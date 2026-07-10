En muchos hogares de Estados Unidos, pagar lo indispensable se ha vuelto más difícil y, en algunos casos, el dinero ya no alcanza ni siquiera para la comida, lo que genera más preocupación y tensión en la familia. Si estás pasando por una situación parecida, hay una buena noticia: varias organizaciones están ofreciendo alimentos gratuitos en diferentes lugares. Si vives en Nueva Jersey, aquí te contamos qué sitios repartirán despensas y en qué horarios podrás acudir, del viernes 10 al domingo 12 de julio, sin costo alguno. Además, no te pedirán datos sobre tu situación migratoria, así que puedes asistir con confianza.

Una mujer recogiendo alimentos gratis en un punto de reparto en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 10 AL 12 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 10 al domingo 12 de julio de 2026:

ENTREGA VIERNES 10 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 10 de julio:

Entrega viernes 10 de julio Dirección Teléfono Horarios Calvary Chapel of Old Bridge 139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857 732-679-4837 10:30 AM - 12:30 PM Jewish Family Services - Middlesex 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902 732-777-1940 9:00 AM - 2:00 PM Unity Square / Catholic Charities of Metuchen 81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-659-1056 10:30 AM - 12:00 PM Salvation Army - New Brnwk 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901 732-545-1477 8:30 AM - 4:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Src Five Loaves Food Pantry 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901 732-545-1019 10:00 AM - 4:00 PM Fish, INC 450 New Market Rd Piscataway, NJ 08854 732-356-0081 9:00 AM - 12:00 PM Food Bank of Somerset Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805 732-560-1813 9:00 AM - 2:30 PM Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida) 104 Union St - Temporary Location Carteret, NJ 07008 908-930-1087 3:00 PM - 6:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM Rahway Food For Friends 1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065 732-540-1432 9:00 AM - 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 11 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 11 de julio:

Entrega sábado 11 de julio Dirección Teléfono Horarios Abundant Life Christian Ctr. 2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810 732-508-0734 8:00 AM - 11:00 AM Grace Christian Fellowship Ministries 40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857 732-251-2066 9:00 AM - 12:30 PM Aldersgate Outreach Community Center 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816 732-254-7361 10:00 AM - 12:00 PM Elijah’s Promise 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901 732-803-4606 11:00 AM - 12:30 PM Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 9:00 AM - 10:30 AM Franklin Twp. Food Bank INC. 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873 732-246-0009 9:00 AM - 12:00 PM Highland Park Community Food Pantry 220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904 732-819-0052 9:30 AM - 10:30 AM The Mercy House 282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861 732-826-5293 8:00 AM - 10:00 AM The Society St. Vincent Depaul 230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861 732-548-4317 9:45 AM - 12:45 PM James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry 6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854 732-287-5184 9:00 AM - 11:30 AM Living Hope Outreach Center 201 Whittier Ave Dunellen, NJ 08812 732-424-7363 11:00 AM - 1:00 PM Mt. Zion U.f. Baptist Church 47 Beaver Ave Edison, NJ 08820 908-386-9224 9:00 AM - 1:00 PM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM FoodBank Network of Somerset-Raritan 28 Thompson Street Raritan, NJ 08869 732-560-1813 9:30 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 12 de julio:

Entrega domingo 12 de julio Dirección Teléfono Horarios Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901 732-249-6803 7:30 AM - 8:00 AM Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807 908-526-6605 7:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM Church of Immaculate Heart 1571 S. Martine Avenue Scotch Plains, NJ 07076 908-889-2100 10:00 AM - 11:30 AM Alfred R. Lundy Sr. Community Center 6916 Sewell Avenue Mizpah, NJ 08342 609-992-6301 12:00 PM - 2:00 PM Ship 31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901 908-723-5790 10:00 AM - 12:00 PM SDA Seashore-Pleasantville 102 Linden Ave Pleasantville, NJ 08232 973-336-3204 11:00 AM - 3:00 PM Berean Seventh Day Adventist Church 828 Sanford Ave. Newark, NJ 07106 347-610-1740 6:30 PM - 9:30 PM Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street Newark, NJ 07102 973-589-2104 12:00 PM - 1:00 PM Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue Montclair, NJ 07042 973-932-0768 5:00 PM - 6:00 PM Trinity Assembly of God (Feed the Need) 160 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055 973-779-6047 12:00 PM - 1:00 PM Nourish NJ 347 South Salem Street Dover, NJ 07801 862-397-0030 11:00 AM - 2:00 PM Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo 75 Cedar St Paterson, NJ 07501 973-931-1867 1:00 PM - 4:00 PM Eva’s Village 393 Main St Paterson, NJ 07501 973-314-1374 12:00 PM - 12:30 PM Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave Hackensack, NJ 07601 201-489-6888 8:30 AM - 1:00 PM Calvary Temple - Compassion In 1111 Preakness Ave Wayne, NJ 07470 973-694-2938 7:45 AM - 9:00 AM Families For Families 250 Braen Ave Wyckoff, NJ 07481 201-499-5622 10:00 AM - 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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