Debido a la crítica situación que afrontan muchas familias por la inflación en Estados Unidos, una gran cantidad de residentes no tiene dinero suficiente para comprar víveres y alimentar a sus seres queridos. Por fortuna, varias organizaciones repartirán alimentos gratis en distintos puntos del estado del viernes 12 al domingo 14 de junio. Si radicas en Nueva Jersey, aquí te contamos las direcciones de los centros donde se entregarán despensas sin ningún costo. Y si te preocupa acercarte por miedo a que te pidan papeles, no te angusties: la ayuda se brinda a todas las personas que lleguen, hasta agotar stock. A continuación, los horarios y ubicaciones.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 12 AL 14 DE JUNIO
En los siguientes cuadros te damos algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 12 al domingo 14 de junio de 2026:
ENTREGA VIERNES 12 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 12 de junio:
|Capilla del Calvario de Old Bridge
|139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 - 12:30
|Servicios Familiares Judíos - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Plaza de la Unidad/Organizaciones Benéficas Católicas de Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:30 - 12:00
|Ejército de Salvación - Nueva Bancada
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|La promesa de Elías
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 - 12:30
|Fuente: Despensa de alimentos Five Loaves
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 - 16:00
|Banco de Alimentos de Somerset
|Edificio 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 - 14:30
|Proyecto Esperanza (Iglesia Manantial De Vida)
|104 Union St — Ubicación temporal, Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|De 15:00 a 18:00 horas
|Visiones y caminos Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 - 10:00; 11:30 - 13:00; 17:00 - 19:00
|Comida de Rahway para amigos
|1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Ejército de Salvación - Plainfield
|615 Watchung Ave, Plainfield, Nueva Jersey 07060
|973-647-7712
|9:30 a. m. - 2:30 p. m.
|Despensa de alimentos Codi
|901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215
|267-701-5374
|8:30 a. m. - 4:30 p. m.
|Él escucha, él se preocupa. Ministerio Internacional de Oración
|87 First Street, Elizabeth, NJ 07206
|908-422-4661
|10:00 - 17:30
|Iglesia Presbiteriana de Elizabethport
|154 First Street, Elizabeth, NJ 07206
|908-351-4850
|8:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Ministerio de Restauración
|114 S Park St, Elizabeth, NJ 07206
|908-906-5249
|8:00 AM - 10:00 AM
|Servicio Familiar Judío (Elizabeth)
|655 Westfield Ave, Elizabeth, NJ 07208
|908-352-8375 Ext. 238
|10:30 - 12:30
|Comunidad de Cristo de Isabel
|1121 Elizabeth Ave, Elizabeth, NJ 07201
|908-289-6322
|10:00 - 13:00
|Centro de Servicios Sociales de San José
|118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201
|908-354-5456
|9:00 - 11:00; 11:30 - 13:00
|Autopistas
|155 Broadway, Bayonne, NJ 07002
|201-471-2633
|12:00 PM - 3:00 PM
|Despensa de alimentos Wt CARES Living Faith
|26 West 16 Street, Bayonne, NJ 07002
|201-437-5214
|9:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Barco
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|6:00 AM - 7:30 AM
|Iglesia del Evangelio del Calvario
|17 Lyons Avenue, Newark, NJ 07112
|973-926-3575
|10:00 - 14:00
ENTREGA SÁBADO 13 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 13 de junio:
|Centro Cristiano Vida Abundante.
