM - 12:00 PM
Peter’s Pantry183 Rector St. Perth Amboy, NJ 08861732-742-320510:00 AM - 12:00 PM
Salvation Army - Perth Amboy433 State St Perth Amboy, NJ 08861-10:30 AM - 12:30 PM
Zion Hill Baptist Church Food Pantry450 Highland Avenue Piscataway, NJ 08854732-463-77768:30 AM - 10:00 AM
Heaven’s Helpers393 Pearl St. Woodbridge, NJ 07095732-501-797211:00 AM - 2:00 PM
Trinity Episcopal Church650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095732-326-22404:00 PM - 6:00 PM
Hope Exists Foundation Inc - Hammonton226 French Street Hammonton, NJ 08037609-910-339510:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del lunes 1 al jueves 4 de junio en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca tu .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: .
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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