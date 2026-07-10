En muchos hogares de Estados Unidos, pagar lo indispensable se ha vuelto más difícil y, en algunos casos, el dinero ya no alcanza ni siquiera para la comida, lo que genera más preocupación y tensión en la familia. Si estás pasando por una situación parecida, hay una buena noticia: varias organizaciones están ofreciendo alimentos gratuitos en diferentes lugares. Si vives en Nueva Jersey, aquí te contamos qué sitios repartirán despensas y en qué horarios podrás acudir, del viernes 10 al domingo 12 de julio, sin costo alguno. Además, no te pedirán datos sobre tu situación migratoria, así que puedes asistir con confianza.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 10 AL 12 DE JULIO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 10 al domingo 12 de julio de 2026:
ENTREGA VIERNES 10 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 10 de julio:
|Entrega viernes 10 de julio
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Calvary Chapel of Old Bridge
|139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 AM - 12:30 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 AM - 2:00 PM
|Unity Square / Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:30 AM - 12:00 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|Fish, INC
|450 New Market Rd Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 AM - 12:00 PM
|Food Bank of Somerset
|Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 AM - 2:30 PM
|Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida)
|104 Union St - Temporary Location Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 PM - 6:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
|Rahway Food For Friends
|1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 AM - 2:00 PM
ENTREGA SÁBADO 11 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 11 de julio:
|Entrega sábado 11 de julio
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Abundant Life Christian Ctr.
|2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 AM - 11:00 AM
|Grace Christian Fellowship Ministries
|40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2066
|9:00 AM - 12:30 PM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM - 10:30 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 AM - 12:00 PM
|Highland Park Community Food Pantry
|220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904
|732-819-0052
|9:30 AM - 10:30 AM
|The Mercy House
|282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-5293
|8:00 AM - 10:00 AM
|The Society St. Vincent Depaul
|230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 AM - 12:45 PM
|James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry
|6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854
|732-287-5184
|9:00 AM - 11:30 AM
|Living Hope Outreach Center
|201 Whittier Ave Dunellen, NJ 08812
|732-424-7363
|11:00 AM - 1:00 PM
|Mt. Zion U.f. Baptist Church
|47 Beaver Ave Edison, NJ 08820
|908-386-9224
|9:00 AM - 1:00 PM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
|FoodBank Network of Somerset-Raritan
|28 Thompson Street Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 AM - 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 12 de julio:
|Entrega domingo 12 de julio
|Dirección
|Teléfono
|Horarios
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 AM - 8:00 AM
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
|Church of Immaculate Heart
|1571 S. Martine Avenue Scotch Plains, NJ 07076
|908-889-2100
|10:00 AM - 11:30 AM
|Alfred R. Lundy Sr. Community Center
|6916 Sewell Avenue Mizpah, NJ 08342
|609-992-6301
|12:00 PM - 2:00 PM
|Ship
|31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 AM - 12:00 PM
|SDA Seashore-Pleasantville
|102 Linden Ave Pleasantville, NJ 08232
|973-336-3204
|11:00 AM - 3:00 PM
|Berean Seventh Day Adventist Church
|828 Sanford Ave. Newark, NJ 07106
|347-610-1740
|6:30 PM - 9:30 PM
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 PM - 1:00 PM
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Avenue Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 PM - 6:00 PM
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 PM - 1:00 PM
|Nourish NJ
|347 South Salem Street Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 AM - 2:00 PM
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 PM - 4:00 PM
|Eva’s Village
|393 Main St Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 PM - 12:30 PM
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 AM - 1:00 PM
|Calvary Temple - Compassion In
|1111 Preakness Ave Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 AM - 9:00 AM
|Families For Families
|250 Braen Ave Wyckoff, NJ 07481
|201-499-5622
|10:00 AM - 12:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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