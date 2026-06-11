En los centros de distribución hay personas designadas para el reparto de los alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En los centros de distribución hay personas designadas para el reparto de los alimentos gratis en Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Debido a la crítica situación que afrontan muchas familias por la inflación en Estados Unidos, una gran cantidad de residentes no tiene dinero suficiente para comprar víveres y alimentar a sus seres queridos. Por fortuna, en distintos puntos del estado del viernes 12 al domingo 14 de junio. Si radicas en Nueva Jersey, aquí te contamos las direcciones de los centros donde . Y si te preocupa acercarte por miedo a que te pidan papeles, no te angusties: la ayuda se brinda a todas las personas que lleguen, hasta agotar stock. A continuación, los horarios y ubicaciones.

Mira también:
Una joven pareja en un punto de distribución de Nueva Jersey recibiendo sus alientos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una joven pareja en un punto de distribución de Nueva Jersey recibiendo sus alientos gratis (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 12 AL 14 DE JUNIO

En los siguientes cuadros te damos algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 12 al domingo 14 de junio de 2026:

ENTREGA VIERNES 12 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 12 de junio:

Capilla del Calvario de Old Bridge139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857732-679-483710:30 - 12:30
Servicios Familiares Judíos - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:00 a. m. - 2:00 p. m.
Plaza de la Unidad/Organizaciones Benéficas Católicas de Metuchen81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:30 - 12:00
Ejército de Salvación - Nueva Bancada287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. - 4:00 p. m.
La promesa de Elías18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 - 12:30
Fuente: Despensa de alimentos Five Loaves100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 - 16:00
Banco de Alimentos de SomersetEdificio 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805732-560-18139:00 - 14:30
Proyecto Esperanza (Iglesia Manantial De Vida)104 Union St — Ubicación temporal, Carteret, NJ 07008908-930-1087De 15:00 a 18:00 horas
Visiones y caminos Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 - 10:00; 11:30 - 13:00; 17:00 - 19:00
Comida de Rahway para amigos1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065732-540-14329:00 a. m. - 2:00 p. m.
Ejército de Salvación - Plainfield615 Watchung Ave, Plainfield, Nueva Jersey 07060973-647-77129:30 a. m. - 2:30 p. m.
Despensa de alimentos Codi901 Atlantic Avenue, Egg Harbor City, NJ 08215267-701-53748:30 a. m. - 4:30 p. m.
Él escucha, él se preocupa. Ministerio Internacional de Oración87 First Street, Elizabeth, NJ 07206908-422-466110:00 - 17:30
Iglesia Presbiteriana de Elizabethport154 First Street, Elizabeth, NJ 07206908-351-48508:00 a. m. - 1:00 p. m.
Ministerio de Restauración114 S Park St, Elizabeth, NJ 07206908-906-52498:00 AM - 10:00 AM
Servicio Familiar Judío (Elizabeth)655 Westfield Ave, Elizabeth, NJ 07208908-352-8375 Ext. 23810:30 - 12:30
Comunidad de Cristo de Isabel1121 Elizabeth Ave, Elizabeth, NJ 07201908-289-632210:00 - 13:00
Centro de Servicios Sociales de San José118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201908-354-54569:00 - 11:00; 11:30 - 13:00
Autopistas155 Broadway, Bayonne, NJ 07002201-471-263312:00 PM - 3:00 PM
Despensa de alimentos Wt CARES Living Faith26 West 16 Street, Bayonne, NJ 07002201-437-52149:00 a. m. - 2:00 p. m.
Barco31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-57906:00 AM - 7:30 AM
Iglesia del Evangelio del Calvario17 Lyons Avenue, Newark, NJ 07112973-926-357510:00 - 14:00

ENTREGA SÁBADO 13 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 13 de junio:

