Si estás pasando por un momento difícil y no te alcanza el dinero para comer, en Nueva Jersey habrá reparto de alimentos gratis del 13 al 16 de julio para ayudar a las familias que lo necesitan. Durante esos días se habilitarán distintos puntos de entrega con horarios específicos, donde podrás acercarte sin costo y sin necesidad de comprar nada. En esta nota te contamos dónde estarán estos lugares y cómo aprovechar la ayuda de la manera más sencilla posible. Antes te comentamos que no te pedirán datos sobre tu situación migratoria, así que puedes asistir con confianza.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 13 AL 16 DE JULIO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 13 al jueves 16 de julio de 2026:
ENTREGA LUNES 13 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 13 de julio:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horario
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 AM - 10:00 AM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM - 7:00 PM
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM - 3:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
|Inspire Community Development Corp.
|91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|4:30 PM - 5:30 PM
ENTREGA MARTES 14 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 14 de julio:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horario
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|10:00 AM - 12:00 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|10:00 AM - 12:00 PM
|Unity Square/Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 AM - 1:30 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM - 2:00 PM
|Robert Wood Johnson University Hospital
|100 Kirkpatrick Street Second Floor, New Brunswick, NJ 08901
|732-258-1574
|9:00 AM - 10:30 AM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 15 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 15 de julio:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horario
|St. Peters Community Dev. Corp
|505 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|—
|5:00 PM - 6:30 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|Legacy Church Inc.
|264 Whitehead Ave, South River, NJ 08882
|732-993-3625
|5:00 PM - 10:00 PM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 AM - 2:00 PM
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM - 3:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
ENTREGA JUEVES 16 DE JULIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 16 de julio:
|Lugar
|Dirección completa
|Teléfono
|Horario
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|12:00 PM - 2:00 PM
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 AM - 11:30 AM
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 AM - 12:00 PM
|Jewish Family Services - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 AM - 4:00 PM
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|6:00 PM - 7:30 PM
|Epic Church International
|2707 Main Street, Sayreville, NJ 08872
|732-727-9500 Ext. 1400
|8:30 AM - 4:00 PM
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 AM - 10:00 AM
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 AM - 4:00 PM
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 AM - 12:30 PM
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|2:00 PM - 7:00 PM
|Be the Change NJ
|19 South 2nd Ave., Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 AM - 12:30 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 AM - 4:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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