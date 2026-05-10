Si vives en Nueva Jersey y andas justo con la despensa, toma nota: del 11 al 14 de mayo habrá varios lugares donde estarán dando comida gratis en diferentes horarios, sin importar tu estatus migratorio. En esos días podrás recibir bolsas con productos básicos para ayudarte a completar tus comidas, que pueden incluir desde enlatados hasta algunos alimentos frescos, según la organización que reparta. Aquí te explicamos cómo será la jornada de distribución, qué tipo de ayuda podrías encontrar y qué cosas conviene tener en cuenta antes de ir.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 8 AL 10 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 11 al jueves 14 de mayo de 2026:
ENTREGA LUNES 11 DE MAYO
Jewish Family Services - Middlesex
- 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
- 732-777-1940
- De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
Salvation Army - New Brnwk
- 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1477
- De: 8:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church
- 74 Drift Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-249-6803
- De: 9:00 AM - 10:00 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.
- 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
- 732-246-0009
- De: 2:00 PM - 7:00 PM
First Presbyterian Church
- 150 North Broadway South Amboy, NJ 08879
- 732-721-4516
- De: 12:00 PM - 3:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry
- 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1019
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
Inspire Community Development Corporation
- 91 Jefferson Blvd EDISON, NJ 08817
- 908-331-1736
- De: 4:30 PM - 5:30 PM
First Presbyterian Church
- 600 Rahway Avenue Woodbridge, NJ 07095
- 732-634-1024
- De: 9:00 AM - 11:00 AM
Fish, INC
- 456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854
- 732-356-0081
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of Somerset
- Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
- 732-560-1813
- De: 9:00 AM - 2:30 PM
ENTREGA MARTES 12 DE MAYO
St. George’s Anglican/NEW LIFE FOOD PANTRY
- 56 Main Street Helmetta, NJ 08828
- 732-521-0169
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
St. Peters Community Dev. Corp
- 455 Main Street Spotswood, NJ 08884
- 908-907-1434
- De: 9:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center
- 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
- 732-254-7361
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex
- 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
- 732-777-1940
- De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
North Brunswick Food Bank
- 15 Linwood Place North Brunswick, NJ 08902
- 732-247-0922 Ext. 293
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
- 81 Remsen Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-659-1056
- De: 10:00 AM - 1:30 PM (Con cita previa)
Salvation Army - New Brnwk
- 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1477
- De: 8:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.
- 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
- 732-246-0009
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Robert Wood Johnson University Hospital
- 100 Kirkpatrick Street Second Floor New Brunswick, NJ 08901
- 732-258-1574
- De: 9:00 AM - 10:30 AM / 3:00 PM - 6:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry
- 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1019
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
Love Thy Neighbor (Abundant Life Worship Center)
- 200 Jefferson St - food distribution Perth Amboy, NJ 08861
- 732-826-4604
- De: 5:00 PM - 6:15 PM
Feeding Hands Pantry
- 186 Route 206 Hillsborough, NJ 08844
- 908-397-6452
- De: 11:00 AM - 1:30 PM
Cape Atlantic Poverty Task Force
- 131 E. Central Ave Blue Anchor, NJ 08037
- 609-287-6525
- De: 4:00 PM - 7:00 PM
St. Cecelia Food Pantry
- 45 Wilus Way Iselin, NJ 08830
- 732-283-0150
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Food Bank of Somerset
- Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
- 732-560-1813
- De: 9:00 AM - 2:30 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 13 DE MAYO
St. Peters Community Dev. Corp
- 505 Main Street Spotswood, NJ 08884
- De: 5:00 PM - 6:30 PM
St. Peters Community Dev. Corp
- 455 Main Street Spotswood, NJ 08884
- 908-907-1434
- De: 9:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM
Jewish Family Services - Middlesex
- 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
- 732-777-1940
- De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
Salvation Army - New Brnwk
- 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1477
- De: 8:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.
