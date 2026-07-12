Una pareja de adultos mayores en un centro de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores en un centro de distribución de alimentos gratis en Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás pasando por un momento difícil y no te alcanza el dinero para comer, en Nueva Jersey habrá para ayudar a las familias que lo necesitan. Durante esos días se habilitarán , donde podrás acercarte sin costo y sin necesidad de comprar nada. En esta nota te contamos dónde estarán estos lugares y cómo aprovechar la ayuda de la manera más sencilla posible. Antes te comentamos que no te pedirán datos sobre tu situación migratoria, así que puedes asistir con confianza.

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Un adulto recibiendo una caja con víveres en un punto de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Un adulto recibiendo una caja con víveres en un punto de distribución de Nueva Jersey (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 13 AL 16 DE JULIO

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 13 al jueves 16 de julio de 2026:

ENTREGA LUNES 13 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 13 de julio:

LugarDirección completaTeléfonoHorario
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901732-249-68039:00 AM - 10:00 AM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 PM - 7:00 PM
First Presbyterian Church150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 PM - 3:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM
Inspire Community Development Corp.91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817908-331-17364:30 PM - 5:30 PM

ENTREGA MARTES 14 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 14 de julio:

LugarDirección completaTeléfonoHorario
New Life Food Pantry56 Main Street, Helmetta, NJ 08828732-521-016910:00 AM - 12:00 PM
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902732-247-0922 Ext. 29310:00 AM - 12:00 PM
Unity Square/Catholic Charities of Metuchen81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-659-105610:00 AM - 1:30 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 AM - 2:00 PM
Robert Wood Johnson University Hospital100 Kirkpatrick Street Second Floor, New Brunswick, NJ 08901732-258-15749:00 AM - 10:30 AM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM

ENTREGA MIÉRCOLES 15 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 15 de julio:

LugarDirección completaTeléfonoHorario
St. Peters Community Dev. Corp505 Main Street, Spotswood, NJ 088845:00 PM - 6:30 PM
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
Legacy Church Inc.264 Whitehead Ave, South River, NJ 08882732-993-36255:00 PM - 10:00 PM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-000910:00 AM - 2:00 PM
First Presbyterian Church150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879732-721-451612:00 PM - 3:00 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM

ENTREGA JUEVES 16 DE JULIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 16 de julio:

LugarDirección completaTeléfonoHorario
New Life Food Pantry56 Main Street, Helmetta, NJ 08828732-521-016912:00 PM - 2:00 PM
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 08884908-907-14349:30 AM - 11:30 AM
Aldersgate Outreach Community Center568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816732-254-736110:00 AM - 12:00 PM
Jewish Family Services - Middlesex219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902732-777-19409:30 AM - 4:00 PM
North Brunswick Food Bank710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902732-247-0922 Ext. 2936:00 PM - 7:30 PM
Epic Church International2707 Main Street, Sayreville, NJ 08872732-727-9500 Ext. 14008:30 AM - 4:00 PM
Ebenezer Baptist Church126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-247-24598:30 AM - 10:00 AM
Salvation Army - New Brnwk287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901732-545-14778:30 AM - 4:00 PM
Elijah’s Promise18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901732-803-460611:00 AM - 12:30 PM
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873732-246-00092:00 PM - 7:00 PM
Be the Change NJ19 South 2nd Ave., Highland Park, NJ 08904732-207-619510:00 AM - 12:30 PM
Src Five Loaves Food Pantry100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901732-545-101910:00 AM - 4:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:

  1. Coloca .
  2. Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
  3. Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.

También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.

RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.

AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY

El presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.

  • Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean:
  • Para los que residen en el condado de Mercer:
  • Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren:
  • Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington:

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS

Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.

Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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