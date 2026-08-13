Si vives en Nueva Jersey y el dinero no te alcanza, no estés triste: diversas organizaciones repartirán alimentos gratis del 14 y el 16 de agosto. Así que puedes acercarte a uno de los puntos de distribución sin ningún temor, pues no te pedirán tu estatus migratorio. Acude solo, con tu pareja, hijos o cualquier otro familiar, además de pasar la voz a tus vecinos para que aprovechen en llenar la despensa en esta época de inflación. Para que sepas a qué lugar acudir, te dejamos las direcciones y horario exactos. Cabe precisar que durante estas jornadas se entregan productos básicos como frutas, verduras, enlatados y otros artículos de primera necesidad.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 14 AL 16 DE AGOSTO
A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del viernes 14 al domingo 16 de agosto de 2026:
ENTREGA VIERNES 14 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 14 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Calvary Chapel of Old Bridge
|139 White Oak Lane, Old Bridge, NJ 08857
|732-679-4837
|10:30 a. m. - 12:30 p. m.
|Jewish Family Services - Middlesex
|219C Blackhorse Ln., North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Unity Square / Catholic Charities of Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Salvation Army - New Brunswick
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. - 12:30 p. m.
|SRC Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 a. m. - 4:00 p. m.
|FISH, Inc.
|450 New Market Rd., Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Food Bank of Somerset
|Bldg. 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 a. m. - 2:30 p. m.
|Projekt Hope (Iglesia Manantial de Vida)
|104 Union St. — ubicación temporal, Carteret, NJ 07008
|908-930-1087
|3:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 a. m. - 10:00 a. m.; 11:30 a. m. - 1:00 p. m.; 5:00 p. m. - 7:00 p. m.
|Rahway Food For Friends
|1221 New Brunswick Avenue, Rahway, NJ 07065
|732-540-1432
|9:00 a. m. - 2:00 p. m.
ENTREGA SÁBADO 15 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 15 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Abundant Life Christian Center
|2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810
|732-508-0734
|8:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Grace Christian Fellowship Ministries
|40 Madison Ave., Old Bridge, NJ 08857
|732-251-2066
|9:00 a. m. - 12:30 p. m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln., East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Legacy Church Inc.
|264 Whitehead Ave., South River, NJ 08882
|732-993-3625
|8:30 a. m. - 3:30 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 a. m. - 12:30 p. m.
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 a. m. - 10:30 a. m.
|Franklin Twp. Food Bank Inc.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Hands of Hope
|2136 Woodbridge Avenue, Edison, NJ 08817
|732-236-3330
|10:30 a. m. - 1:30 p. m.
|New Beginnings Church of Nazarene
|80 Jefferson Boulevard, Edison, NJ 08817
|732-985-7097
|9:30 a. m. - 1:30 p. m.
|The Society St. Vincent de Paul
|230 New Brunswick Ave., Perth Amboy, NJ 08861
|732-548-4317
|9:45 a. m. - 12:45 p. m.
|James O. & Wilhelmina Bryant Food Pantry
|6 Ethel Rd., Piscataway, NJ 08854
|732-287-5184
|9:00 a. m. - 11:30 a. m.
|Radiant Church
|121 Centennial Ave., Piscataway, NJ 08854
|732-428-1750
|9:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Feeding Hands Pantry
|186 Route 206, Hillsborough, NJ 08844
|908-397-6452
|10:00 a. m. - 12:30 p. m.
|FISH, Inc.
|450 New Market Rd., Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 a. m. - 11:00 a. m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 a. m. - 10:00 a. m.; 11:30 a. m. - 1:00 p. m.; 5:00 p. m. - 7:00 p. m.
|FoodBank Network of Somerset-Raritan
|28 Thompson Street, Raritan, NJ 08869
|732-560-1813
|9:30 a. m. - 12:00 p. m.
|Favor Ministries
|1176 Roosevelt Avenue W., Carteret, NJ 07008
|732-688-7039
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Agape Family Worship Center
|501 E. Hazelwood Ave., Rahway, NJ 07065
|732-680-9800
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|SHEELD (Shiloh Development Corp.)
|515-517 West Fourth Street, Plainfield, NJ 07060
|732-500-5758
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
ENTREGA DOMINGO 16 DE AGOSTO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 16 de agosto:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|7:30 a. m. - 8:00 a. m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|908-526-6605
|7:00 a. m. - 10:00 a. m.; 11:30 a. m. - 1:00 p. m.; 5:00 p. m. - 7:00 p. m.
|Abundant Life
|849 Route 54, Williamstown, NJ 08037
|609-992-3898
|12:30 p. m. - 1:30 p. m.
|Alfred R. Lundy Sr. Community Center
|6916 Sewell Avenue, Mizpah, NJ 08342
|609-992-6301
|12:00 p. m. - 2:00 p. m.
|SHIP
|31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901
|908-723-5790
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Chances @ MCC Emergency Food Pantry
|242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102
|973-589-2104
|12:00 p. m. - 1:00 p. m.
|Redeemed Christian Church of God Orange
|180 Main Street, Orange, NJ 07050
|857-417-3050
|1:30 p. m. - 4:30 p. m.
|Toni’s Kitchen
|73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042
|973-932-0768
|5:00 p. m. - 6:00 p. m.
|Trinity Assembly of God (Feed the Need)
|160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055
|973-779-6047
|12:00 p. m. - 1:00 p. m.
|Nourish NJ
|347 South Salem Street, Dover, NJ 07801
|862-397-0030
|11:00 a. m. - 2:00 p. m.
|Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altísimo
|75 Cedar St., Paterson, NJ 07501
|973-931-1867
|1:00 p. m. - 4:00 p. m.
|Eva’s Village
|393 Main St., Paterson, NJ 07501
|973-314-1374
|12:00 p. m. - 12:30 p. m.
|Mt. Olive Baptist Church
|260 Central Ave., Hackensack, NJ 07601
|201-489-6888
|8:30 a. m. - 1:00 p. m.
|Calvary Temple - Compassion In
|1111 Preakness Ave., Wayne, NJ 07470
|973-694-2938
|7:45 a. m. - 9:00 a. m.
|Families For Families
|250 Braen Ave., Wyckoff, NJ 07481
|201-499-5622
|10:00 a. m. - 12:00 p. m.
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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