- 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
- 732-246-0009
- De: 10:00 AM - 2:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry
- 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1019
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
St. Paul’s Lutheran Church
- 445 Old Post Road. EDISON, NJ 08817
- 907-472-6003
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
The Mercy House
- 282 McClellan Street Perth Amboy, NJ 08861
- 732-826-5293
- De: 8:00 AM - 10:00 AM
Raritan Bay Area Ymca
- 392 Smith Street Perth Amboy, NJ 08861
- De: 1:00 PM - 3:00 PM
Hammonton Family Success Center (atlanticare)
- 310 Bellevue Ave Hammonton, NJ 08037
- 609-567-2900
- De: 10:00 AM - 12:00 PM / 4:00 PM - 5:00 PM
Fish, INC
- 456 New Market Rd Piscataway, NJ 08854
- 732-356-0081
- De: 9:00 AM - 12:00 PM
Food Bank of Somerset
- Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
- 732-560-1813
- De: 9:00 AM - 2:30 PM
ENTREGA JUEVES 14 DE MAYO
St. George’s Anglican/NEW LIFE FOOD PANTRY
- 56 Main Street Helmetta, NJ 08828
- 732-521-0169
- De: 12:00 PM - 2:00 PM
St. Peters Community Dev. Corp
- 455 Main Street Spotswood, NJ 08884
- 908-907-1434
- De: 9:30 AM - 11:30 AM / 1:30 PM - 3:30 PM
Aldersgate Outreach Community Center
- 568 Ryders Ln East Brunswick, NJ 08816
- 732-254-7361
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex
- 219c Blackhorse Ln North Brunswick, NJ 08902
- 732-777-1940
- De: 9:30 AM - 4:00 PM (Con cita previa)
North Brunswick Food Bank
- 15 Linwood Place North Brunswick, NJ 08902
- 732-247-0922 Ext. 293
- De: 6:00 PM - 7:30 PM
Ebenezer Baptist Church
- 126 Lee Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-247-2459
- De: 8:30 AM - 10:00 AM
Salvation Army - New Brnwk
- 287 Handy Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1477
- De: 8:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise
- 18 Neilson Street New Brunswick, NJ 08901
- 732-803-4606
- De: 11:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.
- 224 Churchill Avenue Somerset, NJ 08873
- 732-246-0009
- De: 2:00 PM - 7:00 PM
First Presbyterian Church
- 150 North Broadway South Amboy, NJ 08879
- 732-721-4516
- De: 12:00 PM - 3:00 PM
Highland Park Community Food Pantry
- 220 S. 6th Ave. Highland Park, NJ 08904
- 732-819-0052
- De: 9:00 AM - 10:45 AM / 6:00 PM - 7:00 PM
Be the Change NJ
- 19 south 2nd ave. Highland Park, NJ 08904
- 732-207-6195
- De: 10:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry
- 100 College Avenue New Brunswick, NJ 08901
- 732-545-1019
- De: 10:00 AM - 4:00 PM
St. Paul’s Lutheran Church
- 445 Old Post Road. EDISON, NJ 08817
- 907-472-6003
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Peter’s Pantry
- 183 Rector St. Perth Amboy, NJ 08861
- 732-742-3205
- De: 10:00 AM - 12:00 PM
Salvation Army - Perth Amboy
- 433 State St Perth Amboy, NJ 08861
- De: 10:30 AM - 12:30 PM
Zion Hill Baptist Church
- 450 Highland Avenue Piscataway, NJ 08854
- 732-463-7776
- De: 8:30 AM - 10:00 AM
Trinity Episcopal Church
- 650 Rahway Ave Woodbridge, NJ 07095
- 732-326-2240
- De: 4:00 PM - 6:00 PM
Food Bank of Somerset
- Bldg 7 East Easy Street Bound Brook, NJ 08805
- 732-560-1813
- De: 9:00 AM - 2:30 PM
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.
Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA GENTE QUE IRÁ
Llevar identificación básica si la despensa la pide (en muchas no es obligatorio, pero algunas sí la solicitan).
Llegar con anticipación a la hora de apertura porque en varias jornadas anteriores se recomendó ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!