Centro Cristiano Vida Abundante.2245 Ruta 130, Suite 101, Dayton, NJ 08810732-508-07348:00 AM - 11:00 AM
Ministerios de la Comunidad Cristiana Gracia40 Madison Ave, Old Bridge, NJ 08857732-251-20629:00 - 12:30
Centro Comunitario de Extensión de Aldersgate568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 - 12:00
La promesa de Elías18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 - 12:30Línea de ayuda alimentaria+1
Iglesia reformada de Suydam Street74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 - 10:30
Banco de Alimentos del Municipio de Franklin INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00099:00 a. m. - 12:00 p. m.
Despensa de alimentos comunitaria de Highland Park220 S. 6th Ave., Highland Park, NJ 08904732-819-00529:30 - 10:30
La Casa de la Misericordia282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861732-826-52938:00 AM - 10:00 AM
La Sociedad de San Vicente de Paúl230 New Brunswick Ave, Perth Amboy, NJ 08861732-548-43179:45 - 12:45
Despensa de alimentos James O. Bryant6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854732-347-62929:00 - 11:30
Centro de ayuda Living Hope201 Whittier Ave, Dunellen, Nueva Jersey 08812732-424-736311:00 - 13:00
Iglesia Bautista Monte Sión Uf47 Beaver Ave, Edison, NJ 08820908-386-92249:00 a. m. - 1:00 p. m.
Visiones y caminos Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 - 10:00; 11:30 - 13:00; 17:00 - 19:00
Red de bancos de alimentos de Somerset-Raritan28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869732-560-18139:30 a. m. - 12:00 p. m.
Sociedad de San Vicente de North Plainfield401 Greenbrook Road, North Plainfield, NJ 07063908-315-87867:00 AM - 9:00 AM
Comida de Rahway para amigos1731 Church Street, Rahway, NJ 07065732-381-720110:30 - 13:00
Iglesia Bautista Faith611 Raritan Road, Cranford, NJ 07016908-358-396812:00 PM - 3:30 PM
Iglesia Pentecostal Haitiana y Hogar de Esperanza Mundial431 Maple Ave, Linden, NJ 07036732-934-094713:00 - 17:00
Él escucha, él se preocupa. Ministerio Internacional de Oración87 First Street, Elizabeth, NJ 07206908-422-466110:00 - 17:30
Iglesia San José38 West End Place, Elizabeth, NJ 07202908-289-707011:00 - 13:00
Centro de Servicios Sociales de San José118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201908-354-54569:00 a. m. - 3:00 p. m.sjeliz+1
Primera Iglesia Bautista de Hillside166 Hillside Ave, Hillside, NJ 07205973-926-12449:30 a. m. - 12:00 p. m.
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 - 12:00

ENTREGA DOMINGO 14 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 14 de junio:

Iglesia reformada de Suydam Street74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68037:30 AM - 8:00 AM
Visiones y caminos Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807908-526-66057:00 - 10:00; 11:30 - 13:00; 17:00 - 19:00
Iglesia del Inmaculado Corazón1571 S. Martine Avenue, Scotch Plains, NJ 07076908-889-210010:00 - 11:30
Centro Comunitario Alfred R. Lundy Sr.6916 Sewell Avenue, Mizpah, Nueva Jersey 08342609-992-630112:00 PM - 2:00 PM
Barco31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901908-723-579010:00 - 12:00
SDA Seashore-Pleasantville102 Linden Ave, Pleasantville, NJ 08232973-336-320411:00 - 15:00
Iglesia Adventista del Séptimo Día Bereana828 Sanford Ave., Newark, NJ 07106347-610-174018:30 - 21:30
Despensa de alimentos de emergencia Chances @ MCC242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102973-589-210412:00 PM - 1:00 PM
Misión de Market Street9 Market St, Morristown, NJ 07960973-993-28757:00 a. m. - 4:30 p. m.
La cocina de Toni (Programa de comidas calientes)73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042973-932-076817:00 - 18:00
Asamblea de Dios Trinidad (Alimentando la necesidad)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055973-779-604712:00 PM - 1:00 PM
Nourish NJ347 South Salem Street, Dover, NJ 07801862-397-003011:00 - 14:00
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo75 Cedar St, Paterson, NJ 07501973-931-186713:00 - 16:00
El pueblo de Eva393 Main St, Paterson, NJ 07501973-314-137412:00 PM - 12:30 PM
Iglesia Bautista Monte Olive260 Central Ave, Hackensack, NJ 07601201-489-68888:30 a. m. - 1:00 p. m.
Templo del Calvario - Compasión en1111 Preakness Ave, Wayne, NJ 07470973-694-29387:45 - 9:00
Familias para familias250 Braen Ave, Wyckoff, Nueva Jersey 07481201-499-562210:00 - 12:00

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 12 al domingo 14 de junio en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca tu .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: .
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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