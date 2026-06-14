La inflación en Estados Unidos ha llevado a muchas familias a quedarse sin dinero, incluso para comprar víveres y preparar comida en sus casas. Si estás pasando por esta situación, tranquilo, no estás solo: varias organizaciones repartirán alimentos gratis en distintos puntos de Nueva Jersey del lunes 15 al jueves 18 de junio. Por lo tanto, puedes acercarte a uno de los centros de entrega para recibir despensas sin gastar un solo dólar. A continuación, te precisaremos las direcciones y los horarios en los que puedes acudir sin que nadie te pregunte por tu situación migratoria.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY DEL 15 AL 18 DE JUNIO
En los siguientes cuadros te damos algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Nueva Jersey, del lunes 15 al jueves 18 de junio de 2026:
ENTREGA LUNES 15 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 15 de junio:
|Servicios Familiares Judíos - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Ejército de Salvación - Nueva Bancada
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|La promesa de Elías
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 - 12:30
|Iglesia reformada de Suydam Street
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-249-6803
|9:00 - 10:00
|Banco de Alimentos del Municipio de Franklin INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|14:00 - 19:00
|Primera Iglesia Presbiteriana
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM - 3:00 PM
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 - 16:00
|Corporación de Desarrollo Comunitario Inspire
|91 Jefferson Blvd, Edison, NJ 08817
|908-331-1736
|16:30 - 17:30
|Fish, INC
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Banco de Alimentos de Somerset
|Edificio 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 - 14:30
ENTREGA MARTES 16 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 16 de junio:
|Despensa de alimentos Nueva Vida
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|10:00 - 12:00
|Corporación de Desarrollo Comunitario de San Pedro
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 - 11:30; 13:30 - 15:30
|Centro Comunitario de Extensión de Aldersgate
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 - 12:00
|Servicios Familiares Judíos - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Banco de Alimentos de North Brunswick
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|10:00 - 12:00
|Plaza de la Unidad/Organizaciones Benéficas Católicas de Metuchen
|81 Remsen Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-659-1056
|10:00 - 13:30
|Ejército de Salvación - Nueva Bancada
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 - 12:30
|Banco de Alimentos del Municipio de Franklin INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 - 14:00
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 - 16:00
|Asociación Puertorriqueña para el Desarrollo Humano Inc.
|98 First Street, Perth Amboy, NJ 08861
|732-442-1081
|10:00 - 13:00
|Ama a tu prójimo (Centro de Adoración Vida Abundante)
|200 Jefferson St, Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-4604
|17:00 - 18:15
|Despensa de Alimentos Manos Alimentadoras
|186 Ruta 206, Hillsborough, NJ 08844
|908-397-6452
|11:00 - 13:30; 18:30 - 20:30
|Grupo de trabajo sobre la pobreza del Cabo Atlántico
|131 E. Central Ave, Blue Anchor, NJ 08037
|609-287-6525
|16:00 - 19:00
|Despensa de alimentos de Santa Cecilia
|45 Wilus Way, Iselin, Nueva Jersey 08830
|732-283-0150
|10:00 - 14:00
|Banco de Alimentos de Somerset
|Edificio 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 - 14:30
ENTREGA MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 17 de junio:
|Corporación de Desarrollo Comunitario de St. Peters (505 Main St)
|505 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|—
|17:00 - 18:30
|Corporación de Desarrollo Comunitario de St. Peters (455 Main St)
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 - 11:30; 13:30 - 15:30
|Servicios Familiares Judíos - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Iglesia Legacy Inc.
|264 Whitehead Ave, South River, NJ 08882
|732-993-3625
|17:00 - 22:00
|Ejército de Salvación - Nueva Bancada
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|La promesa de Elías
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 - 12:30
|Banco de Alimentos del Municipio de Franklin INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|10:00 - 14:00
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 - 16:00
|Iglesia Luterana de San Pablo
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 - 12:00
|La Casa de la Misericordia
|282 McClellan Street, Perth Amboy, NJ 08861
|732-826-5293
|8:00 AM - 10:00 AM
|Nuestra Señora de Fátima Pan de Vida
|348 Smith St., Perth Amboy, NJ 08861
|732-442-6634
|16:30 - 18:30
|YMCA del área de Raritan Bay
|392 Smith Street, Perth Amboy, NJ 08861
|—
|13:00 - 15:00
|Centro de Éxito Familiar de Hammonton (AtlantiCare)
|310 Bellevue Ave, Hammonton, NJ 08037
|609-567-2900
|10:00 - 12:00; 16:00 - 17:00
|Fish, INC
|450 New Market Rd, Piscataway, NJ 08854
|732-356-0081
|9:00 a. m. - 12:00 p. m.