|2245 Ruta 130, Suite 101, Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 AM - 11:00 AM
|Ministerios de la Comunidad Cristiana Gracia
|40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2062
|9:00 - 12:30
|Centro Comunitario de Extensión de Aldersgate
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 - 12:00
|La promesa de Elías
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 - 12:30Línea de ayuda alimentaria+1
|Iglesia reformada de Suydam Street
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 - 10:30
|Banco de Alimentos del Municipio de Franklin INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Despensa de alimentos comunitaria de Highland Park
|220 S. 6th Ave., Highland Park, NJ 08904
|732-819-0052
|9:30 - 10:30
|La Casa de la Misericordia
|282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-5293
|8:00 AM - 10:00 AM
|La Sociedad de San Vicente de Paúl
|230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 - 12:45
|Despensa de alimentos James O. Bryant
|6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854
|732-347-6292
|9:00 - 11:30
|Centro de ayuda Living Hope
|201 Whittier Ave, Dunellen, Nueva Jersey 08812
|732-424-7363
|11:00 - 13:00
|Iglesia Bautista Monte Sión Uf
|47 Beaver Ave, Edison, NJ 08820
|908-386-9224
|9:00 a. m. - 1:00 p. m.
|Visiones y caminos Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 - 10:00; 11:30 - 13:00; 17:00 - 19:00
|Red de bancos de alimentos de Somerset-Raritan
|28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Sociedad de San Vicente de North Plainfield
|401 Greenbrook Road, North Plainfield, NJ 07063
|908-315-8786
|7:00 AM - 9:00 AM
|Comida de Rahway para amigos
|1731 Church Street, Rahway, NJ 07065
|732-381-7201
|10:30 - 13:00
|Iglesia Bautista Faith
|611 Raritan Road, Cranford, NJ 07016
|908-358-3968
|12:00 PM - 3:30 PM
|Iglesia Pentecostal Haitiana y Hogar de Esperanza Mundial
|431 Maple Ave, Linden, NJ 07036
|732-934-0947
|13:00 - 17:00
|Él escucha, él se preocupa. Ministerio Internacional de Oración
|87 First Street, Elizabeth, NJ 07206
|908-422-4661
|10:00 - 17:30
|Iglesia San José
|38 West End Place, Elizabeth, NJ 07202
|908-289-7070
|11:00 - 13:00
|Centro de Servicios Sociales de San José
|118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201
|908-354-5456
|9:00 a. m. - 3:00 p. m.sjeliz+1
|Primera Iglesia Bautista de Hillside
|166 Hillside Ave, Hillside, NJ 07205
|973-926-1244
|9:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Ship
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 - 12:00
ENTREGA DOMINGO 14 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 14 de junio:
|Iglesia reformada de Suydam Street
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 AM - 8:00 AM
|Visiones y caminos Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 - 10:00; 11:30 - 13:00; 17:00 - 19:00
|Iglesia del Inmaculado Corazón
|1571 S. Martine Avenue, Scotch Plains, NJ 07076
|908-889-2100
|10:00 - 11:30
|Centro Comunitario Alfred R. Lundy Sr.
|6916 Sewell Avenue, Mizpah, Nueva Jersey 08342
|609-992-6301
|12:00 PM - 2:00 PM
|Barco
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 - 12:00
|SDA Seashore-Pleasantville
|102 Linden Ave, Pleasantville, NJ 08232
|973-336-3204
|11:00 - 15:00
|Iglesia Adventista del Séptimo Día Bereana
|828 Sanford Ave., Newark, NJ 07106
|347-610-1740
|18:30 - 21:30
|Despensa de alimentos de emergencia Chances @ MCC
|242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 PM - 1:00 PM
|Misión de Market Street
|9 Market St, Morristown, NJ 07960
|973-993-2875
|7:00 a. m. - 4:30 p. m.
|La cocina de Toni (Programa de comidas calientes)
|73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|17:00 - 18:00
|Asamblea de Dios Trinidad (Alimentando la necesidad)
|160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 PM - 1:00 PM
|Nourish NJ
|347 South Salem Street, Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 - 14:00
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St, Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|13:00 - 16:00
|El pueblo de Eva
|393 Main St, Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 PM - 12:30 PM
|Iglesia Bautista Monte Olive
|260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 a. m. - 1:00 p. m.
|Templo del Calvario - Compasión en
|1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 - 9:00
|Familias para familias
|250 Braen Ave, Wyckoff, Nueva Jersey 07481
|201-499-5622
|10:00 - 12:00
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 12 al domingo 14 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí.
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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