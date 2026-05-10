Si vives en Nueva Jersey y andas justo con la despensa, toma nota: del 11 al 14 de mayo habrá varios lugares donde estarán dando comida gratis en diferentes horarios, sin importar tu estatus migratorio. En esos días podrás recibir bolsas con productos básicos para ayudarte a completar tus comidas, que pueden incluir desde enlatados hasta algunos alimentos frescos, según la organización que reparta. Aquí te explicamos cómo será la jornada de distribución, qué tipo de ayuda podrías encontrar y qué cosas conviene tener en cuenta antes de ir.

En esta guía encontrarás el paso a paso para localizar despensas, comedores y refugios, saber si necesitas cita previa y qué hacer antes de salir de casa (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 8 AL 10 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 11 al jueves 14 de mayo de 2026:

ENTREGA LUNES 11 DE MAYO

Jewish Family Services - Middlesex

219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902

732-777-1940

De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)

Salvation Army - New Brnwk

287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901

732-545-1477

De: 8:30 AM - 4:00 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Suydam Street Reformed Church

74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901

732-249-6803

De: 9:00 AM - 10:00 AM

Franklin Twp. Food Bank INC.

224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873

732-246-0009

De: 2:00 PM - 7:00 PM

First Presbyterian Church

150 North Broadway South Amboy, NJ 08879

732-721-4516

De: 12:00 PM - 3:00 PM

Src Five Loaves Food Pantry

100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-545-1019

De: 10:00 AM - 4:00 PM

Inspire Community Development Corporation

91 Jefferson Blvd EDISON, NJ 08817

908-331-1736

De: 4:30 PM - 5:30 PM

First Presbyterian Church

600 Rahway Avenue Woodbridge, NJ 07095

732-634-1024

De: 9:00 AM - 11:00 AM

Fish, INC

456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854

732-356-0081

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Food Bank of Somerset

Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805

732-560-1813

De: 9:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA MARTES 12 DE MAYO

St. George’s Anglican/NEW LIFE FOOD PANTRY

56 Main Street Helmetta, NJ 08828

732-521-0169

De: 10:00 AM - 12:00 PM

St. Peters Community Dev. Corp

455 Main Street Spotswood, NJ 08884

908-907-1434

De: 9:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM

Aldersgate Outreach Community Center

568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816

732-254-7361

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Jewish Family Services - Middlesex

219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902

732-777-1940

De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)

North Brunswick Food Bank

15 Linwood Place North Brunswick, NJ 08902

732-247-0922 Ext. 293

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Unity Square/Catholic Charities of Metuchen

81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-659-1056

De: 10:00 AM - 1:30 PM (Con cita previa)

Salvation Army - New Brnwk

287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901

732-545-1477

De: 8:30 AM - 4:00 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Franklin Twp. Food Bank INC.

224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873

732-246-0009

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Robert Wood Johnson University Hospital

100 Kirkpatrick Street Second Floor New Brunswick, NJ 08901

732-258-1574

De: 9:00 AM - 10:30 AM / 3:00 PM - 6:00 PM

Src Five Loaves Food Pantry

100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-545-1019

De: 10:00 AM - 4:00 PM

Love Thy Neighbor (Abundant Life Worship Center)

200 Jefferson St - food distribution Perth Amboy, NJ 08861

732-826-4604

De: 5:00 PM - 6:15 PM

Feeding Hands Pantry

186 Route 206 Hillsborough, NJ 08844

908-397-6452

De: 11:00 AM - 1:30 PM

Cape Atlantic Poverty Task Force

131 E. Central Ave Blue Anchor, NJ 08037

609-287-6525

De: 4:00 PM - 7:00 PM

St. Cecelia Food Pantry

45 Wilus Way Iselin, NJ 08830

732-283-0150

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Food Bank of Somerset

Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805

732-560-1813

De: 9:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA MIÉRCOLES 13 DE MAYO

St. Peters Community Dev. Corp

505 Main Street Spotswood, NJ 08884

De: 5:00 PM - 6:30 PM

St. Peters Community Dev. Corp

455 Main Street Spotswood, NJ 08884

908-907-1434

De: 9:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM

Jewish Family Services - Middlesex

219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902

732-777-1940

De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)

Salvation Army - New Brnwk

287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901

732-545-1477

De: 8:30 AM - 4:00 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Franklin Twp. Food Bank INC.

