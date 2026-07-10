Un adulto recibiendo una caja con víveres en un punto de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un adulto recibiendo una caja con víveres en un punto de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

En muchos hogares de Estados Unidos, pagar lo indispensable se ha vuelto más difícil y, en algunos casos, el dinero ya no alcanza ni siquiera para la comida, lo que genera más preocupación y tensión en la familia. Si estás pasando por una situación parecida, hay una buena noticia: . Si vives en Nueva Jersey, aquí te contamos , del viernes 10 al domingo 12 de julio, sin costo alguno. Además, no te pedirán datos sobre tu situación migratoria, así que puedes asistir con confianza.

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Una mujer recogiendo alimentos gratis en un punto de reparto en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 10 AL 12 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 10 al domingo 12 de julio de 2026:

ENTREGA VIERNES 10 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 10 de julio:

Entrega viernes 10 de julioDirecciónTeléfonoHorarios
Calvary Chapel of Old Bridge139 White Oak Lane Old Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 AM - 12:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 AM - 2:00 PM
Unity Square / Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:30 AM - 12:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
Fish, INC450 New Market Rd Piscataway, NJ 08854732-356-00819:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of SomersetBldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 AM - 2:30 PM
Projekt Hope (Iglesia Manatial De Vida)104 Union St - Temporary Location Carteret, NJ 07008908-930-10873:00 PM - 6:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Rahway Food For Friends1221 New Brunswick Avenue Rahway, NJ 07065732-540-14329:00 AM - 2:00 PM

ENTREGA SÁBADO 11 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 11 de julio:

Entrega sábado 11 de julioDirecciónTeléfonoHorarios
Abundant Life Christian Ctr.2245 Route 130, Ste. 101 Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 AM - 11:00 AM
Grace Christian Fellowship Ministries40 Madison Ave Old Bridge, NJ 08857732-251-20669:00 AM - 12:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM - 10:30 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873732-246-00099:00 AM - 12:00 PM
Highland Park Community Food Pantry220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904732-819-00529:30 AM - 10:30 AM
The Mercy House282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861732-826-52938:00 AM - 10:00 AM
The Society St. Vincent Depaul230 New Brunswick Ave Perth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 AM - 12:45 PM
James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry6 Ethel Rd. Piscataway, NJ 08854732-287-51849:00 AM - 11:30 AM
Living Hope Outreach Center201 Whittier Ave Dunellen, NJ 08812732-424-736311:00 AM - 1:00 PM
Mt. Zion U.f. Baptist Church47 Beaver Ave Edison, NJ 08820908-386-92249:00 AM - 1:00 PM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
FoodBank Network of Somerset-Raritan28 Thompson Street Raritan, NJ 08869732-560-18139:30 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 12 de julio:

Entrega domingo 12 de julioDirecciónTeléfonoHorarios
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM - 8:00 AM
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 AM - 10:00 AM / 11:30 AM - 1:00 PM / 5:00 PM - 7:00 PM
Church of Immaculate Heart1571 S. Martine Avenue Scotch Plains, NJ 07076908-889-210010:00 AM - 11:30 AM
Alfred R. Lundy Sr. Community Center6916 Sewell Avenue Mizpah, NJ 08342609-992-630112:00 PM - 2:00 PM
Ship31 Woodland Avenue Summit, NJ 07901908-723-579010:00 AM - 12:00 PM
SDA Seashore-Pleasantville102 Linden Ave Pleasantville, NJ 08232973-336-320411:00 AM - 3:00 PM
Berean Seventh Day Adventist Church828 Sanford Ave. Newark, NJ 07106347-610-17406:30 PM - 9:30 PM
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street Newark, NJ 07102973-589-210412:00 PM - 1:00 PM
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue Montclair, NJ 07042973-932-07685:00 PM - 6:00 PM
Trinity Assembly of God (Feed the Need)160 Passaic Avenue Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM - 1:00 PM
Nourish NJ347 South Salem Street Dover, NJ 07801862-397-003011:00 AM - 2:00 PM
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St Paterson, NJ 07501973-931-18671:00 PM - 4:00 PM
Eva’s Village393 Main St Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM - 12:30 PM
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 AM - 1:00 PM
Calvary Temple - Compassion In1111 Preakness Ave Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 AM - 9:00 AM
Families For Families250 Braen Ave Wyckoff, NJ 07481201-499-562210:00 AM - 12:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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