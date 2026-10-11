Muchas familias en Estados Unidos tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, por lo que deben ajustar sus presupuestos para llevar comida a casa. Si vives en Nueva Jersey y estás atravesando una situación económica complicada, hay una buena noticia: varias organizaciones distribuyen alimentos gratis en diferentes puntos de entrega del 12 al 15 de octubre. En esta nota te compartimos las direcciones y los horarios para que planifiques tu visita.
Vale mencionar que en cada despensa disponible entregarán productos perecibles y no perecibles como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 12 al jueves 15 de octubre de 2026.
ENTREGA LUNES 12 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 12 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 a. m. – 10:00 a. m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 p. m. – 7:00 p. m.
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|4:30 p. m. – 5:30 p. m.
ENTREGA MARTES 13 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 13 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. – 4:00 p. m.
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922, ext. 293
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 a. m. – 1:30 p. m.
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Robert Wood Johnson University Hospital
|100 Kirkpatrick Street, segundo piso, New Brunswick, NJ 08901
|732-258-1574
|9:00 a. m. – 10:30 a. m.
3:00 p. m. – 6:00 p. m.
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
ENTREGA MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 14 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|St. Peters Community Dev. Corp
|505 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|No indicado
|5:00 p. m. – 6:30 p. m.
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 a. m. – 2:00 p. m.
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
ENTREGA JUEVES 15 DE OCTUBRE
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 15 de octubre:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 a. m. – 11:30 a. m.
1:30 p. m. – 3:30 p. m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. – 4:00 p. m.
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922, ext. 293
|6:00 p. m. – 7:30 p. m.
|Epic Church International
|2707 Main Street, Sayreville, NJ 08872
|732-727-9500, ext. 1400
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 a. m. – 10:00 a. m.
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. – 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 p. m. – 7:00 p. m.
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 p. m. – 3:00 p. m.
|Be the Change NJ
|19 South 2nd Ave., Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 a. m. – 12:30 p. m.
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. – 4:00 p. m.
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 a. m. – 12:00 p. m.
¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la plataforma de Community Food Bank of New Jersey; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.
No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.