|Banco de Alimentos de Somerset
|Edificio 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 - 14:30
ENTREGA JUEVES 18 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 18 de junio:
|Despensa de alimentos Nueva Vida
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|732-521-0169
|12:00 PM - 2:00 PM
|Corporación de Desarrollo Comunitario de San Pedro
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|908-907-1434
|9:30 - 11:30; 13:30 - 15:30
|Centro Comunitario de Extensión de Aldersgate
|568 Ryders Ln, East Brunswick, NJ 08816
|732-254-7361
|10:00 - 12:00
|Servicios Familiares Judíos - Middlesex
|219c Blackhorse Ln, North Brunswick, NJ 08902
|732-777-1940
|9:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Banco de Alimentos de North Brunswick
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|732-247-0922 Ext. 293
|18:00 - 19:30
|Iglesia Épica Internacional
|2707 Main Street, Sayreville, NJ 08872
|732-727-9500 Ext. 1400
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|Iglesia Bautista Ebenezer
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-247-2459
|8:30 - 10:00
|Ejército de Salvación - Nueva Bancada
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1477
|8:30 a. m. - 4:00 p. m.
|La promesa de Elías
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|732-803-4606
|11:00 - 12:30
|Banco de Alimentos del Municipio de Franklin INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|732-246-0009
|14:00 - 19:00
|Primera Iglesia Presbiteriana
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|732-721-4516
|12:00 PM - 3:00 PM
|Sé el cambio en Nueva Jersey
|19 South 2nd Ave, Highland Park, NJ 08904
|732-207-6195
|10:00 - 12:30
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|732-545-1019
|10:00 - 16:00
|Iglesia Luterana de San Pablo
|445 Old Post Road, Edison, NJ 08817
|907-472-6003
|10:00 - 12:00
|La despensa de Peter
|183 Rector St., Perth Amboy, NJ 08861
|732-742-3205
|10:00 - 12:00
|Ejército de Salvación - Perth Amboy
|433 State St, Perth Amboy, NJ 08861
|—
|10:30 - 12:30
|Despensa de alimentos de la Iglesia Bautista Zion Hill
|450 Highland Avenue, Piscataway, NJ 08854
|732-463-7776
|8:30 - 10:00
|Iglesia Episcopal de la Trinidad
|650 Rahway Ave, Woodbridge, NJ 07095
|732-326-2240
|16:00 - 18:00
|Banco de Alimentos de Somerset
|Edificio 7, East Easy Street, Bound Brook, NJ 08805
|732-560-1813
|9:00 - 14:30
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del lunes 15 al jueves 18 de junio en Nueva Jersey, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
¿CÓMO SABER LOS PUNTOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN NUEVA JERSEY?
El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey puede ayudarte a conseguir alimentos gratuitos y otros servicios, ya que trabaja de la mano con más de 800 agencias asociadas en 11 condados que dan apoyo a las familias de sus comunidades. ¿De qué manera? Sigue los siguientes pasos para localizar despensas de alimentos, comedores sociales y refugios asociados de CFBNJ en los condados de Atlantic, Bergen, Cape May, Cumberland, Essex, Hudson, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset o Union:
- Coloca tu código postal en la barra de búsqueda.
- Selecciona la distancia máxima que puedes recorrer.
- Pulsa el botón de búsqueda para ver un mapa y una lista de los centros de distribución de alimentos cercanos.
También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra “FindFood” (servicio en inglés) o “Comida” (servicio en español) al 908-224-7776 para recibir información útil en tu teléfono.
RECUERDA: las direcciones, números de teléfono y horarios de las agencias colaboradoras están sujetos a cambios. Por lo tanto, confirma la información con cada organización. Puedes comunicarte con la línea multilingüe de asistencia alimentaria al 908-838-4831.
AVERIGUA EN OTROS BANCOS DE ALIMENTOS EN NUEVA JERSEY
El sitio web de CFBNJ presenta otros recursos para residentes de Nueva Jersey con el fin de que encuentre otros bancos de alimentos.
- Para los que residen en los condados de Monmouth y Ocean: clic aquí
- Para los que residen en el condado de Mercer: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Sussex, Hunterdon y Warren: clic aquí
- Para los que residen en los condados de Camden, Gloucester, Salem y Burlington: clic aquí
ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS
Llevar una identificación básica por si la despensa la solicita, aunque en muchos casos no es obligatorio.
Llegar con anticipación a la hora de apertura, ya que en jornadas anteriores se ha recomendado ir temprano por la cantidad de personas que asisten.
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