Revisa qué organizaciones ofrecerán alimentos sin costo, dónde estarán ubicadas y en qué horarios podrás acudir con tu familia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Revisa qué organizaciones ofrecerán alimentos sin costo, dónde estarán ubicadas y en qué horarios podrás acudir con tu familia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente
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Muchas familias en Estados Unidos tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, por lo que deben ajustar sus presupuestos para llevar comida a casa. Si vives en Nueva Jersey y estás atravesando una situación económica complicada, hay una buena noticia: en diferentes . En esta nota te compartimos las direcciones y los horarios para que planifiques tu visita.

Vale mencionar que en cada despensa disponible entregarán productos perecibles y no perecibles como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones.

Una mujer recibiendo una caja de alimentos gratis en un punto de distribución de Nueva Jersey, donde gran cantidad de personas también se acerca para ser beneficiada con víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una mujer recibiendo una caja de alimentos gratis en un punto de distribución de Nueva Jersey, donde gran cantidad de personas también se acerca para ser beneficiada con víveres (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 12 al jueves 15 de octubre de 2026.

ENTREGA LUNES 12 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 12 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 a. m. – 10:00 a. m.
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 p. m. – 7:00 p. m.
First Presbyterian Church150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 p. m. – 3:00 p. m.
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.
Inspire Community Development Corporation91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817908-331-17364:30 p. m. – 5:30 p. m.

ENTREGA MARTES 13 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 13 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 a. m. – 11:30 a. m.
1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 a. m. – 12:00 p. m.
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 a. m. – 4:00 p. m.
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902732-247-0922, ext. 29310:00 a. m. – 12:00 p. m.
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:00 a. m. – 1:30 p. m.
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 a. m. – 2:00 p. m.
Robert Wood Johnson University Hospital100 Kirkpatrick Street, segundo piso, New Brunswick, NJ 08901732-258-15749:00 a. m. – 10:30 a. m.
3:00 p. m. – 6:00 p. m.
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.

ENTREGA MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 14 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
St. Peters Community Dev. Corp505 Main Street, Spotswood, NJ 08884No indicado5:00 p. m. – 6:30 p. m.
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 a. m. – 11:30 a. m.
1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 a. m. – 4:00 p. m.
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 a. m. – 2:00 p. m.
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road, Edison, NJ 08817907-472-600310:00 a. m. – 12:00 p. m.

ENTREGA JUEVES 15 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 15 de octubre:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 a. m. – 11:30 a. m.
1:30 p. m. – 3:30 p. m.
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 a. m. – 12:00 p. m.
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 a. m. – 4:00 p. m.
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902732-247-0922, ext. 2936:00 p. m. – 7:30 p. m.
Epic Church International2707 Main Street, Sayreville, NJ 08872732-727-9500, ext. 14008:30 a. m. – 4:00 p. m.
Ebenezer Baptist Church126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-247-24598:30 a. m. – 10:00 a. m.
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 a. m. – 4:00 p. m.
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 a. m. – 12:30 p. m.
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 p. m. – 7:00 p. m.
First Presbyterian Church150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 p. m. – 3:00 p. m.
Be the Change NJ19 South 2nd Ave., Highland Park, NJ 08904732-207-619510:00 a. m. – 12:30 p. m.
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 a. m. – 4:00 p. m.
St. Paul’s Lutheran Church445 Old Post Road, Edison, NJ 08817907-472-600310:00 a. m. – 12:00 p. m.

¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la plataforma de ; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.

No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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