224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873

732-246-0009

De: 10:00 AM - 2:00 PM

Src Five Loaves Food Pantry

100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-545-1019

De: 10:00 AM - 4:00 PM

St. Paul’s Lutheran Church

445 Old Post Road. EDISON, NJ 08817

907-472-6003

De: 10:00 AM - 12:00 PM

The Mercy House

282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861

732-826-5293

De: 8:00 AM - 10:00 AM

Raritan Bay Area Ymca

392 Smith Street Perth Amboy, NJ 08861

De: 1:00 PM - 3:00 PM

Hammonton Family Success Center (atlanticare)

310 Bellevue Ave Hammonton, NJ 08037

609-567-2900

De: 10:00 AM - 12:00 PM / 4:00 PM - 5:00 PM

Fish, INC

456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854

732-356-0081

De: 9:00 AM - 12:00 PM

Food Bank of Somerset

Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805

732-560-1813

De: 9:00 AM - 2:30 PM

ENTREGA JUEVES 14 DE MAYO

St. George’s Anglican/NEW LIFE FOOD PANTRY

56 Main Street Helmetta, NJ 08828

732-521-0169

De: 12:00 PM - 2:00 PM

St. Peters Community Dev. Corp

455 Main Street Spotswood, NJ 08884

908-907-1434

De: 9:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM

Aldersgate Outreach Community Center

568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816

732-254-7361

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Jewish Family Services - Middlesex

219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902

732-777-1940

De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)

North Brunswick Food Bank

15 Linwood Place North Brunswick, NJ 08902

732-247-0922 Ext. 293

De: 6:00 PM - 7:30 PM

Ebenezer Baptist Church

126 Lee Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-247-2459

De: 8:30 AM - 10:00 AM

Salvation Army - New Brnwk

287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901

732-545-1477

De: 8:30 AM - 4:00 PM

Elijah’s Promise

18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901

732-803-4606

De: 11:00 AM - 12:30 PM

Franklin Twp. Food Bank INC.

224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873

732-246-0009

De: 2:00 PM - 7:00 PM

First Presbyterian Church

150 North Broadway South Amboy, NJ 08879

732-721-4516

De: 12:00 PM - 3:00 PM

Highland Park Community Food Pantry

220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904

732-819-0052

De: 9:00 AM - 10:45 AM / 6:00 PM - 7:00 PM

Be the Change NJ

19 south 2nd ave. Highland Park, NJ 08904

732-207-6195

De: 10:00 AM - 12:30 PM

Src Five Loaves Food Pantry

100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901

732-545-1019

De: 10:00 AM - 4:00 PM

St. Paul’s Lutheran Church

445 Old Post Road. EDISON, NJ 08817

907-472-6003

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Peter’s Pantry

183 Rector St. Perth Amboy, NJ 08861

732-742-3205

De: 10:00 AM - 12:00 PM

Salvation Army - Perth Amboy

433 State St Perth Amboy, NJ 08861

De: 10:30 AM - 12:30 PM

Zion Hill Baptist Church

450 Highland Avenue Piscataway, NJ 08854

732-463-7776

De: 8:30 AM - 10:00 AM

Trinity Episcopal Church

650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095

732-326-2240

De: 4:00 PM - 6:00 PM

Food Bank of Somerset

Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805

732-560-1813

De: 9:00 AM - 2:30 PM

Antes de ir, se recomienda revisar la dirección y el horario (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

Coloca tu código postal en la barra de búsqueda. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí

Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí

Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.

Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA GENTE QUE IRÁ

Llevar identificación básica si la despensa la pide (en muchas no es obligatorio, pero algunas sí la solicitan).

Llegar con anticipación a la hora de apertura porque en varias jornadas anteriores se recomendó ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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